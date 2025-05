Terror en Rosario: un adolescente fue armado al colegio, disparó al aire al escapar y su madre lo denunció

El Ministerio de Educación decidió mantener abierta la escuela tras incidente

Un adolescente de 15 años ingresó armado este lunes por la mañana a la Escuela N° 364 “Soldado Aguirre” de Villa Gobernador Gálvez, en Rosario, y tras ser confrontado por la directora del establecimiento, escapó efectuando un disparo con un arma de fuego en la calle. Horas después fue aprehendido por la Policía, luego de ser denunciado por su madre. Ya había ocurrido algo similar.

Según confirmaron las fuentes consultadas a Infobae, minutos antes de las 10, un llamado al 911 proveniente del colegio ubicado en calle Bordabehere al 2200, alertó que un alumno se había retirado corriendo del lugar portando un arma de fuego y efectuando detonaciones.

Tras llegar al lugar, el personal policial fue recibido por la directora, quien relató que minutos antes había abordado al adolescente de 15 años, para consultarle si portaba un arma. A raíz de una sospecha, el alumno negó tenerla, se puso nervioso y escapó con rapidez. Al salir del edificio, efectuó un disparo al aire.

Durante su huida, el estudiante dejó su mochila en la dirección de la escuela, lo que también fue documentado por los efectivos.

El joven de 15 años fue detenido tras la denuncia de su madre

Tras el incidente, se dio intervención al Juzgado de Menores de la 4ª Nominación, que ordenó realizar entrevistas a miembros del personal docente y a la madre del menor, además de continuar las actuaciones en la Subcomisaría 26°.

El alumno fue aprehendido a las 12:25 de este lunes en la zona de Mosconi al 2500, luego de ser denunciado por su madre, según informaron fuentes policiales a este medio. Así, quedó a disposición de la Justicia.

Pese a que las fuentes oficiales no detallaron qué tipo de arma fue utilizada ni si fue secuestrada, la detonación al aire fue confirmada por distintos testigos y por los efectivos que tomaron intervención.

Testigos

En declaraciones al canal El Tres, una madre de una alumna de 5° grado contó que su hija la llamó por teléfono desde el interior de la escuela para advertirle que un compañero había ingresado armado.

“Cuando la vine a buscar, le conté a la preceptora y me dijo que podía ser una ‘joda’ de los chicos. Me dejó media hora esperando y, cuando entré, vi a la portera forcejeando con el chico. Él venía corriendo por atrás mío y en la puerta de entrada de la escuela sacó el arma y tiró para afuera”, relató.

La mujer afirmó que, al advertir la situación, sufrió un ataque de nervios y se desesperó por encontrar a su hija. “Yo les avisé lo que pasaba y no me dieron ni bola, la directora me pedía que me vaya”, señaló.

Otra madre que se encontraba en el ingreso del establecimiento manifestó al mismo medio que no se trataba del primer incidente de este estilo en el colegio. “La semana pasada también entró un chico con un arma, ¿qué están esperando? ¿Que se escape un tiro y lastime a otro?”, dijo.

Consultada sobre este punto, la secretaria de Gestión Territorial Educativa del Ministerio de Educación de Santa Fe, Daiana Gallo Ambrosis, sostuvo que en cuanto el equipo directivo fue alertado sobre la posible presencia de un arma, se activó el protocolo de intervención.

“Se separó a un grupo de jóvenes para charlar con ellos y preguntarles si tenían algo indebido. Este joven negó tenerlo. El equipo se comunicó con la supervisión, con la madre del joven y con el Ministerio. Cuando llegó la Policía, el joven salió del establecimiento y es en ese momento en que se escucha una detonación, por lo que eso es materia de investigación de la fiscalía”, explicó en una entrevista con el canal El Tres.

Gallo Ambrosis confirmó que la semana anterior hubo otro episodio con un alumno que llevó un arma, aunque aseguró que se trató de algo distinto. “Tenemos algunas situaciones aisladas que son bastante complejas y las vamos abordando. Tuvimos una situación similar, pero ya se abordó y no tiene que ver con esto que pasó hoy”, aclaró.

A pesar de lo ocurrido, la funcionaria afirmó que el establecimiento permanece abierto y que se mantuvieron las actividades del turno tarde.

*/Con información de Agustín Lago