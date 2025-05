Balearon a un ex líder de la hinchada de Newell’s Old Boys en medio de una escalada de violencia entre barrabravas

Investigarán si el ataque estaría vinculado con las guerras entre las barras santafesinas

El ex referente de la barrabrava de Newell’s Old Boys Marcelo Héctor “Pipi” Arriola, de 45 años, fue herido de bala en Rosario, por un hombre que no habría sido identificado. Las autoridades investigarán si el ataque pudiera estar relacionado con el aumento de los hechos violentos que fueron relacionados con las barras santafesinas durante el último tiempo.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde, cuando el ex líder de la paraavalancha se encontraba en la calle Doctor Riva al 1800, en el barrio Villa Moreno, ubicado al sur del distrito. En ese momento, Arriola trabajaba en su carro de comidas, cuando notó que un hombre se acercó a él y, sin mediar palabra, abrió fuego en su contra.

Mientras que el agresor se dio a la fuga de inmediato, el reconocido barrabrava fue trasladado en un auto particular al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Allí fue atendido por personal médico, que confirmó que presentaba una herida de arma de fuego en el brazo derecho.

De acuerdo a la información publicada por Rosario3, el ex referente de “La Lepra” había recuperado su libertad hace pocos meses, tras cumplir una condena de tres años de prisión por una causa de tráfico de drogas. Por este motivo, había sido detenido en agosto de 2021 por efectivos de la Policía Federal Argentina.

La zona en la que fue baleado el ex referente de La Lepra (Captura de Google Maps)

Las causas que habrían motivado el ataque, por el momento, no fueron determinadas. Al igual que la identidad del hombre que había empuñado un arma de fuego y herido a “Pipi”. No obstante, los investigadores plantearon como hipótesis que el hecho podría estar relacionado con el contexto de tensión creciente entre las facciones de barrabravas.

A pesar de que las autoridades no pudieron confirmar si Arriola todavía seguiría siendo un miembro activo en la barra de Newell’s Old Boys, la teoría fue motivada por el historial de la víctima, ya que a mediados de la década de 2000, se lo vinculó con la facción de la barra brava liderada por el fallecido Roberto “Pimpi” Caminos.

Cabe destacar que, esta semana también se registraron otros hechos violentos en la zona. Uno de ellos tuvo como víctima a un vecino, domiciliado en Presidente Quintana al 1900, que denunció dos ataques contra su vivienda.

El primer incidente fue registrado el lunes pasado, cuando balearon el frente de su vivienda. Dos días más tarde, concretamente el miércoles por la noche, se produjo el segundo ataque, el cual consistió en que arrojaron artefactos de pirotecnia sobre el garaje de la propiedad.

Arriola fue asistido por el personal del HECA (HECA)

Bajo la perspectiva del hombre de 63 años indicó a la policía que sospecha que las agresiones podrían estar vinculadas con deudas contraídas por su pareja con prestamistas, aunque aseguró desconocer el monto exacto. Asimismo, agregó que la mujer vendió su automóvil días atrás y abandonó el domicilio el 25 de abril sin regresar desde entonces.

Por otra parte, el martes a la madrugada fue asesinado Brian Agustín Villalva, un joven de 24 años que recibió nueve disparos calibre 9 milímetros en las inmediaciones de Moreno y Chuquisaca, en la zona sur de la ciudad. Según indicaron los testigos, los atacantes se desplazaban en una motocicleta y abrieron fuego sin dirigirle palabra.

La víctima se encontraba en situación de calle y, según confirmaron los peritos, en su cuerpo se registraron varias heridas de armas de fuego en la pierna izquierda, en la espalda y en el tórax. La fiscal a cargo de la investigación, Marisol Fabbro, ordenó que le realizaran una autopsia en el Instituto Médico Legal de Rosario, para poder ahondar en los detalles de su muerte.

Asimismo, las autoridades provinciales investigan si existe alguna conexión entre estos episodios o si responden a conflictos independientes dentro del entramado delictivo de la zona. Hasta el momento no se reportaron detenciones.