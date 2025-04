Violencia en Luján: lo acusaron de robar, lo mataron entre varios y ahora detuvieron a un cuarto sospechoso

Jeremías Sosa, asesinado por vecinos en Luján

Franco Gutiérrez, de 28 años, fue detenido este martes por su presunta participación en el homicidio de Jeremías Sosa, golpeado hasta la muerte por vecinos en la localidad bonaerense de Olivera, partido de Luján. Se trata del cuarto sospechoso preso por el asesinato.

Según comunicó fuentes judiciales consultadas por Infobae, el nuevo acusado por el crimen de Sosa se encontraba prófugo de la Justicia desde principios de marzo pasado.

La captura había sido pedida por la UFI N°10, a cargo de la fiscal María Laura Cordiviola, quien lo indagará en las próximas horas por el delito de homicidio agravado por alevosía, en carácter de coautor.

El arresto lo concretaron los agentes de la DDI de Luján en la intersección de las calles Mitre y 9 de Julio, tras una vigilancia encubierta sobre una vivienda donde se presumía que el imputado y que había sido dispuesta por la fiscal del caso.

El cuarto detenido por el crimen de Sosa

Fue identificado como uno de los atacantes a partir de videos subidos a redes sociales, testimonios recolectados y otras diligencias que lograron colectar desde la Policía Bonaerense.

El crimen de Jeremías

A Jeremías, que tenía 31 años, lo mataron el 22 de febrero pasado, en un ataque violento perpetrado por un grupo de sospechosos que lo acusaban de haber cometido varios robos.

Lo asesinaron a golpes mientras caminaba por la avenida Juan XXIII, entre Reconquista y Remedios de Escalada de la localidad de Olivera.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, uno de los atacantes lo derribó al suelo y comenzó a golpearlo en el rostro. Poco después, al menos cinco personas más se sumaron a la agresión, que incluyó golpes de puño y patadas.

Durante la golpiza, los agresores le gritaban que se quedara quieto y lo acusaban de haber cometido (o intentado cometer) un robo. El ataque se prolongó durante varios minutos y fue presenciado por varios vecinos, quienes trataron sin éxito de que la agresión llegue a su fin.

Sin embargo, la violencia solo terminó con la llegada de la Policía. Pero ya era tarde. Sosa fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de Luján, donde los médicos constataron su fallecimiento.

La autopsia reveló que murió como consecuencia de un shock neurogénico provocado por un traumatismo grave de cráneo.

De acuerdo con el MPF de Mercedes, tras la recolección de testimonios y otras tareas investigativas realizadas con el apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, las autoridades lograron identificar a varios de los presuntos atacantes.

Los primeros arrestos

La madrugada del domingo 23 de febrero, fueron detenidos Lucas Samuel González Bonomo, de 23 años, y Gustavo Rocha, de 49. Ese mismo día, se realizaron allanamientos en cuatro domicilios de la zona en busca de más pruebas. En dos de esas propiedades se incautaron prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa.

Además, fue detenido un tercer sospechoso, de 23 años, identificado como Alex Iñiguez, acusado de ser partícipe necesario.

Con el avance de la investigación y el análisis de las pruebas, la causa fue recalificada como homicidio agravado por alevosía. A fines de marzo, la fiscal Cordiviola solicitó ante el Juzgado de Garantías N° 3 la prisión preventiva de los tres detenidos.

El listado de sospechosos no se detuvo allí, ya que la Justicia identificó a otros cinco presuntos asesinos: además de Gutiérrez, están señalados Néstor Revottaro, Walter Ariel Atrio, María Agustina Atrio y Matías Hernán Atrio.

Cuatro de estos sospechosos solicitaron rápidamente la eximición de prisión, mientras que el Ministerio Público Fiscal solicitó sus detenciones. Aunque inicialmente no se resolvió la situación, a todos se les prohibió salir del país. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones denegó el pedido de los acusados y ordenó la detención de los cinco.

Por lo pronto, tras el arresto de Gutiérrez, las autoridades continúan con las diligencias para dar con los cuatro prófugos.

La versión del robo

El día del crimen de Jeremías Sosa la versión era que el ataque había surgido porque la víctima estaba acusada de haber asaltado varias casas.

“No había ninguna denuncia que apuntara contra la víctima por robo, ni se había cometido ningún robo en ese momento. O sea, nadie denunció la comisión de ningún robo ni de ningún intento de robo”, ampliaron las fuentes del caso.

Carolina Sotelo, esposa de Jeremías, contó que su pareja solía sufrir ataques de pánico, tal como se sospecha que ocurrió el día que sufrió el fatal ataque. “Ese sábado trabajó hasta el mediodía y fue a la casa de su hermana a visitarla. En horas de la tarde, la hermana fue a comprar a Luján y cuando volvió y ya lo vio como nervioso, estaba transpirando, le dijo a ella que se sentía mal y como que le faltaba el aire”, explicó la mujer, en diálogo con Radio Mitre.

Ante ese escenario, la hermana le recomendó a Jeremías que se diera una ducha y que saliera a tomar aire. El hombre tomó la recomendación de su pariente, se bañó y salió a la vereda.

Pero justo cuando trataba de tranquilizarse, pasó una moto a toda velocidad, haciendo ruido con el caño de escape y chicos gritando. “Él se asustó y salió corriendo. La hermana, junto con el papá, salió a buscarlo porque las veces que le pasó solía ir a lugares donde no había gente. Entonces, ella fue a buscarlo por casas en las que no había mucha gente, una en construcción, pero no lo encontró”, explicó Carolina.