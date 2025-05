Recapturaron al narco que se había fugado de un hospital en Moreno y aprehendieron a los dos policías que lo custodiaban

Oscar Reynoso, de 34 años, es intensamente buscado

Personal de la DDI Moreno de la Policía Bonaerense recapturó este lunes a Oscar César Reynoso, el detenido por una causa narco que se había fugado por la ventana de la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Cuartel Quinto, en el partido bonaerense de Moreno, donde se encontraba internado por una pancreatitis desde el sábado a la tarde. Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que el imputado fue detenido en medio de su intento por refugiarse en un domicilio de la misma localidad, tras divisar la presencia de los investigadores. Además, la fiscal Verónica Pitella, titular de la UFI N°8 del departamento judicial de Moreno - General Rodríguez y quien encabeza la investigación, ordenó la aprehensión de los dos agentes que custodiaban al evadido, quienes con su mal desempeño favorecieron a que concretara su fuga.

Tras permanecer más de 24 horas prófugo de la Justicia, Reynoso, de 34 años, fue hallado esta mañana por agentes de la Policía Bonaerense que estaba abocado a su búsqueda desde que escapó del centro de salud. Gracias a la colaboración de vecinos de la zona, los uniformados lo divisaron mientras conversaba con dos hombres en el frente de una vivienda en Cuartel Quinto. Al advertir la presencia de los policías, se intentó resguardar en el interior de esa casa, donde finalmente fue detenido.

La fuga de Reynoso dejó severas consecuencias para los dos policías que estaban a cargo de su custodia, quienes según la fiscal Pitella fueron clave para que el sospechoso pudiera lograr su escape. Aprehendidos desde el día de ayer, ambos agentes estaban siendo trasladados esta mañana a la Fiscalía, donde deberán prestar declaración por los delitos de favorecimiento a la evasión, incumplimiento de los deberes de funcionario y abandono de servicio.

Mientras que uno de los oficiales no fue a trabajar la madrugada de este domingo como debía, el otro, que sí cumplía con la orden, "salió y lo dejó solo", según confiaron este domingo fuentes del caso a este medio. “Yo creo que estos dos policías están liquidados. No sabemos si salió a fumar o qué, pero el que estaba solo con la custodia, porque el otro no estaba, se fue y lo dejó solo”, ampliaron.

A Reynoso lo habían detenido el pasado 13 de mayo por agentes de la Comisaría 4ª de Moreno, en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización que tramita en la UFI N°12 especializada en Estupefacientes de Moreno - General Rodríguez, a cargo de Leandro Ventricelli y Ezequiel Feeydier. Le encontraron “papeles con cocaína”.

Este sábado por la tarde, el imputado fue internado en la UPA de Cuartel Quinto por una “presunta pancreatitis”, según explicaron las fuentes del caso. “La orden de servicio era de dos oficiales, así que había dos policías encargados de su custodia“, detallaron cuáles eran las condiciones de la internación del sospechoso.

Sin embargo, este domingo a la madrugada era solo un agente el que custodiaba a Reynoso. Y ese oficial se fue de su puesto y dejó solo al detenido que, ni lento ni perezoso, se fue por la ventana.

El caso

El 13 de mayo pasado, en la localidad de Cuartel V, partido de Moreno, policías de la Comisaría 4ª realizaban una recorrida en prevención del delito, cuando vieron a dos sujetos que realizaban un presunto “pasamanos” en la vía pública. Uno de ellos vestía un chaleco azul.

Al identificarse como miembros de la fuerza, uno de los sospechosos huyó en motocicleta y el otro (quien llevaba el chaleco azul) ingresó corriendo a una vivienda. Los oficiales lo persiguieron e ingresaron a la propiedad. Era la casa de su hermana del ahora fugado, quien tiene una causa anterior y goza de la prisión domiciliaria.

Durante la requisa personal realizada a Reynoso, se hallaron los siguientes elementos:

34 envoltorios de nailón con sustancia blanca (en el interior de una media guardada en su chaleco).

Un envoltorio compacto adicional con sustancia similar.

$26.500 en efectivo .

Un teléfono celular marca LG azul con chip Movistar y tarjeta SD de 16 GB.

El test orientativo dio positivo para clorhidrato de cocaína. El total de la sustancia secuestrada fue de:

19,3 gramos (envoltorios).

15,5 gramos (envoltorio compacto).

Ante esto, la Justicia de Garantías convalidó su aprehensión en detención y pidió la apertura y análisis del celular incautado para recolectar más evidencia.