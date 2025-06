“Mi hija es inocente”: las reacciones a la sentencia del juicio por las muertes de bebés en el Neonatal de Córdoba

Luego de que se conociera la condena a prisión perpetua que afrontará la enfermera Brenda Agüero por el asesinato de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba, surgieron las primeras reacciones al veredicto en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación: de los pies inquietos de la autora material de los crímenes al llanto de las familias de las víctimas.

La madre de Agüero, Cristina Nobile, aseguró que continuará peleando para revertir la sentencia. “Mi hija es inocente y lo voy a seguir peleando”, afirmó durante un breve diálogo con Infobae.

“Voy a seguir peleando por mi hija, porque las madres tenían cosas, porque la Justicia de mierda que tenemos en Córdoba”, apuntó la mujer en tono enfurecido, al hacer referencia a la última palabra de su hija ante el tribunal, cuando acusó a las mujeres de presuntamente estar “guionadas”.

Poco después de que concluyera la audiencia, este medio accedió a la palabra exclusiva de Liliana Asís, la ex directora del Hospital Materno Neonatal, que resultó condenada a 5 años en prisión. “Yo he procedido desde la verdad. Nosotros hicimos la denuncia en tiempo y forma”, sostuvo la ex funcionaria pública antes de retirarse del Palacio de Justicia.

La enfermera Brenda Agüero fue condenada por el asesinato serial de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba (Fotos: Mario Sar)

Por su parte, el ex ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, también habló con la prensa, tras confirmarse su absolución en el caso. “Creo que el jurado popular interpretó la prueba concreta, no hay nada nuevo”, señaló.

“Lo mismo que dije acá hace casi tres años y en este aspecto nunca entré en polémica, menos ahora”, recordó el ex titular de la cartera sanitaria, según las declaraciones recopiladas por el medio local El Doce.tv. Asimismo, indicó que “la política está de lado” al ser consultado sobre si regresaría a ocupar un cargo público.

Sin embargo, la decisión del jurado de absolver a Cardozo generó ciertas críticas por parte del arco político cordobés en las redes sociales. “Una larga condena de responsabilidades, algunas alcanzadas en la sentencia de hoy, y otras que han logrado escapar con el paso del tiempo”, apuntó la diputada nacional Soledad Carrizo en una publicación en la red social X (antes Twitter).

“El gobierno de la provincia, una gestión de casi 30 años que de vez en cuando alterna nombres, pero que es la misma, otra vez, escapando por los laterales”, acusó la integrante del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) al destacar que “hoy la Justicia llego a esas madres que lucharon por qué esto no quedará en la nada”. Y concluyó: “Que su lucha no sea en Vano, que este horror no vuelva ocurrir”.

El ex ministro de Salud provincial, Diego Cardozo

En representación del Movimiento Integración y Desarrollo (MID), la diputada nacional María Cecilia Ibañez manifestó: “Y un día Justicia. Mucho dolor. Nada volverá a ser igual en Córdoba”.

En cuanto a los dirigentes locales, el legislador Gregorio Hernández Maqueda denunció: “Es un hecho. La impunidad pactada entre la Justicia y el Gobierno por el caso del asesinato de bebés en el Neonatal”. Asimismo, catalogó de “infame” a la absolución de Cardozo durante la lectura del veredicto.

Incluso, el presidente del bloque Mejor Futuro compartió un video de su exposición durante la sesión legislativa, en la que hicieron un pedido de informe al Poder Ejecutivo provincial sobre los temas vinculados a las muertes de recién nacidos en instituciones públicas ocurridas desde 2022.

La diputada nacional Soledad Carrizo criticó la absolución de Cardozo

“Si se hubiera sabido y si los miembros del servicio de salud provincial hubieran podido informar y dar a conocer que había irregularidades y caso de muertes de bebés sanos, probablemente estos padres hubieran elegido no ir por desconfianza y eso no pasó”, señaló en esa jornada al asegurar que Cardozo habría sido el último responsable político.

De la misma manera, la legisladora povincial Patricia De Ferrari condenó la sentencia que absolvió al ex ministro de Salud al manifestar: “Imposible imaginar tanto dolor y tanto encubrimiento! Que esto alivie a los papás y sus pérdidas no sean en vano!”.

Finalmente, De Ferrari denunció que habría habido impunidad al ironizar: “Increíble la facilidad con la que los funcionarios responsables logran impunidad. ¿27 años la explican?“.

El descargo del legislador cordobés Gregorio Hernández Maqueda

El caso de las muertes de bebés en el Neonatal de Córdoba

El Hospital Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba se convirtió en el epicentro de una serie de muertes y descompensaciones inexplicables entre recién nacidos durante el 2022. Trece casos presentaron patrones similares de pinchazos y niveles letales de potasio e insulina, circunstancias que solo pudieron explicarse como situación que hayan sido provocadas de forma externa.

La enfermera Brenda Agüero se ubicó en el centro de la investigación, tras determinarse que fue la única persona presente en todos los episodios y que tenía acceso directo a los insumos hospitalarios utilizados, conforme detallaron las pesquisas judiciales.

Los ataques se extendieron del 18 de marzo al 7 de junio de 2022, pero fue un mes después que la trama emergió públicamente. Francisco Luperi, ingeniero y esposo de una médica del hospital, acudió a tribunales al conocer las denuncias latentes a través de su pareja.

El primer día de la cronología incluyó dos víctimas: V.U.M., quien sobrevivió, y Francisco Calderón Cáceres, que falleció 11 horas de haber nacido sano. Aunque no se le realizó autopsia a este último, los análisis clínicos detectaron potasio elevado y una mancha de sangre inexplicada en su ropa, hallazgos que cobraron sentido cuando se estableció la conexión entre los casos.

Las familias adornaron las puertas de los tribunales con fotos y globos en honor a los bebés afectados

Durante el juicio, surgieron patrones inquietantes: pinchazos en la piel de los recién nacidos en zonas atípicas, con rastros de sustancias incompatibles con la vida en su organismo. De los trece bebés, solo dos fueron sometidos a autopsias, mientras que otros presentaron síntomas tan anómalos como elevados niveles de insulina y potasio, inalcanzables por causas naturales en neonatos.

Según la Fiscalía, Agüero habría ejecutado los ataques impulsada por su deseo de reconocimiento profesional, buscando destacarse ante sus superiores en el hospital para lograr su ascenso a Neonatología. Un rasgo clave en la investigación fue la posición laboral de la acusada: estaba asignada al cuidado exclusivo de las madres, sin que su función le permitiera estar a solas con los bebés.

Sin embargo, las reconstrucciones demostraron su cercanía exclusiva durante los incidentes, situación atípica respecto al resto del personal, que solía actuar en conjunto. El fiscal Raúl Garzón estableció que la enfermera obtenía dosis de potasio e insulina de los “carros de paro”, elementos a los que accedía sin un control riguroso de inventario, y que inyectaba a los recién nacidos de forma azarosa y clandestina.

El 6 de junio fue especialmente crítico, con cuatro bebés afectados en tan solo unas horas, un evento sin precedentes en la experiencia colectiva del hospital. Los médicos, citados por la investigación judicial, coincidieron en que jamás habían visto ni siquiera dos descompensaciones graves en neonatos en el mismo día; mucho menos cuatro casi simultáneas.

En respuesta al caos y la conmoción, el hospital otorgó licencias masivas al personal, incluyendo a la enfermera sospechada. Las muertes de Melody Luz Molina y Angeline Rojas se denunciaron separadamente y sus autopsias resultaron fundamentales para esclarecer la trama.

Al consolidarse las pruebas, el fiscal Garzón decidió ampliar la causa más allá de la enfermera, señalando eventuales responsabilidades administrativas hasta el entonces ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo. Finalmente, el caso puso en evidencia fallas en el control institucional y derivó en una investigación que abarca a toda la cadena de mando del sistema sanitario provincial.