Investigan la desaparición de una embarazada en Salta y la principal sospechosa es una supuesta enfermera

La joven fue vista por última vez el viernes 16 de mayo, cuando se dirigió hacia el hospital local de Orán (Gentileza: El Liberal)

Desde hace cuatro días que no se sabe nada de Priscila Margot Quesada, una joven de 20 años embarazada, oriunda de Salta, luego de que desapareciera en el trayecto hacia el hospital local. Desde allí, sería trasladada a Buenos Aires para ser operada por un tumor cerebral. No hay ningún tipo de registro sobre ella, solo los mensajes que una supuesta enfermera le habría enviado a la familia en los últimos días.

El pasado viernes 16 de mayo fue la última vez que su familia la vio. Vestía una campera roja con rayas negras, pantalón deportivo con franjas blancas y un par de zapatillas blancas. Fue cuando salió de su casa para iniciar el traslado. Además, tenía una cesárea programada para el lunes 19, ya que cursaba su séptimo mes de embarazo de mellizas.

Un día después, su familia denunció que una supuesta enfermera, identificada como O.S., se comunicó con ellos por medio de mensajes de WhatsApp. Según la información provista por la mujer, Quesada habría sido operada de urgencia a las 6 de la mañana del sábado en Buenos Aires, ya que supuestamente su tumor cerebral habría avanzado.

“El tumor está justo en el medio del cerebro... las probabilidades de que salga viva son bajas”, afirmaba la presunta profesional, quien había asegurado que la había acompañado en el traslado. No obstante, la veracidad de la información brindada por O.S. fue puesta en duda, debido a la serie de contradicciones y falta de información sobre el paradero de la joven.

Además de no haber podido precisar en qué hospital se encontraría hospitalizada la joven, la familia denunció que evitaba responder preguntas, se contradecía en la ubicación y borraba mensajes. Incluso, indicaron que habría enviado la foto de una mujer en una camilla, pero apuntaron que no se trataría de una foto auténtica.

La imagen que la supuesta enfermera le envió a la familia de Priscila (Facebook)

De la misma manera, aseguraron que la mujer les habría mencionado sobre un supuesto traslado en helicóptero, pero desconocían el punto de partida y las personas que supuestamente iban a realizarlo. “Vamos a arreglar eso... que permanezcan juntos, así pasamos en helicóptero por ellos”, decía en uno de los confusos mensajes que recibieron.

“Estamos preocupados, no sabemos si las nenas han nacido”, lamentó una familiar de la joven al contar que la mujer también les habría enviado fotos de unas bebés, pero que estas habrían sido sacadas de internet. Asimismo, denunció que la mujer les habría dicho que ya no la busquen más y que no tendrían que haberla dejado sola.

Durante un diálogo con el medio local Multimedios Pichanal, la familia contó que los padres de Priscila y el papá de las bebés viajaron a Buenos Aires, pero no pudieron dar con su paradero. Finalmente, contó que no volvieron a tener contacto con la presunta enfermera, debido a que había bloqueado a toda la familia.

Por este motivo, la familia de Priscila radicó una denuncia por desaparición en la Comisaría 1.ª de Orán. Luego de darle intervención a la Fiscalía Penal 1 de la ciudad, se activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas.

Ante la urgencia del caso, desde el Ministerio de Salud de Salta, los hospitales de Salta y de Buenos Aires informaron que no hay ningún indicio o registro clínico de que la joven hubiera sido ingresada, atendida, derivada, o internada en alguno de los centros médicos correspondientes a los distritos mencionados.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, hay una historia clínica en el hospital de Pichanal, a nombre de una persona identificada con las iniciales “P.Q.”, pero sin número de DNI. Por esta razón, la falta de documentos e información sobre el paciente en cuestión impediría confirmar si se trataría realmente de la joven embarazada de mellizos.

La búsqueda de Priscila Quesada continúa, y las autoridades instaron a la ciudadanía a colaborar con cualquier información relevante, por medio del número de emergencias 911 o directamente con la Comisaría 1.ª de Orán.