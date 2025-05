Un alumno de 12 años llevó un arma cargada a su escuela en Chaco

Un alumno de 12 años concurrió a la Escuela Primaria 179 de Machagai, Chaco con el arma de su padre policía (Google Maps)

Un estudiante de 12 años de la Escuela Primaria 179 en la localidad de Machagai, provincia del Chaco, asistió a clases portando una pistola calibre 9 milímetros con varios proyectiles en el cargador.

El hecho ocurrió durante la mañana de ayer, cuando el menor exhibió el arma frente a sus compañeros, causando asombro y preocupación.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Norte, el revólver pertenece a su padre, quien es miembro activo de la Policía del Chaco.

Aunque no se reportaron heridos ni incidentes mayores, la presencia de un arma cargada en un entorno escolar representó un grave riesgo para todos los miembros de la comunidad y aún no se han esclarecido los motivos por los que el estudiante la llevó a la escuela, ni si el menor tiene conocimientos sobre su manipulación.

Tras ser notificados, efectivos de la comisaría local acudieron a la institución para confiscar la pistola y garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal docente.

El caso quedó bajo la jurisdicción de la fiscalía de turno de Machagai, que inició una investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y se espera que el padre del menor, propietario del arma, enfrente imputaciones legales por lo sucedido.

Este caso se suma a una serie de episodios similares registrados en distintas localidades del país durante el último tiempo.

Un par de días atrás, un adolescente de 15 años ingresó armado a la Escuela N° 364 “Soldado Aguirre” de Villa Gobernador Gálvez, en la ciudad santafesina de Rosario, y tras ser confrontado por la directora del establecimiento, escapó efectuando un disparo al aire en la calle. Horas después, fue aprehendido por la Policía, luego de ser denunciado por su propia madre. Ya había ocurrido algo similar tiempo atrás.

Todo comenzó tras un llamado al 911, proveniente del colegio ubicado en calle Bordabehere al 2200, que alertó que un alumno se había retirado corriendo del lugar portando una pistola y efectuando detonaciones.

Tras llegar al lugar, el personal policial fue recibido por la directora, quien relató lo sucedido. Durante su huida, el estudiante dejó su mochila en la dirección de la escuela, lo que también fue documentado por los efectivos.

En el caso, interviene el Juzgado de Menores de la 4ª Nominación, que ordenó realizar entrevistas a miembros del personal docente y a la madre del menor, además de continuar las actuaciones en la Subcomisaría 26°.

El alumno fue aprehendido más tarde en la zona de Mosconi al 2500, luego de ser denunciado por su madre, según informaron fuentes policiales a este medio. Así, quedó a disposición de la Justicia.

Pese a que las fuentes oficiales no detallaron qué tipo de arma fue utilizada ni si fue secuestrada, la detonación al aire fue confirmada por distintos testigos y por los efectivos que tomaron intervención.

Sobre lo sucedido, una madre de una alumna de 5° grado contó que su hija la llamó por teléfono desde el interior de la escuela para advertirle que un compañero había ingresado con un revólver.

“Cuando la vine a buscar, le conté a la preceptora y me dijo que podía ser una ‘joda’ de los chicos. Me dejó media hora esperando y, cuando entré, vi a la portera forcejeando con el chico. Él venía corriendo por atrás mío y en la puerta de entrada de la escuela sacó el arma y tiró para afuera”, relató.

La mujer afirmó que, al advertir la situación, sufrió un ataque de nervios y se desesperó por encontrar a su hija. “Yo les avisé lo que pasaba y no me dieron ni bola, la directora me pedía que me vaya”, señaló.

Otra madre que se encontraba en el ingreso del establecimiento manifestó que no se trataba del primer incidente de este estilo en el colegio. “La semana pasada también entró un chico con un arma, ¿qué están esperando? ¿Que se escape un tiro y lastime a otro?”, dijo.