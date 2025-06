El peor momento de Elías Piccirillo: revés de la justicia, crisis en la cárcel y casi sin abogado

Elías Piccirillo

Los días de Elías Piccirillo en la Cárcel de Ezeiza están pasando de malos a dramáticos. Es que el ex marido de Jésica Cirio ve cada vez más lejana la posibilidad de poder acceder a la prisión domiciliaria que tanto pidió en el último tiempo. Está tras los muros del establecimiento penitenciario hace casi tres meses y, desde ese 21 de marzo en que lo detuvieron, solo acumuló malas noticias.

Por un lado, la sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional decidió rechazar todos sus planteos. Es decir, desestimó la domiciliaria. “Se comparte la conclusión de que el encarcelamiento cautelar resulta la única vía idónea para neutralizar, en esta instancia, los riesgos procesales asociados al caso”, dijeron los jueces.

En la misma línea, está virtualmente sin abogado: la relación con su letrado Fernando Sicilia está rota. Ya no tiene comunicación y no se registran visitas suyas en el penal. Solo resta que Piccirillo lo revoque y designe a un nuevo letrado. De hecho, su familia ya estuvo sondeando posibilidades.

En el escrito en cuestión, los jueces Irurzun, Farah y Boico consideraron que no es posible darle una domiciliaria a Piccirillo, por una razón más que valedera: ya intentó evadir a la justicia anteriormente. “No fue hallado en ninguno de sus domicilios conocidos (incluido el aportado al momento de suscribir el acta compromisoria) y existen fundadas sospechas de que buscó eludir a las autoridades que intentaban detenerlo dándose a la fuga, así como que logró evitar el secuestro e incorporación como evidencia a la causa penal de los dispositivos electrónicos que solía utilizar”, alegan.

Y como si esto fuera poco, su vida en el pabellón K del módulo 1 de Ezeiza, como contó Infobae, no es de lo más placentera. Ni cerca. Junto al resto de los reclusos que lo acompañan, entre los que está el ex secretario de transporte Ricardo Jaime, iniciaron una queja formal por la comida que les llevan. Puntualmente, el ex de Cirio se queja de que la comida no es buena y, para colmo, llega fría.

El tema de las visitas, es otro punto conflictivo para el otro accionista del banco Sucrédito. Su ex mujer, la modelo Jésica Cirio, no sólo no lo fue a visitar hasta el momento, sino que tampoco tienen contacto telefónico. Sin embargo, en una entrevista periodística, Cirio alertó sobre “problemas de salud mental” que el propio detenido tendría de antes.

“Por el momento no necesitó ningún tipo de asistencia especial. Sabes que está bien integrado en el pabellón, que es uno tranquilo. Ocupa la celda 5 y sus informes de conducto por el momento son satisfactorios”, explica alguien del Servicio Penitenciario Federal.

Nuevamente con respecto a la investigación, en las últimas horas, Piccirillo volvió a presentar un escrito en el que volvió a mantener sus argumentos defensivos. Básicamente, asegura que él no le plantó la droga ni el arma a su acreedor Francisco Hauque. Sin embargo, esta nueva presentación, realizada sin supervisión de su abogado, contiene una serie de descalificaciones al fiscal de la causa, Franco Picardi.