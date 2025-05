Horror en Tucumán: mató a su pareja y colgó el cuerpo en la reja de una escuela para simular un suicidio

Macabro hallazgo. Encontraron el cuerpo de la mujer atado en la reja de una escuela (MPF)

Un macabro hallazgo estremeció la mañana de este lunes en la localidad tucumana de Los Nogales, cuando el cuerpo de una mujer se encontró atado en las rejas de la Escuela N° 393 "Miguel de Azcuénaga". Rápidamente, las autoridades dieron con la pareja de la víctima, quien se quebró y confesó el hecho.

Todo comenzó luego de la llamada de un vecino al 911 alertando sobre una mujer que se habría quitado la vida en la puerta de una escuela de esa localidad. Sin embargo, cuando llegaron los investigadores dieron cuenta que por la posición en la que se encontraba el cuerpo, alguien lo había puesto así. Determinaron que había sido un crimen.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, la víctima fue identificada como Juliana Elena Espinoza, una mujer de 42 años. Las autoridades se dirigieron al domicilio y alertaron que había un hombre de la misma edad que intentaba escapar a bordo de una motocicleta con una bolsa que tenía ropa en su interior. Seguido a esto, fue detenido y comenzaron a interrogarlo.

El acusado se contradijo en sus dichos hasta que finalmente se quebró y confesó el hecho ante las autoridades. Según informó el diario La Gaceta, el hombre identificado con las iniciales P.M y sería la pareja de la víctima. En ese sentido, reveló que estaban bebiendo bebidas alcohólicas en las cercanías del establecimiento educativo y comenzaron a discutir por una presunta infidelidad. Seguido a esto, el masculino admitió que ahorcó a la mujer hasta matarla.

En tanto, sobre cómo dejó el cuerpo, explicó que tomó un elástico de su pantalón, lo ató en el cuello de la mujer y la colgó de la reja de la escuela para que parezca que la víctima se había quitado la vida.

La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Sale, de la Unidad Fiscal de Homicidios II, quien decidió aprehender al hombre en cuestión. En el lugar estuvieron trabajando los equipos interdisciplinarios del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) en conjunto con efectivos policiales de la zona y la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia.

La víctima estaba en pareja con el asesino y tienen 3 hijos

En diálogo con la prensa local, el comisario Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte, brindó detalles de la investigación del crimen. “La eficacia de la comisaria fue inmediata, una vez que tomaron conocimiento, fueron hasta el domicilio de la víctima y dieron con el masculino que huía en una moto. Se estaba dando a la fuga con un bolso con ropa. Cuando lo entrevistan, dice que era el marido y que habían tenido una discusión”, contó.

Y agrego: “Esa declaración no le cerraba a los efectivos. Lo condujeron hasta la dependencia y una vez que llegó hasta la oficina del jefe, se quebró y reconoció que él había ahorcado con un elástico a la mujer. Son vecinos de la zona”.

En tanto, el comisario admitió que la pareja estaba en una relación desde hace 10 años con tres hijos y que no hay registro de una denuncia por violencia de género previa. “Los mismos familiares manifestaron que tenían alguna conflictividad dentro del hogar, pero la policía no tomo conocimiento porque no hubo denuncia”, comentó.

Por su parte, señaló: “Se suspendieron las clases en la escuela. A raíz de que dos hijos de la mujer víctima concurrían en el turno mañana a este establecimiento. La directora tomó la decisión para que no haya clases en el día de la fecha”,

Su ex pareja la asesinó y su hijo la encontró mientras la buscaba

María Verónica Leal, de 40 años, había salido de su casa en San Miguel de Tucumán rumbo a su trabajo en un bar ubicado en el Mercofrut, pero nunca llegó a destino. Su ex pareja la interceptó y la asesinó brutalmente. Luego de que el sospechoso fuera captado por las cámaras de seguridad, se ordenó su inmediata detención.

La mujer había salido a trabajar, pero fue atacada en medio del camino (Gentileza: La Gaceta)

Todo ocurrió la mañana del miércoles 30 de abril, cuando la mujer había partido hacia el mercado frutihortícola. Aunque todo parecía transcurrir de manera habitual, las alarmas se encendieron cuando sus jefes notaron que no había llegado.

Ante su ausencia, uno de los dueños del local se comunicó con uno de los hijos de María Verónica para avisarle que su madre no había llegado al trabajo. En ese momento, el joven salió a buscarla y, al seguir el camino habitual que hacía su madre, halló su cuerpo sin vida entre unos pastizales.

Luego de que los investigadores tuvieran acceso a las filmaciones, la ex pareja de la víctima, un hombre de 45 años, fue identificado como el presunto responsable. Aparentemente, el sospechoso comenzó a seguirla apenas salió de su vivienda. Así, esperó para atacarla en una zona donde no hubiera testigos.