El abogado de Milei se sumó a la defensa de Leopoldo Luque en la causa por la muerte de Maradona

Francisco Oneto, el abogado de Milei, defenderá a Luque en el caso Maradona

A menos de una semana de que el juicio por la muerte de Maradona se declarara nulo, los imputados y sus defensores ya empezaron a acomodar sus cartas para estar preparados de cara a la reanudación del proceso judicial, el cual tiene a siete imputados por su responsabilidad en el fallecimiento del Diez.

El primero en mover las fichas fue el neurocirujano Leopoldo Luque, quien durante los dos meses y medio de debate que se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro fue apuntado como el médico de cabecera del futbolista y se perfilaba como el más complicado de los acusados.

En este contexto, antes de que se designe un nuevo tribunal para el caso y se estipule una nueva fecha para el comienzo del proceso oral, Luque eligió a un nuevo abogado para que se sume al equipo de su defensa. Se trata de Francisco Oneto, el letrado cercano a Javier Milei, que asesoró al Presidente en varias oportunidades y lo representó en el caso de Libra.

Leopoldo Luque

Su designación fue presentada este miércoles en los tribunales de San Isidro. Según supo Infobae, fue el propio neurocirujano quien pidió que Oneto se sumara como su defensor: Luque lo conoce y considera que sería un buen representante para él en una causa donde es señalado como el principal responsable de la muerte del máximo ídolo del fútbol argentino.

Francisco Oneto se sumará al equipo de Julio Rivas, Mara Digiuni y Pablo Ignacio Speranza, quienes representaron al neurocirujano en el juicio por Diego que se anuló el pasado jueves tras el escándalo de Julieta Makintach, la jueza que estaba protagonizando un documental del caso sin consentimiento de las partes.

Según supo este medio, Julio Rivas seguirá estando a la cabeza del equipo de defensores. Oneto, sin embargo, hará lo que hasta ahora los abogados de Luque evitaban: hablar con la prensa y defender públicamente al neurocirujano.

Luque habló tras la nulidad del juicio

La nulidad del juicio por la muerte de Maradona provocó una ola de reacciones y controversias. Una de ellas fue de Leopoldo Luque, quien le dijo a Infobae que ocurrió lo que se suponía que tenía que ocurrir, pero cuestionó a la jueza Di Tommaso por hacer una referencia a Maradona durante su última intervención en el juicio.

“La jueza diciendo ‘la Justicia no se mancha’, mientras miraba a las hijas, es una joda”, señaló el neurocirujano sobre el discurso de la magistrada que intentó despegar al sistema judicial argentino del episodio que escaló a nivel mundial en los últimos días.

“Supongo que es lo que tenía que pasar”, agregó. Para Luque, esta decisión del tribunal es justa porque consideraba que la jueza recusada, Makintach, ya tenía definida su postura sobre él.

Cuándo volverá a comenzar el juicio por la muerte de Maradona

La reanudación del debate por la muerte del Diez aún no tiene fecha. Tras la anulación del proceso, ahora se debe designar un nuevo tribunal, con tres nuevos jueces, y arrancar todo de cero.

La Fiscalía solicitó en las últimas horas que se acelere el sorteo de los magistrados y que se implemente un cuarto juez, a fin de evitar que todo deba anularse en caso de que ocurra alguna situación impensada como la de Makintach.

Una vez que haya nuevo tribunal, todas las partes deberán presentarse a la audiencia del artículo 338, donde se tienen que poner de acuerdo con la prueba que se va a exponer en el proceso oral y la lista de testigos. Si hay acuerdo, también se fijará la nueva fecha de comienzo.

No obstante, todo apunta a que ese acuerdo no llegará pronto: algunos abogados defensores ya evalúan solicitar que el juicio no vuelva a hacerse apelando al artículo 1 del Código Procesal bonaerense que indica que un imputado no puede ser perseguido por la misma causa dos veces.