“Solo quería visitas en YouTube”: qué dijo el líder de la banda que seducía hombres en redes sociales y los torturaba en vivo

Seducían hombres en redes sociales, los secuestraban, torturaban y subían los videos a las redes

Lloró, pidió disculpas y se arrepintió. Todo eso y más hizo Joaquín Brandon Maldonado, el líder de la banda que se dedicó durante meses a seducir hombres a través de redes sociales, secuestrarlos durante horas y torturarlos, acusándolos de ser falsos pedófilos, con el único objetivo de generar contenido para YouTube. La banda fue desbaratada en los últimos meses, pero a medida que la investigación avanza aparecen nuevas víctimas, más testimonios y nuevas aberraciones.

En este contexto sumamente adverso es que el líder de la banda intentó defenderse. Aunque los investigadores no le creyeron. Infobae accedió a la reconstrucción de las declaraciones de él y de algunos de sus cómplices.

Antes de avanzar con la indagatoria del líder, es necesario repasar los hechos de los que se acusa a la banda de influencers.

La organización se compone de cuatro hombres -uno de ellos menor de edad- y una mujer. La joven en cuestión tiene 22 años y hacía las veces de “carnada” para atrapar hombres en redes de citas. Los restantes integrantes tenían un solo objetivo: torturar a la víctima.

La mujer del grupo fue identificada como Yanina Mariel Rivarola. Además, están detenidos como pertenecientes a la banda Alexander Ferreira Fruhwald, también de 22 años, y Juan Segundo Cassiba, de 26. El menor, de 17 años, se dedicaba a grabar todo para las redes sociales. Y, finalmente, el líder: Brandon Joaquín Maldonado, alias “Brandom Lee” o “Brandom vives”.

Los cinco detenidos

El modus operandi era siempre el mismo. La chica -mayor de edad- contactaba hombres a los que citaba en departamentos del alquiler y, una vez adentro, aparecían los cómplices y los golpeaban y torturaban durante horas mientras transmitían todo en vivo a través de la aplicación Kick. La excusa para los azotes y humillaciones era que, supuestamente, esos hombres eran pedófilos, algo que según la Justicia está descartado.

Primero eran privados de su libertad por largas horas, luego eran golpeados cruelmente y, al mismo tiempo, eran torturados de maneras abominables: les hacían comer excremento, tomar orina y les metían la cabeza en el inodoro. También les cortaban el pelo y los obligaban a comérselo mezclado con salsa picante.

Algunos de esos videos, sumamente desagradables, todavía pueden verse en internet.

El 2 de abril de este año, el Juzgado N° 1 de menores, a cargo de Cristian Von Leers; la Secretaría N°3, comandada por Rodrigo Lozano; y la brigada de la Comuna 5 de la Policía de la Ciudad detuvieron a la banda en un operativo que contó con una gran coordinación. Algunos días después, algunos de los detenidos pidieron hablar.

El primero de declarar fue quien es considerado líder de la banda y organizador de este show del horror. Lo primero que hizo fue confesar que todo fue por visualizaciones en YouTube.

“No puedo volver el tiempo atrás. Yo voy a decir la verdad. Yo prácticamente estoy muerto. Yo tenía un problemita en el sentido de que quería visitas en YouTube. Algunos videos son actuados y otros no. Sinceramente, había tomado una microdosis de LSD Y capaz me excedí. La cosa es que yo tengo dos hijos, y no puedo volver el tiempo atrás para arrepentirme”, manifestó.

Algunos elementos que utilizaba la banda con sus víctimas

Luego, se adentró directamente en lo que sucedía adentro de los departamentos a la hora de las torturas: “A veces exagero mucho, porque en vivo digo cosas o invento cosas que no voy a hacer, solamente para tener más vistas. Lo del video no es caca real, era un helado mezclado con un poco de polvo”.

Más adelante en su declaración, Maldonado se refirió puntualmente al caso que dio origen a todo, el de un hombre que fue apaleado durante casi tres horas hasta que logro escapar y denunciar: “Esa casa la alquilé a través de Airbnb con mi tarjeta dos días antes, yo llevé todo en la mochila. Sinceramente, te juro, no estoy bien de la cabeza. Lo de La Gotita lo tenía para pegar la máscara de mono”.

Esta última frase merece una explicación extra. Uno de los elementos secuestrados por la policía fue una máscara de látex que uno de los integrantes utilizaba para cubrirse la cara durante los vivos. Se refirió al pegamento porque al primer denunciante le pegaron las manos en forma de rezo para que “pida disculpas” por su supuesto acto de pedofilia.

La máscara de látex que utilizaba uno de los miembros de la banda

Luego, Maldonado completó con la secuencia de explicaciones que no colmaron las inquietudes del juez: “Lo del pis, no es pis. Es un jugo. Justo había ahí y lo preparamos. A veces la cabeza me juega en contra. Por eso a veces me pongo una cadenita que tengo y es como que tenés un alter ego. Solo quiero decir que estoy arrepentido y todo lo que hice yo, recibirlo por tres mil. Es algo que yo no haría ni en pedo. Empecé con estos videos en 2016”.

No fue el único integrante de la banda en hablar. La única mujer de la banda envió un escrito al juzgado. Yanina Mariel Rivarola dijo, básicamente, que por sus presuntos problemas psiquiátricos fue manipulada por el resto de la banda. También adjudicó sus problemas de salud mental a una violación que habría sufrido siendo menor.

Sobre el hecho puntual, aseguró: “Me metí en este lío porque fui manipulada por Maldonado. Él pedía gente que lo ayudara porque era por una buena causa. Y yo me enganché por mi historia personal de haber sido abusada. No fue una buena forma de canalizar mi bronca. Con respecto al hecho de la primera denuncia, quiero decir que Maldonado nos pidió perdón y se disculpó porque dijo que se había excedido y que no iba a volver a pasar“.

Todos los integrantes de la banda están detenidos y procesados por amenazas y la privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia, con la participación de tres personas y con la finalidad de obligar a la víctima a hacer y tolerar diversas conductas contra su voluntad. Todo agravado por la participación de un menor de 18 años. No se descarta que, además, se les pueda sumar el delito de asociación ilícita.