Balearon el frente de un hospital en José C. Paz: el video

Balearon el frente del hospital Cacho Caporaletti de José C. Paz

En plena madrugada de este domingo, delincuentes que hasta el momento no fueron identificados balearon el frente del hospital Cacho Caporaletti, en José C. Paz. La ráfaga de disparos destruyó la entrada al centro de salud, y de milagro no dejó ningún herido.

El incidente se produjo exactamente a las 2.35. En las escalinatas del acceso principal al hospital había varias personas, tal como puede verse en el video que encabeza esta nota. Todos se arrojaron al suelo apenas empezaron a escucharse las detonaciones.

Las balas impactaron sobre la fachada de vidrio que tiene el hospital, sobre avenida Croacia al 2300. Algunas placas se destruyeron y otras quedaron astilladas y con orificios de bala, lo que confirma que hubo múltiples disparos.

Una de las puertas principales del hospital colapsó por los disparos

Aún no está claro desde donde dispararon los tiradores ni cuántos eran. Una hipótesis es que los balazos se produjeron desde un auto y una moto que pasaron por la calle. Sin embargo, no se descartan otras líneas de investigación.

En el lugar de los hechos trabaja personal de la Policía Bonaerense. Se están llevando adelante los peritajes correspondientes para esclarecer el hecho y reconstruir lo ocurrido.

Uno de los impactos de bala que quedó en una de las puertas del hospital

Noticia en desarrollo