Juicio por Maradona: Dalma dijo que no le creyó a Cosachov y aseguró que “no hay manera de despegar a Luque”

Dalma Maradona (Foto EFE)

Dalma Maradona no asistía al TOC N.º 3 de San Isidro desde el pasado 15 de abril, cuando declaró como particular damnificada en el juicio donde se debaten las responsabilidades de siete imputados en la muerte de su papá, el máximo ídolo del fútbol argentino. Si fuese por ella, iría a todas las audiencias; pero no lo hace por recomendación de su abogado, Fernando Burlando, que quiere preservarla de ciertos testimonios y la llama solo si es necesario.

El jueves fue uno de esos días. La hija de Diego volvió a pisar repentinamente el palacio de la calle Ituzaingó por una declaración que no quería perderse: la de la psiquiatra Agustina Cosachov, quien sorpresivamente pidió hablar antes jueces por primera vez desde el inicio del debate oral. Dalma no le creyó nada, según dijo a Infobae.

“Fernando me avisó que declaraba y vine corriendo”, le contó la actriz a este medio apenas culminó el relato de la primera imputada que declaró en el debate. Lo hizo sobre el final de la 16ª audiencia, donde se limitó a defender la elección de la internación domiciliaria en la que falleció el Diez y lloró al decir que ella “hizo lo que pudo”.

Dalma entró a la sala de audiencias pocos minutos después de que Cosachov tomara la palabra y se sentó en unos asientos que están al frente del salón, del lado izquierdo, desde donde pudo ver a la psiquiatra directamente. Su ubicación sin obstáculos le permitió a la actriz notar ciertos aspectos corporales de la psiquiatra durante su testimonio que la mayoría de los presentes no pudieron apreciar.

Prestó atención a todo: desde sus palabras, hasta sus gestos y su tono de voz. “La noté demasiado nerviosa, se llevaba puesto el micrófono, no sabía qué decir, se quedaba callada”, describió Dalma, que tenía la misión de contarle todo en detalle a su hermana Gianinna, quien no puede asistir a las audiencias porque todavía no declaró.

Dalma y Gianinna el primer día del juicio por Maradona (Foto EFE)

Sobre su decisión de ir a escucharla, la mayor de las hijas de Maradona señaló: “Yo necesito verles la cara cuando dicen otra cosa”. Y agregó: “Siempre es durísimo porque tienen otra versión de lo que sucedió. Pero bueno, obviamente también queda todo registrado y después se evaluará si lo que dijeron es igual a lo que pasó en realidad”.

- ¿Le creíste?

-No. Simplemente por el hecho de que no podés terminar tu declaración cuando te preguntan si sabes de qué falleció y decir que no, que hasta el día de hoy no sabes por qué pasó.

Dalma se refirió a la pregunta que hizo el presidente del tribunal, Maximiliano Savarino, quien le consultó a Cosachov por qué cree, al día de hoy, que murió su paciente Diego Maradona. “No lo sé y me apena. No sé qué contestar”, respondió la psiquiatra.

En diálogo con este medio, la hija del Diez refutó gran parte de la declaración de la imputada: “Le preguntaron si con el diario del lunes puede decir que fue una internación domiciliaria seria y dijo que no, pero que en el momento no lo vieron. Yo lo planteé, no es una novedad. Ella no se entera ahora que no era una internación domiciliaria seria. De hecho habla que se juntaron para cambiar los términos y no era una cuestión de términos, era una cuestión de que lo que estaba sucediendo adentro no era serio".

Cosachov junto a su abogado Vadim Mischanchuk (RS Fotos)

Para Dalma Maradona, Cosachov le quiso tirar “un poco” la responsabilidad de la internación en Tigre a la prepaga, aunque destaca que ella también se reconoció como parte del equipo médico a cargo de su papá.

“Capaz era lo que yo tenía entendido: que Swiss Medical podía aportar, pero que los responsables ahí adentro eran ellos tres“, dijo en referencia a Luque y el psicólogo Carlos Díaz, también acusados.

A lo largo de su declaración, la psiquiatra evitó hablar del neurocirujano Leopoldo Luque como el médico de cabecera de Maradona. Cada vez que se refirió a él lo hizo como el “médico de confianza de Diego”.

Sobre esto, Dalma arremetió: “No hay manera de despegar a Luque de esto. Diga lo que diga ella, diga él o lo que sea. Fue raro cuando le dijeron cuál era técnicamente el rol de Luque y dijo ‘un médico de confianza’”. Luego la actriz agregó: “A mí me consta que no era su médico de siempre. Ni siquiera sé hace cuánto hacía que lo conocía”.

“Luque era un figuretti”

A la hija mayor de Diego nunca le cayó bien Leopoldo Luque, el principal acusado por la muerte de Diego. Según asegura, el neurocirujano lo sabía y por eso, a sus espaldas, hablaba mal de ella. A Dalma no le molesta saberlo. Por el contrario, dice que es “su tesoro” saber que el imputado la sintiera como una “piedra en el zapato”.

“Yo sentía que Luque era un figuretti, eso me pasaba con él”, recordó la actriz sobre el imputado, quien remarca que nunca le dio confianza.

Para graficar su apreciación sobre él, relató cómo fue el día en el que su papá fue operado del hematoma subdural que tenía en la cabeza. Fue en Clínica Olivos y unos 22 días antes de su muerte. Luque dijo que lo había operado, salió en los medios a hablar y hasta subió una foto con Diego con una venda. En el juicio, no obstante, se supo que él en realidad no había intervenido, solo se llevó el crédito.

El neurocirujano Leopoldo Luque, el primer día del juicio

“Ese día él entró en su moto, se sacó el casco e hizo toda la historieta. Yo le había dicho antes de esto, específicamente, ‘cuidémoslo a mi papá, si está en un camisolín hace dos días con la gasa con sangre de la operación de recién, no lo expongamos’”, contó Dalma. Y agregó: “Todos me respondieron que sí. Después veo la foto en la tapa del diario y ahí le dije de todo. Obviamente me pidió perdón. Pero por el otro lado, decía ‘esta hija de puta que se mete, que no sé qué’”.

“Yo sé que es yo en el tratamiento era la piedra en el zapato, porque yo preguntaba todo de verdad, de no saber nada de medicina, que no tenía por qué; pero por lo menos lo que me podía explicar, yo lo quería saber. Y por eso a veces ‘Dalma está de culo’, ‘esta pendeja de mierda’, que no sé qué. Mi tesoro es que se refieran a mí de esa manera. O sea, yo nunca tuve que tranzar ni arreglar con nadie. No los conocía de nada. Siempre desconfié”, aseguró.

La mayor de las hijas de Maradona dice que no espera que ninguno de los imputados le pida perdón a ella o a su familia porque, en los casi cinco años que van desde la muerte de Diego, ninguno lo hizo.

Tampoco está satisfecha con lo que escuchó de Cosachov: espera que vuelva a declarar -la psiquiatra aseguró que lo hará-, que hable sobre la medicación que le daba a su papá y que, en un escenario ideal, acepte responder preguntas de todas las partes, que esta vez no ocurrió.