Economía

Aumenta el subte en la Ciudad de Buenos Aires: cuánto costará el boleto desde el 1° de julio

El Gobierno de la Ciudad confirmó un nuevo incremento en la tarifa del subte que comenzará a regir el mes próximo

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El aumento del subte en Buenos Aires se aplica dentro de una política de ajustes periódicos para sostener el equilibrio financiero del servicio

Viajar en el subte de la Ciudad de Buenos Aires costará más caro a partir del 1° de julio. El incremento corresponde a un ajuste de 4,1% respecto al valor anterior, que era de $1.558. La medida se suma a otras actualizaciones en los servicios públicos que afectan el gasto mensual de los hogares, en un contexto donde la inflación general muestra una desaceleración, pero algunos rubros, como el transporte, registran subas por encima del índice de precios al consumidor.

El valor a partir del mes próximo será de $1.621, según la actualización de tarifas anunciada oficialmente. El nuevo valor regirá para quienes utilicen la tarjeta SUBE registrada, el sistema que utilizan la mayoría de los pasajeros. Aquellas personas que no tengan la SUBE registrada deberán abonar $2.541 por viaje. Cabe destacar que la tarifa social será de $567 y la tarifa estudiantil de $226.

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El aumento del subte en Buenos Aires se aplica dentro de una política de ajustes periódicos para sostener el equilibrio financiero del servicio
El aumento del subte en Buenos Aires se aplica dentro de una política de ajustes periódicos para sostener el equilibrio financiero del servicio

La tarifa del subte de Buenos Aires, única ciudad de Argentina con este sistema de transporte, se incrementa en línea con la política de ajustes periódicos que busca mantener el equilibrio financiero del servicio. Las autoridades recordaron que quienes realicen más de veinte viajes al mes recibirán bonificaciones automáticas a partir del viaje veintiuno.

Estos cambios buscan mantener la sustentabilidad financiera del servicio y reducir el impacto de la inflación acumulada desde el comienzo del año. En los últimos meses, el precio del subte ya había experimentado ajustes periódicos, siempre con aviso previo a los usuarios.

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Los pasajeros del subte que superen los 20 viajes mensuales recibirán bonificaciones automáticas desde el viaje 21
Los pasajeros del subte que superen los 20 viajes mensuales recibirán bonificaciones automáticas desde el viaje 21

Impacto del aumento en el presupuesto de los hogares

El ajuste en el valor del viaje en subte se suma a otros incrementos registrados en los servicios públicos. Según un relevamiento de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, la canasta de servicios públicos aumentó más de 10% en el último mes. Este dato incluye no solo el transporte, sino también el gas, la electricidad y el agua.

El incremento acumulado en el valor del subte en lo que va del año alcanza 34,4%, una cifra levemente superior a la inflación general del período. Las autoridades señalaron que el objetivo es acompañar el movimiento del índice de precios al consumidor, aunque los servicios regulados suelen ajustarse en etapas diferenciadas.

El incremento acumulado del boleto del subte alcanza 34,4% en lo que va del año y se ubica por encima de la inflación general del período
El incremento acumulado del boleto del subte alcanza 34,4% en lo que va del año y se ubica por encima de la inflación general del período

La actualización de tarifas impacta directamente en el ingreso disponible de los trabajadores y de las familias, ya que los gastos fijos —como el transporte y los servicios— tienen menor elasticidad que otros rubros, como la compra de alimentos o productos opcionales. Los usuarios deben ajustar el presupuesto mensual para absorber el nuevo valor del viaje.

Buenos Aires, única ciudad con subte en Argentina

La Ciudad de Buenos Aires es la única en el país que cuenta con un sistema de subterráneos. El servicio resulta fundamental para la movilidad urbana y el traslado diario de miles de personas. La decisión de actualizar el boleto responde a la necesidad de sostener la operación y cubrir los costos crecientes del sistema.

El boleto del subte en la Ciudad de Buenos Aires aumenta a $1.621 desde el 1 de julio, con una suba de 4,1% sobre la tarifa anterior (GCBA)
El boleto del subte en la Ciudad de Buenos Aires aumenta a $1.621 desde el 1 de julio, con una suba de 4,1% sobre la tarifa anterior (GCBA)

Las autoridades de la ciudad suelen informar con anticipación sobre los cambios en las tarifas y remarcaron la importancia de registrar la tarjeta SUBE para evitar el pago de la tarifa más elevada. El trámite puede realizarse en línea y requiere pocos minutos, según lo informado en el último comunicado oficial.

La actualización del precio del subte se enmarca en un contexto de ajustes progresivos en distintos medios de transporte público. Se espera que en los próximos días se anuncien nuevos incrementos en otras modalidades, como colectivos y trenes urbanos, siguiendo el cronograma de actualización de tarifas previsto para el sector.

Subte Línea B licitación
El aumento del subte impacta en el presupuesto de los hogares porque eleva los gastos fijos de transporte y reduce el ingreso disponible

En los próximos días, se espera la difusión de un resumen con todos los incrementos confirmados en servicios públicos y transporte, según adelantaron voceros oficiales. Los usuarios podrán consultar los valores actualizados y planificar el gasto mensual, en un escenario donde el ingreso disponible se ve condicionado por el ritmo de los aumentos en los gastos fijos.

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