Congreso hondureño abre debate sobre control de empresas chinas y revisión de acuerdos bilaterales

El Congreso Nacional aprobó con 81 votos una moción para supervisar y regular los negocios de capital chino que operan en el país.

Verificación de empresas chinas y revisión de acuerdos con China marcaron el debate en Honduras: el diputado opositor Rolando Barahona pidió fiscalizar el cumplimiento fiscal y laboral de esos comercios, mientras el Gobierno informó que revisa convenios suscritos en administraciones anteriores.

Barahona sostuvo que el debate no debe centrarse en el origen de la inversión extranjera, sino en la aplicación equitativa de la normativa nacional para que todas las empresas compitan bajo las mismas condiciones en el mercado hondureño.

También afirmó que solo puede hablarse de competencia desleal cuando algunos actores económicos no cumplen las mismas reglas que los empresarios nacionales, quienes, según dijo, ya están sujetos al pago de impuestos y al cumplimiento de las leyes laborales vigentes.

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La moción aprobada en el Congreso

Las declaraciones del legislador se produjeron después de una moción aprobada por el Congreso Nacional con 81 votos a favor de 117 diputados presentes, orientada a supervisar y regular los negocios de capital chino que operan en el país.

La iniciativa, presentada por el diputado oficialista Mario Pérez, instruye a las autoridades a realizar auditorías sobre estos comercios para verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias, comerciales y migratorias.

La iniciativa presentada por Mario Pérez ordena auditorías sobre comercios chinos para revisar obligaciones tributarias, comerciales y migratorias.

Entre los puntos incluidos en la propuesta figuran la revisión del origen de las importaciones, el estatus migratorio del personal, el cumplimiento de impuestos y la posible fuga de divisas, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control estatal.

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La revisión de convenios con China

En paralelo, el ministro de la Presidencia Juan Carlos García informó que el Gobierno mantiene relaciones diplomáticas estables con China, aunque revisa los acuerdos suscritos en administraciones anteriores por la falta de documentación completa sobre algunos de esos compromisos.

Según explicó el funcionario, tanto la Cancillería como Casa Presidencial solicitaron formalmente a las autoridades chinas información detallada sobre los convenios firmados previamente, con el fin de esclarecer el alcance de los compromisos asumidos por el Estado hondureño.

García aseguró que, pese a esta revisión, la relación bilateral no ha sufrido alteraciones, también mencionó la presencia diplomática de Honduras en Pekín y Shanghái como parte de los canales activos de comunicación entre ambos países.

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El intercambio comercial entre ambos países

En el plano comercial, el funcionario reconoció que el intercambio sigue siendo limitado para Honduras, ya que las exportaciones hacia el mercado chino continúan siendo reducidas, mientras que las importaciones provenientes de China mantienen mayor dinamismo, impulsadas principalmente por el sector empresarial.

El diputado Barahona afirmó que hay competencia desleal cuando algunos actores económicos no cumplen impuestos ni leyes laborales en Honduras.

También señaló que no se han registrado cambios significativos en la balanza comercial ni se prevén variaciones importantes en el corto plazo, por lo que el intercambio bilateral mantiene una dinámica estable.

En conjunto, las discusiones en el Congreso Nacional y en el Poder Ejecutivo reflejan un interés por fortalecer los mecanismos de supervisión institucional, tanto en el ámbito de la inversión extranjera como en la gestión de los acuerdos internacionales vigentes.

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Las autoridades coinciden en la importancia de contar con información clara y actualizada que permita tomar decisiones basadas en la legalidad y la transparencia.

Mientras continúan estos procesos de revisión y debate, distintos sectores insisten en la necesidad de mantener un equilibrio entre el control interno, la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones diplomáticas y comerciales del país. El tema se mantiene en análisis dentro de la agenda política nacional