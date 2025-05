“Dame el celular porque te mato”: un ladrón amenazó a un chico de 12 años a la salida de la escuela y fue detenido

Ocurrió en Virrey del Pino, La Matanza

Un delincuente fue detenido en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, luego de asaltar y amenazar con matar a un adolescente de 12 años. El hecho ocurrió el miércoles pasado, alrededor de las 19, cuando el chico volvía a su casa después de cursar en una escuela técnica.

El menor fue atacado en una esquina a pocos metros de su domicilio, donde su familia tiene un kiosco y vive en la planta alta. Parte de lo sucedido fue registrado por una cámara de seguridad de la zona, cuyas imágenes trascendieron en las últimas horas.

El adolescente había salido del colegio y caminaba con la mochila al hombro, cuando fue sorprendido por un hombre que, al parecer, esperaba agazapado alguna víctima. Al ver que el menor sacaba el celular, el ladrón se le abalanzó, lo agarró del hombro y le dijo: “Dame el celular porque te mato”.

La reacción del chico fue intentar escapar corriendo, pero el atacante lo alcanzó, lo tiró al piso y comenzó a golpearlo. En ese momento, los gritos del adolescente alertaron a varios vecinos de la cuadra, que salieron a socorrerlo. Algunos se quedaron a su lado para contenerlo porque lloraba y pedía ayuda, mientras otros corrieron al asaltante, que huyó y se refugió en una casa cercana, donde vive su hermano. Fue entonces cuando los vecinos lo acorralaron en esa vivienda y permanecieron en la puerta para evitar que se escapara.

Más tarde, personal policial llegó al lugar y detuvo al sospechoso, identificado como Esteban Sebastián González, de 34 años, según informaron fuentes policiales a Infobae. El celular que había robado fue recuperado y devuelto a la madre de la víctima, Mailén, quien hizo la denuncia. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de La Matanza.

El ladrón detenido

Mailén habló con distintos medios televisivos y describió la angustia de su hijo después del asalto. “Mi nene está asustado. Lo primero que pensó fue en cambiarse de colegio. Que no es la solución, porque sabemos que estas cosas pasan en cualquier momento del día. Estoy eternamente agradecida con los vecinos que salieron a socorrerlo, porque si no, no sé cómo hubiese terminado”, relató. También contó que su hijo, en medio del ataque, solo pudo decir: “No me hagas daño”.

“Lloró desde que me llamaron, a las siete de la tarde, hasta las diez de la noche que llegamos a la comisaría y se tranquilizó. Él quiso hablar y le contó todo a los policías. Dijo que tenía el teléfono contra el pecho y pensaba: ‘No se lo quiero dar porque a mi papá y a mi mamá les cuesta regalarme un celular’”, continuó la mujer.

Según los vecinos, González estaba esperando a que alguien pasara solo para atacarlo. “Por lo que se ve en las cámaras, sí. Él espera que pase una chica, mi vecina, que me contó que había visto a mi hijo y al muchacho, pero siguió caminando. Cuando escuchó los gritos volvió. Claramente él estaba esperando a que alguien esté solo para agarrarlo”, explicó Mailén.

En su testimonio también relató la desesperación al enterarse de lo que había pasado. “Yo no estaba, mi marido estaba volviendo del trabajo. Cuando me llamaron para contarme fue una desesperación. Mi hijo sufrió un raspón en el codo, gracias a Dios fue leve. La mochila evitó que fuera más fuerte el golpe cuando lo tiraron al piso”.

La zona donde ocurrió el hecho

La mujer intentó ingresar a la casa donde se había refugiado González para sacarle una foto, con el objetivo de advertir al resto del barrio. “Yo quería entrar para sacarle una foto y que me den su nombre y apellido, para poner un cartel en el barrio, para publicarlo en las redes, para que se viralice y esta persona se vaya del barrio”, dijo. Sin embargo, no la dejaron pasar.

“Mis vecinos son mis ángeles. Gracias a ellos, mi hijo está vivo y sano. No me lo lastimó, solamente psicológicamente, y eso lo vamos a tener que trabajar para que se le vaya con el tiempo. El celular se lo compramos hace un mes, quizá por eso fue su reacción, para que no se lo sacaran”, concluyó.