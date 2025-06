Bahía Blanca: no invitó a las chicas del barrio a la fiesta de 15 de su hija y la golpearon en la cabeza con un caño

Mayra Coronel sufrió graves heridas en la cabeza y el rostro

"Preferiría ir toda mi vida en cana antes de que me maten a un pibe“, aseguró entre lágrimas este jueves Mayra Coronel, quien en diálogo con Infobae contó detalles de la brutal agresión que le propinaron seis personas el último martes, cuando viajaba en un colectivo de la línea 518, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, junto a su hijo menor, de 6 años, y su nieto, de 7.

Ante ese escenario, la víctima fue atacada con un caño y sufrió graves heridas en su rostro, mientras hacía lo imposible por resguardar la integridad física de los pequeños.

Durante el contacto con este medio, Mayra precisó que el violento episodio ocurrió en horas de la tarde, cuando el colectivero frenó en el cruce de las calles Brickman y Tarija, en el barrio Villa Talleres II. De repente, seis personas subieron intempestivamente a la unidad y se dirigieron hacia el asiento donde se encontraba la víctima. Sin mediar palabras, tres de ellas -todas mujeres- se abalanzaron sobre Mayra y la comenzaron a golpear sin ningún tipo de piedad.

Indefensa, la mujer de 38 años atinó a cambiarse de asiento para que no atacaran a los menores que tenía a su cuidado. Sin embargo, la violencia continuó, al punto tal que una de las agresoras la golpeó en la cabeza con un caño.

“Me pude cubrir un poco y agarré a una de los pelos para que no me sigan pegando. Me fisuraron la nariz, me pegaron con un caño en la cabeza y perdí el conocimiento por la patada que me pegaron en la cara”, detalló con la voz entrecortada Mayra, quien se sigue recuperando de la golpiza en su casa.

Un video que filmó una niña que viajaba en el colectivo, y que luego circuló por distintas redes sociales, muestra la sorpresa de los pasajeros ante la brutal golpiza que le propinaban a Mayra. Sin embargo, ninguno de los presentes se atrevió a interceder para frenar el ataque, ya que uno de los agresores impedía que mediaran para disuadir a los violentos.

Mayra ya presentó nueve denuncias contra sus agresoras

Vendedora ambulante de rosquitas, producto que elabora a diario en su casa, Mayra explicó que este no fue un hecho aislado, debido a que la bronca de sus agresoras para con ella se inició en marzo del año pasado, cuando su hija organizó la fiesta de 15 en su casa y no invitó a las violentas.

“Mi hija hizo una fiesta de 15 acá en mi casa, lo publicó en Instagram y yo le dije que a esa gente no la quería en mi casa. Están siempre armados, mirá si me mataban a alguien acá en mi casa”, justificó Mayra al ser consultada por el origen del conflicto. Desde ese momento, la mujer y su familia viven una verdadera pesadilla, con amenazas constantes en redes sociales y viviendo en un contexto de extrema inseguridad.

Producto de las reiteradas agresiones -15 días atrás amenazaron a una de sus hijas con un arma blanca-, Mayra ya radicó nueve denuncias en contra de sus vecinas. Incluso, se presentó en la Fiscalía local para que tomaran medidas al respecto, pero hasta el momento las agresoras continúan en libertad, intimidando sin reparos a ella y su familia.

Luego de la salvaje agresión sufrida este martes, Mayra se dirigió al hospital local y más tarde fue evaluada por un médico forense de la Policía Bonaerense. “Tengo traumatismo de cráneo y en la nariz. Me duele muchísimo la cabeza”, aseguró.

Y a la espera de que sus atacantes sean aprehendidas, concluyó: Mi hijo de 6 años me dijo ‘tengo miedo, por qué no llamás a la policía’. Por cómo me pegaron, hacé de cuenta que podría haber sido Fernando (Báez Sosa)“.

La investigación de esta serie de hechos está en manos de la UFIJ N° 7 de Bahía Blanca, cuya titular, la fiscal Marina Lara, ordenó la recopilación de testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad -si es que las hubiera- de la zona donde ocurrió el ataque.