Un nene de 4 años llevó un arma de aire comprimido a un jardín de infantes de Rosario

El menor asistió al Jardín Nº 65 con un arma de aire comprimido

En las últimas horas, se registró otro hecho alarmante en la comunidad educativa. Este miércoles, en Rosario, un nene de 4 años llevó al jardín de infantes un arma de aire comprimido. Por suerte, el incidente no dejó alumnos heridos ni daños materiales.

El menor asistió al Jardín Nº 65, ubicado en la intersección de bulevar Seguí y Rouillón, portando un arma de aire comprimido, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades del establecimiento.

El episodio, que no dejó heridos ni daños materiales, se produjo en un anexo del jardín donde asisten aproximadamente 120 alumnos distribuidos en turnos de mañana y tarde.

De acuerdo con lo publicado por el medio local Rosario3, el personal educativo detectó la presencia del arma y notificó de inmediato tanto a la Policía como al Ministerio de Educación, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

El hecho ocurrió en el Jardín Nº 65, ubicado en la intersección de bulevar Seguí y Rouillón

La llegada de efectivos policiales al jardín generó inquietud entre los vecinos de la zona, aunque la situación fue controlada rápidamente y no se registraron mayores consecuencias.

La alarma inicial se disipó una vez que se confirmó que el arma en cuestión era de aire comprimido y no de fuego, lo que evitó la intervención de la Fiscalía.

El Ministerio de Educación de Santa Fe confirmó el hecho y comunicó que, como respuesta, se organizarán actividades específicas para abordar la problemática de la presencia de armas en el entorno escolar. Estas jornadas buscarán involucrar tanto a docentes como a familias, con el objetivo de fortalecer la prevención y la concientización sobre los riesgos asociados.

Descubrieron alumnos de dos escuelas con armas en la misma semana

A fines de mayo, la ciudad de Santa Fe tuvo en la misma semana de dos episodios que alarmaron: alumnos de diferentes colegios entraron al aula con armas escondidas en sus mochilas. No es la primera vez que ocurre algo similar en la provincia.

Uno de los hechos ocurrió el viernes 23 de mayo, en la Escuela Técnica Nicolás Avellaneda, ubicada en calle Calcena 955, donde dos alumnos de 16 años fueron descubiertos mientras portaban armas de aire comprimido dentro del establecimiento educativo.

Según publicaron medios santafesinos, el personal del colegio fue quien detectó la situación y trasladó de inmediato a los adolescentes a la dirección. Luego, dio aviso al 911.

Aunque las armas no estaban cargadas, la preocupación generada por el hallazgo rompió de lleno con la rutina de la escuela.

Cerca del mediodía, personal de la Brigada de Ciclistas y de la Comisaría 5ª se presentó en el lugar para verificar el caso, mientras que las autoridades escolares llamaron a los padres de los menores para informarles sobre lo ocurrido.

El procedimiento fue derivado luego a la Comisaría 3ª del barrio Candioti, sede de la Estación Policial Centro (EPC). Además, intervino la Jefatura de la Unidad Regional I y la Justicia de Menores.

Cuatro días antes, otro hecho similar tuvo lugar en la escuela Ceferino Namuncurá, del barrio Yapeyú, donde un alumno de primer año fue descubierto cuando llevaba un arma de fuego en su mochila.

De acuerdo con el diario Uno, el arma fue hallada después de que el menor quiso exhibirla ante un compañero. Según el relato de una madre de un estudiante de segundo año, esta se enteró de la situación al recibir una fotografía de la policía en la puerta de la escuela.

La directora del establecimiento confirmó que el arma no tenía cargador y que el estudiante fue entregado a su padre.

“No sabíamos nada, me enteré por mi hermana que me mandó una foto con la policía en la puerta de la escuela”, contó una madre de un alumno de segundo año. “Nos dijeron que vayamos tranquilas a casa, que los chicos van a salir en el horario normal, pero no explicaron nada más”, expresó la mujer.