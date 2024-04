Claudio Morgado se defendió tras las denuncias por estafa y apuntó contra su pareja: “Hay un tendal de 15 mil dólares”

Claudio Morgado rompió el silencio tras las denuncias por estafa (A24)

El periodista, actor y exdiputado Claudio Morgado rompió el silencio tras ser denunciado en las últimas horas del delito de estafa junto a su esposa, Vanesa Moreno. En la acusación, que primero se conoció en las redes sociales pero que luego se formalizó frente a la Justicia, la periodista Bárbara García aseguró que había acordado con la pareja la compra de ropa y artículos de tecnología importados, pero que nunca cumplieron con la entrega de los productos ni le devolvieron el dinero que ya había abonado por adelantado. “Nunca pensé que me iban a hacer el cuento del tío”, dijo la comunicadora.

Si bien Teleshow intentó comunicarse con Morgado sin éxito, este miércoles el periodista hizo su defensa pública por televisión y en diálogo con Guillermo Andino, para su programa Andino y las noticias (A24), se desligó de las acusaciones. “Me desayuno con esta operación el viernes a la mañana, yo estaba en Avellaneda porque estoy haciendo una tecnicatura, y me llama Vanesa, mi mujer, que me dice ‘me mandé una cagada’ y me dice que le vendió a Bárbara unas zapatillas que no tenía. A partir de ahí empezaron a caer un millón de situaciones similares, de computadoras, celulares, de cosas que no se entregaban porque no existían. Después, el fin de semana empezaron a salir todos los casos, en total hay un tendal de 15 mil dólares”, explicó en relación a otros casos que se conocieron tras las denuncias públicas.

Entonces, el comunicador explicó cuál es la situación actual de su mujer: “Hay una psicopatía muy fuerte atrás, es algo muy recurrente. Ayer la tuve que internar en una clínica psiquiátrica, nunca lo había querido hacer, en Avellaneda, Sarandí”, reveló y en ese sentido, contó que esta no es la primera vez que Vanesa se ve involucrada en este tipo de hechos. “Ella tuvo la misma situación con su primer y segundo matrimonio. Yo me enteré el lunes que puede hablar con su segundo marido que me dijo lo mismo: ‘Mirá, yo me separé de Vane porque me enteré que en tres situaciones vendió cosas que no tenía a mis amigos y ellos no creían que no sabía nada, pensaba que estaba en el tema´”, explicó.

“Hace algunas cosas que son tremendas, a mí me agarra el celular que no lo tengo con clave y por ahí mandaba mensajes por chats. Por ejemplo, hoy me dijo una chica ‘no, no, hay chats tuyos’ y yo no había vendido nada. Otra modalidad era que les decía, por ejemplo a Bárbara, a ella le dijo que yo ya lo hablé con ella y le pregunté ‘¿por qué le compraste a Vane si vos sabés que no puede manejar dinero?’”, siguió con su relato, dando su versión sobre las denuncias.

Claudio Morgado

“Ya había pasado una situación similar hace dos años atrás, que derivó en un informe de Telenoche, que fuimos sobreseídos porque yo le pagué a la persona damnificada, que ella le había pedido por la venta de unas zapatillas que no existían 2 mil dólares. Me subió la presión”, recordó sobre aquellos años y aseguró que “no tenía dinero, porque eso no entraba en casa, sino que le servía para tapar deudas que tenía”.

Para finalizar, Morgado contó cómo se siente con la denuncia y que el tema haya escalado en los medios: “Es una locura y estoy tremendamente expuesto con esto, me mata, me destruye, porque la gente obviamente no cree que esto es así”.

La denuncia contra Claudio Morgado y su esposa

Según pudo saber Teleshow, la denuncia policial fue radicada el lunes en la Comisaría Novena de San Isidro, ubicada en la localidad de La Horqueta. García aseguró ante las autoridades que Moreno la contactó por WhatsApp el pasado 27 de marzo para ofrecerle dispositivos electrónicos, calzados y prendas de vestir deportivas. “Me escribió y me dijo ‘ay, Barby, como vos hacés tanto deporte, sabés que justo tengo a mi cuñada que trabaja en una marca y que por este día solamente hay unas promociones con zapatillas a precios baratísimos’”, recordó en LAM.

Según su relato, la mujer del exdiputado le prometió que, si realizaba una compra, la mercadería estaría disponible el 3 de abril. La periodista aceptó y le pagó $335.000 por varios productos. Sin embargo, llegada esa fecha no tuvo más novedades. Y en los días siguientes tampoco. En su denuncia, además, García afirmó que al menos a otra persona de su entorno le sucedió lo mismo, en este caso por un monto mayor, de aproximadamente $2.500.000. Así lo contó en sus redes sociales: “No solamente fui estafa yo, sino gente en nombre mío, familiares míos, en un montón de dinero con la supuesta venta”.