Motochorros arrastraron por la calle a un jubilado para robarle y su hija asegura que no le quisieron tomar la denuncia

La Plata: dos motochorros abordaron a un jubilado y lo arrojaron al piso para robarle.

Un jubilado de 80 años fue víctima de un violento robo el pasado viernes en la localidad de Los Hornos, en el partido bonaerense de La Plata, donde fue abordado por dos motochorros cuando caminaba hacia la casa de una de sus hijas. En su intento por evitar el robo, la víctima forcejeó con uno de los asaltantes, que lo terminó tirando al asfalto y le arrebató sus pertenencias. En diálogo con Infobae, Magalí contó hoy que su papá continúa “con miedo”, y reveló que aún no la Policía no le quiso tomar la denuncia del hecho.

Según precisó una de las hijas de la víctima a este medio, el hecho ocurrió pasadas las 23 sobre calle 57, entre 133 y 134, a tan solo unos metros de su domicilio.

Las cámaras de seguridad instaladas en el frente de algunas casas de la cuadra registraron la secuencia completa del robo. El video que encabeza esta nota muestra que el jubilado, en la soledad de la noche, caminaba por la calle 57 rumbo a la casa de Magalí.

La víctima se percata del arribo de una moto sospechosa

“El viernes a las 23 él venía para casa, y ve pasar una moto. Luego siente otra, de la cual se baja uno -el motochorro que viajaba en el asiento del acompañante- y le pide el morral que tenía. Él les dice que no, entonces le pega y se lo quiere arrancar. Pero él estaba aferrado a sus pertenecientes, ya que dentro de su carterita llevaba DNI, tarjeta de cobro, carnet de Pami y efectivo”, detalló Magalí durante la entrevista.

Y con evidente angustia, agregó: “Pero al caerse logran arrancarle el morral, ya que se encontraba en el piso, y lo arrastraron. Él empezó a gritar y se fueron”.

Consumado el robo, dos vecinos auxiliaron al jubilado y lo trasladaron hasta la casa de su hija. Con una mezcla de tristeza e impotencia, el hombre contó lo sucedido a su familia, que de inmediato salió a buscar a los delincuentes. “No los encontramos. Solo sabemos por las grabaciones que tenemos que sería una moto grande color roja”, señaló Magalí.

El hombre mayor de edad intentó resistirse al robo, pero el asaltante forcejeó y le quitó sus pertenencias

A pesar de que continúa “con miedo”, tal como contó Magalí a este medio, ayer lunes su papá tomó coraje y se presentó en una comisaría local a realizar la denuncia del robo. Pero su visita a la seccional policial no fue como esperaba. “No se la quisieron tomar, le dijeron que vaya hoy. Sinceramente, ya no se puede hacer una denuncia porque si no tenés descripciones de las personas o del vehículo, no te dan bola”, aseguró la hija del damnificado.

Transcurridos tres días desde el robo, el papá de Magalí padece algunos dolores en su cuerpo y sigue temor de volver a sufrir un hecho similar. “Dice que no va a volver más de noche, que tipo 17 ya va a estar en casa”, concluyó la mujer.

Cayó un ladrón que salía a robar con muletas y una sola pierna

Un ladrón con una sola pierna que fue registrado por una cámara de seguridad intentando forzar la puerta de una vivienda en La Plata, junto a un cómplice, fue detenido por la Policía bonaerense, luego de que el video del intento de robo se viralizara en redes sociales y tras la publicación del caso en medios locales.

Fuentes policiales indicaron a este medio que el sospechoso fue identificado como Maximiliano C., de 43 años y domiciliado en Ensenada. Tras la denuncia de la dueña de la casa, los investigadores pudieron establecer que el delincuente -que utiliza muletas y está en situación de calle- ronda la estación de servicio abandonada de la calle 1 y 60.

Con ese dato, fueron a buscarlo y lo encontraron en la calle. Rápidamente, Maximiliano C. fue aprehendido por agentes del Comando de Patrullas y trasladado a una dependencia policial. Luego, fue puesto a disposición de la UFI N°6 de La Plata, que intervine en la investigación, por el delito de tentativa de robo.

En las imágenes, a las que tuvo acceso este medio, se puede ver el momento en el que dos delincuentes intentaron forzar la puerta de una casa propiedad, este sábado por la noche. Uno de ellos, ayudándose con muletas, dado que le faltaba la pierna izquierda, la pateó sin éxito. Sin lograr su objetivo se alejaron.