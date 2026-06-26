Política

Javier Milei recibió una distinción en Madrid y volvió a defender los resultados económicos de su gestión

La Universidad CEU San Pablo le otorgó una medalla de honor al Presidente. En la sexta estadía del mandatario en Madrid desde diciembre de 2023

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El presidente argentino Javier Milei durante su discurso en España (RTVE Noticias)

El presidente Javier Milei recibió este viernes la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo durante la inauguración de la II Edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, celebrada en el Aula Magna de esa casa de estudios en Madrid. El acto se enmarca en la sexta visita del mandatario a la capital española desde su asunción en diciembre de 2023.

La distinción fue entregada en reconocimiento a “su relevante papel como economista y docente; a su destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica; y a su liderazgo en reformas orientadas a la estabilidad y modernización institucional de la República Argentina", según precisó la propia institución universitaria.

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El presidente Javier Milei participó de la conferencia inaugural de la II Edición de los Cursos de Verano CEU–María Cristina, en la Universidad San Pablo de Madrid, y de la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor de la universidad.
El presidente Javier Milei participó de la conferencia inaugural de la II Edición de los Cursos de Verano CEU–María Cristina, en la Universidad San Pablo de Madrid, y de la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor de la universidad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participó del acto y subrayó los lazos entre ambos países. "Madrid es una ciudad abierta al mundo y especialmente a Iberoamérica. Argentina y España comparten una historia, una cultura y unos vínculos que seguimos fortaleciendo desde ambos lados del Atlántico“, señaló el jefe comunal.

Durante su discurso ante el auditorio, Milei defendió los resultados económicos de su gestión. El presidente argentino señaló que la inflación, que al inicio de su mandato rondaba el 211% en minoristas y el 300% en mayoristas —con una dinámica proyectada hacia el 15.000%—, se ubica actualmente entre el 25% y el 30%. “Lo hicimos sin violar los derechos de propiedad, devolviéndole la libertad a los argentinos”, afirmó.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, en la apertura de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, en Madrid. (Matías Chiofalo/Europa Press)
El presidente de Argentina, Javier Milei, en la apertura de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, en Madrid. (Matías Chiofalo/Europa Press)

La visita a Madrid se extenderá hasta el sábado e incluirá reuniones con empresarios para fomentar inversiones en Argentina. Según informó la agencia EFE, esos encuentros incluirán directivos del Banco Santander, BBVA, Telefónica, Mapfre, Iberia, Indra y Dia, entre otras compañías. Antes de regresar, Milei también tenía planificada una reunió también con Santiago Abascal, líder de Vox.

De regreso en Buenos Aires, el mandatario tiene previsto viajar el martes próximo a Asunción para participar en la Cumbre de Presidentes del Mercosur, la primera desde la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio entre el bloque suramericano y la Unión Europea (UE). Esa misma semana viajará a Estados Unidos para asistir el 4 de julio a las celebraciones por el Día de la Independencia.

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