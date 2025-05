Robaron en otro local de La Plata a metros de una comisaría y ya son dos hechos en la misma zona

Los delincuentes rompieron los vidrios para ingresar al local

Otro robo tuvo lugar a metros de una comisaría en La Plata. En esta oportunidad, delincuentes rompieron los vidrios de una carnicería durante la madrugada para asaltar el local.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, en un comercio situado en la intersección de 14 y 502, a pocos metros de la Comisaría Décimotercera.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, que captó el ingreso de los ladrones al local tras forzar una abertura, así como su salida minutos después con parte del botín.

El dueño del comercio confirmó que los delincuentes se llevaron un teléfono celular y una suma no precisada de dinero en efectivo. Pero lo que más indignación generó entre los comerciantes fue un detalle revelado por el propio damnificado: “Lo peor es que, mientras venían caminando los que entraron, pasó el patrullero de frente y no los paró”. Sin embargo, las autoridades no pudieron confirmar esta información.

La carnicería robada está ubicada en la esquina de 14 y 502 de la localidad de Gonnet, La Plata (Google Maps)

Según informó el portal El Bonaerense, el propietario de la carnicería advirtió que el suyo no fue el único local víctima de la delincuencia en los últimos días. Según explicó, al menos tres comercios fueron robados en la última semana y media, todos en un radio de pocas cuadras.

De esta manera, mencionó otro episodio reciente en el que “cuatro o cinco menores entraron a dos locales y robaron tipo piraña”, es decir, en grupo y de forma simultánea, desbordando cualquier posibilidad de defensa por parte de los comerciantes.

Días antes, se produjo otro robo. En esta ocasión, en una de las sucursales de Tienda de Empanadas, ubicada a pocos metros de la misma Comisaría 13era. Los criminales huyeron en cuestión de minutos.

Alrededor de las 20:15, dos delincuentes armados irrumpieron en el local, ubicado en la intersección de la calle 14 con 501 y 502 —a metros del caso anterior—, obligando a los empleados a entregar el dinero de la caja registradora.

Los asaltantes, que llegaron en moto y con cascos puestos, sorprendieron a los dos trabajadores que se encontraban en el comercio en ese momento.

La Comisaría Decimotercera de Gonnet, La Plata (Google Maps)

Tras amenazarlos con armas de fuego, los delincuentes se llevaron una suma de dinero y un teléfono celular. El robo, que duró menos de un minuto, ocurrió en un momento en que el local no tenía clientes, lo que redujo el riesgo de una situación aún más violenta. Sin embargo, la rapidez con la que se desarrolló el hecho dejó a los empleados sin tiempo para reaccionar.

A pesar de que la Comisaría 13ra. se encuentra a escasos 200 metros del lugar, los delincuentes lograron escapar sin ser detenidos.

Los empleados del comercio alertaron a la Policía minutos después del asalto, pero cuando los efectivos llegaron al lugar ya era tarde.

Las cámaras de seguridad del local registraron el ataque, y las autoridades trabajan en la revisión de las grabaciones para intentar identificar a los responsables.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la inseguridad que se vive en esa área. “Después de las 9 de la noche, esa calle es la muerte. Todos los comercios están cerrados, solo pasan autos o motos de delivery, nadie la camina”, comentó un hombre que vive en el barrio.

Además, agregó: “Y los domingos es peor porque los negocios cierran después del mediodía, la casa de empanadas es lo único que está abierto”.

La causa fue caratulada como “robo calificado” y quedó bajo la jurisdicción de la UFI en turno del Departamento Judicial de La Plata, que continúa trabajando en la identificación de los delincuentes a través de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.