Economía

Viajó a Francia, comparó los precios en bares y supermercados con los de la Argentina y el video se volvió viral

Un usuario de Instagram recorrió comercios en París y mostró cuánto cuestan desde una medialuna hasta un frasco de mostaza. Los comentarios desbordaron de comparaciones

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Un usuario de Instagram viajó a París y relevó el precio de diferentes productos para compararlos con los valores en Argentina.

Un argentino que viajó a Europa comenzó a grabar los precios de distintos productos y los compartió en Instagram. El video se volvió viral y desató un debate en los comentarios en base a la pregunta que, con mayor frecuencia, empieza a circular entre los argentinos que viajan al exterior: ¿son más baratos los productos allá que acá? Un usuario de Instagram llamado Manu Guija (@manuguija) decidió responderla con imágenes y precios en mano, desde Francia, y el resultado no tardó en hacerse viral.

En un video que publicó en su cuenta, el usuario recorrió distintos comercios y mostró cuánto cuestan varios productos cotidianos. Para hacer la comparación más accesible, convirtió todos los precios de euros a pesos argentinos utilizando un tipo de cambio de $1.720 por euro.

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Del café al supermercado

El recorrido comenzó en una panadería o confitería, donde los precios llamaron la atención desde el primer momento. Un pain au chocolat —medialunas de chocolate, en términos locales— costaba 1,80 euros, equivalentes a $3.096. Una bola de fraile rellena de pistacho salía 5,20 euros ($8.944), mientras que un éclair de chocolate se ofrecía a 4,20 euros ($7.224). Tomar un café exprés implicaba desembolsar 2,80 euros ($4.816), y un capuchino o latte llegaba a los 5,20 euros ($8.944). Pedir café y un éclair para una sola persona, en ese contexto, representaba un gasto de 14,20 euros, es decir, $24.448.

Un capuchino o latte en Francia cuesta 5,20 euros, el equivalente a $8.944 al tipo de cambio de $1.720 por euro que utilizó el usuario para hacer la comparación. (iStock)
Un capuchino o latte en Francia cuesta 5,20 euros, el equivalente a $8.944 al tipo de cambio de $1.720 por euro que utilizó el usuario para hacer la comparación. (iStock)

Luego, la cámara se trasladó al barrio de Montmartre, uno de los más pintorescos y turísticos de París. Allí, una pinta de cerveza costaba 9 euros ($15.480). Un almuerzo que incluía sopa de cebolla y queso camembert salía 20 euros, lo que equivale a $34.400.

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La sección de quesos también tuvo su espacio. Un queso morbier costaba 3 euros ($5.160), mientras que uno del tipo bûche de chèvre —un queso de cabra— se ofrecía a 2 euros ($3.440). Armar una picada con tres quesos distintos implicaba un gasto de 3,90 euros ($6.708).

Los productos de supermercado

En el supermercado, el video mostró algunos productos donde la comparación con Argentina resulta más directa. Un frasco de pepinillos se conseguía por 2,35 euros ($4.042), frente a los $9.000 que, según el usuario, el mismo frasco cuesta en Argentina. Una botella de bebida cola de 2,25 litros salía 2,45 euros ($4.214), contra $5.600 en el mercado local. Y una mostaza de marca reconocida —en su versión grande— costaba 2,85 euros ($4.902), mientras que en Argentina el mismo producto ronda los $15.900.

FOTO DE ARCHIVO: Una persona en un supermercado Carrefour en Montesson, cerca de París, Francia. REUTERS/Sarah Meyssonnier
FOTO DE ARCHIVO: Una persona en un supermercado Carrefour en Montesson, cerca de París, Francia. REUTERS/Sarah Meyssonnier

En cuanto a los fideos, el usuario mostró distintas variedades de una marca italiana de pasta, con precios que iban de 1,19 a 1,79 euros según el tipo, es decir, entre $2.046 y $3.078 a la cotización utilizada.

La reacción de los seguidores

Al cierre del video, Manu Guija invitó a sus seguidores a participar: les pidió que dejaran en los comentarios cuánto cuestan esos mismos productos en la Argentina. La respuesta no se hizo esperar.

Numerosos usuarios confirmaron que varios de los artículos mostrados en Francia se consiguen más baratos allá que en el país. La comparación de los precios de supermercado —pepinillos, gaseosas y mostaza, entre otros— fue la que generó mayor cantidad de reacciones, con comentarios que señalaban que en Argentina esos productos superan ampliamente el valor que tienen en Francia. En ese contexto, muchos apuntaron contra la alta carga impositiva y los bajos salarios que existen en el país.

Pero el video también derivó en otro tipo de pedidos. Varios seguidores le solicitaron al usuario que amplíe la comparación a otros rubros: aires acondicionados, servicios y hasta viajes, en un intento por tener una imagen más completa de cuánto cuesta vivir, consumir o simplemente hacer turismo en Europa en relación con la Argentina de hoy.

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