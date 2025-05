Citaron a indagatoria a Claudio Morgado y a su pareja por estafa

Morgado y su denunciante, Bárbara García

Claudio Morgado y Vanesa Moreno, su pareja, fueron citados a indagatoria en el marco de la causa en la que se los investiga por delito de estafas reiteradas, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

La audiencia será el próximo 19 de mayo a las 9 de la mañana, cuando imputados deberán presentarse ante las autoridades para responder sobre la acusación en su contra. Según la Justicia, ellos aprovechaban su imagen pública para captar víctimas y engañarlas con la venta de productos importados que, una vez pagos, no eran entregados.

La denuncia que desató la investigación fue realizada a principios de 2024 por la periodista Bárbara García. Se radicó en la Comisaría 9° de la localidad de Martínez y fue recibida por la fiscal María Paula Hertrig, titular de la UFI de Boulogne, tras una declaración de incompetencia del fiscal Alejandro Musso, cabeza de la fiscalía de ciberdelitos de San Isidro.

Claudio Morgado habló de las acusaciones de estafa a su esposa Vanesa

García denunció a Moreno y Morgado -ex diputado, ex cabeza del INADI y ex conductor de Cablín- primero en redes sociales y luego ante la Policía Bonaerense. En su planteo, aseguró que había acordado con la pareja la compra de ropa y artículos de tecnología importados, pero que nunca le cumplieron con la entrega de los productos ni devolvieron el dinero recibido por adelantado.

García aseguró ante las autoridades que Moreno la contactó por WhatsApp el pasado 27 de marzo para ofrecerle dispositivos electrónicos, zapatillas y ropa deportivas.

“Me escribió y me dijo ‘ay, Barby, como vos hacés tanto deporte, sabés que justo tengo a mi cuñada que trabaja en una marca y que por este día solamente hay unas promociones con zapatillas a precios baratísimos’”, recordó García en LAM.

En redes sociales, Andrea Álvarez afirmó que fue engañada con la compra de dos computadoras Mac, por las que pagó un monto cercano a 1500 dólares, entre falsas promesas de entrega, demoras y cancelaciones. Sin embargo, optó por no judicializar su reclamo.

El propio Morgado se desligó de las acusaciones en una entrevista con Guillermo Andino por A24. “Me desayuno con esta operación el viernes a la mañana, yo estaba en Avellaneda porque estoy haciendo una tecnicatura, y me llama Vanesa, mi mujer, que me dice ‘me mandé una cagada’ y me dice que le vendió a Bárbara unas zapatillas que no tenía. A partir de ahí empezaron a caer un millón de situaciones similares, de computadoras, celulares, de cosas que no se entregaba porque no existían. Después, el fin de semana empezaron a salir todos los casos, en total hay un tendal de 15 mil dólares”, explicó.

Fuentes judiciales ratifican que, en su denuncia, García señaló a Montero como la responsable de la falsa compra.