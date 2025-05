Gianinna Maradona declarará este martes en el juicio por la muerte de Diego

Gianinna Maradona y Claudia Villafañe, su mamá, cuando acompañaron a declarar a Dalma. (Foto: Jaime Olivos)

Tras una semana de importantes acontecimientos en el juicio por la muerte de Diego, este martes se reanudará el debate en el TOC Nº 3 de San Isidro con un testigo clave: el de Gianinna Maradona, la única de las hijas mujeres del Diez que aún faltaba declarar y cuyo relato es fundamental para la causa.

Su testimonio tendrá lugar en la 17° audiencia y llega luego de que en la última jornada pidiera hablar sorpresivamente ante los jueces la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las siete profesionales de la salud imputadas por su responsabilidad en la muerte del ex futbolista.

Según supo Infobae, si fuera por Gianinna, ella hubiera declarado antes; pero su llamado al palacio de la calle Ituzaingó estuvo estratégicamente pensado por la parte acusatoria porque se cree que sus dichos podrían aportar información de relevancia para el juicio.

Particularmente sobre dos aspectos: la reunión en la que se definió externar a Diego de la Clínica Olivos, donde había sido operado de un hematoma subdural 22 días antes de su muerte, y la internación domiciliaria montada en Tigre, donde fue a visitar varias veces a su papá antes de que falleciera el 25 de noviembre de 2020.

Gianinna y Dalma Maradona junto a su abogado Burlando en la primera jornada del debate

En este sentido, se espera que Gianinna también profundice en un dato que dio al comienzo de la causa y que fue clave para los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, a cargo de la acusación pública. Se trata del hecho de que una semana antes del fallecimiento de Maradona aseguró que había visto al Diez “muy hinchado”, se lo dijo al médico Leopoldo Luque y que él le respondió que no coincidía.

El relato de este episodio podría ser determinante para la situación del neurocirujano imputado, que se perfila como uno de los más complicados en el juicio debido a los reiterados testimonios que ya lo identificaron como el responsable de la salud de Diego en el último tiempo.

Gianinna Maradona también es una testigo muy esperada para otro de los acusados: el clínico Pedro Di Spagna. El médico está esperanzado con que la hija del ex DT de la Selección se acuerde del día en que él intentó atender a su padre y el paciente no quiso.

Según Di Spagna, en aquella oportunidad él no se pudo imponer ante la resistencia de Maradona y Gianinna intervino para intentar convencerlo de atenderse. Tras no lograrlo, finalmente habría sido ella quien le pidió que se retirara.

Dalma opinó sobre la declaración de Cosachov

Como Gianinna no puede presenciar las audiencias hasta que no declare como testigo, el día en que la psiquiatra habló ante los jueces solamente pudo estar presente su hermana Dalma, quien tomó nota del testimonio de la imputada y luego se refirió a sus dichos en diálogo con la prensa.

En este sentido, la mayor de las hijas de Diego refutó gran parte de la declaración de la acusada: “Le preguntaron si con el diario del lunes puede decir que fue una internación domiciliaria seria y dijo que no, pero que en el momento no lo vieron. Yo lo planteé, no es una novedad. Ella no se entera ahora que no era una internación domiciliaria seria. De hecho, habla que se juntaron para cambiar los términos y no era una cuestión de términos, era una cuestión de que lo que estaba sucediendo adentro no era serio“.

Para Dalma Maradona, Cosachov le quiso tirar “un poco” la responsabilidad de la internación en Tigre a la medicina prepaga, aunque destaca que ella también se reconoció como parte del equipo médico a cargo de su papá.

Además, reparó en que, a lo largo de su declaración, la psiquiatra evitó hablar del neurocirujano Leopoldo Luque como el médico de cabecera de Maradona. Cada vez que se refirió a él lo hizo como el “médico de confianza de Diego”.

Sobre esto, Dalma arremetió: “No hay manera de despegar a Luque de esto. Diga lo que diga ella, diga él o lo que sea. Fue raro cuando le dijeron cuál era técnicamente el rol de Luque y dijo ‘un médico de confianza’”. Luego la actriz agregó: “A mí me consta que no era su médico de siempre. Ni siquiera sé hace cuánto hacía que lo conocía”.