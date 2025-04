Alarma en un colegio de Rosario: un alumno de 15 años llevó un revolver en la mochila

La Escuela Secundaria N° 272 de Rosario, escenario de un impactante episodio para la comunidad educativa.

La comunidad educativa de la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada N° 272 “Juan Bautista Alberdi”, ubicada en la zona norte de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se encuentra conmocionada desde el martes a la tarde, cuando las autoridades del establecimiento reportaron a la Policía que uno de sus alumnos, de 15 años, asistió a clases con un arma de fuego en la mochila. Producto de ello, el menor fue aprehendido y debió brindar declaración sobre lo sucedido.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió en el centro educativo ubicado sobre Álvarez Thomas al 1500, a tan solo dos cuadras de la avenida Carlos Colombres.

Eran las 17.45 cuando personal del Comando Radioeléctrico de la Policía de Santa Fe fue convocado al colegio secundario, cuya vicedirectora informó que un estudiante portaba un arma de fuego en su mochila.

El revólver calibre .22 que el estudiante llevó en su mochila.

Una vez en el lugar, los uniformados entrevistaron al alumno en la preceptoría, donde hizo entrega voluntaria de un revolver calibre .22, el cual se encontraba envuelto en cinta adhesiva de color negro y contenía en su tambor seis alveolos sin cartuchos.

Según consigna el medio Rosario 3, al adolescente se le adjudican los cargos de portación y tenencia ilegítima de arma de fuego, en una causa que lleva adelante el Juzgado de Menores, y las actuaciones se trasladaron a la Comisaría 10ª de Rosario.

Luego de hacer la entrega del arma de fuego, el estudiante fue trasladado a la seccional policial ubicada en Darragueira al 1100 con presencia de su madre.

Un confuso episodio ocurrió también el martes por la mañana en la Escuela Secundaria N° 88 de Villa Elisa, en el partido bonaerense de La Plata, donde un alumno de 13 años denunció que un compañero, de 12, llevó un arma de fuego al establecimiento y le habría gatillado a los chicos de su división. En contrapunto, las autoridades del colegio no realizaron la denuncia correspondiente, al sostener que se trataba de una réplica, y devolvieron la pistola a la familia del adolescente.

Ante la falta de la denuncia por parte de los directivos, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 12a de Villa Elisa se dirigió al centro educativo ubicado en calle 3 y 422 luego de enterarse del hecho a través de distintos medios periodísticos.

Una vez en el lugar, los agentes entrevistaron a Vanesa, la madre denunciante. Ella declaró que, según la versión que le contó su propio hijo, un compañero lo había amenazado con un arma de fuego durante el turno mañana.

El confuso episodio ocurrió en la Escuela Secundaria N° 88 de Villa Elisa.

De acuerdo al testimonio de Vanesa, el arma le fue retirada al adolescente por el profesor de turno, quien se la entregó a la directora del establecimiento. Consultada por la Policía, la máxima autoridad del colegio aseguró que se trataba de un arma de juguete, razón por la cual no efectuó la denuncia correspondiente.

“Trajo el arma, la mostró a toda la división y le gatilló a todos los chicos que estaban en el aula. Se la saca el profesor, la entrega en la Dirección y llamaron a la familia para entregar el arma y al menor”, lamentó Vanesa esta mañana, en diálogo con el canal de noticias TN.

Como consecuencia del susto que se llevó, Vanesa contó que su hijo está “shockeado” y aseguró que no volverá a clases hasta que las autoridades educativas arriben a una resolución. “Pido que baje una inspección de Educación porque no es la primera vez que pasa, hay mucha violencia. Hasta que no se resuelva, mi hijo no va a venir. Pido la renuncia de las autoridades. Que renuncie -la directora-, porque es una incompetente”, sostuvo la denunciante.

Al tratarse de un caso con menores involucrados, en el mismo interviene la UFI N° 1 del Fuego de Responsabilidad Penal Juvenil platense, cuyo equipo trabaja para esclarecer lo sucedido.

“Está todo bajo investigación. Ayer se acercó el comisario de Villa Elisa a mi casa a tomarme la declaración, y me dijeron que van a tomar cartas en el asunto. Quieren resolver este tema por el hecho de que se entregó un menor con un arma. Lo que no comprenden ellos por qué el establecimiento no llamó a un móvil, como corresponde, y ahora van a citar a los padres del menor para que den una explicación y que entreguen el arma, para hacerle las pericias. Si no se va a dar una orden de allanamiento”, concluyó Vanesa.

Vanesa, la madre denunciante.

En un comunicado compartido a los padres del alumnado vía WhatsApp, las autoridades de la Escuela Secundaria N° 88 de Villa Elisa brindaron detalles de lo ocurrido y aclararon que el arma de fuego en cuestión era una réplica.

“Estimadas familias. Frente a las consultas y mensajes de preocupación sobre información que está circulando en redes sociales sobre que en la escuela hubo un arma, esa información es falsa”, subraya el mensaje al que accedió este medio. Y en la misma línea completaron: “En el día de la fecha un estudiante concurrió con un juguete con forma de arma. Al verlo el docente del curso, llama a la preceptora, retiran el juguete y lo llevan a dirección. Se convoca al estudiante y a su familia a reflexionar. El juguete fue retirado por la familia, en ese momento por el adulto responsable. Mañana esperamos a los estudiantes para seguir construyendo vínculos respetuosos. Un saludo cordial”.