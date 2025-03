Habló la esposa del hombre asesinado a golpes por vecinos que lo confundieron con un ladrón: “Lo único que pedimos es Justicia”

Habló la esposa del hombre asesinado a golpes por vecinos de Luján al confundirlo con un ladrón: “Me levanto a la mañana y espero su mensaje”.

Ya pasaron casi dos semanas del brutal crimen de Jeremías Sosa, el hombre de 31 años asesinado a golpes por vecinos de la localidad de Olivera, en el partido bonaerense de Luján, luego de que lo confundieran con un delincuente, y su esposa, Carolina, todavía espera el mensaje de texto que su pareja le enviaba todas las mañanas. En medio de un dolor irreparable por la pérdida del padre de sus dos hijos, la mujer habló este jueves en una entrevista radial y realizó un único pedido: “Justicia”.

El 22 de febrero pasado, Sosa fue asesinado a golpes por un grupo de personas que lo acusaban de haber cometido varios robos. La autopsia determinó que murió por un shock neurogénico y politraumatismo grave de cráneo, según pudo saber Infobae.

La causa, que inicialmente se investigaba como homicidio en riña, fue recalificada a homicidio con alevosía por la titular de Unidad Funcional de Instrucción Nº10 del Departamento Judicial Mercedes, María Laura Cordiviola, que ya indagó a los tres detenidos. Fuentes cercanas al caso le confiaron a este medio que solo uno de los sospechosos accedió a declarar, y dijo ser inocente.

Así, para la Justicia a Sosa lo mataron con la seguridad de que no podía defenderse del ataque y que tampoco les podía hacer daño a sus agresores. La sospecha siempre indicó que fueron varios los que lo golpearon hasta la muerte. Se cree que el grupo estaba compuesto por al menos siete atacantes, de los cuales tres ya están presos.

Jeremías Sosa trabajaba de albañil y era oriundo de Misiones.

Carolina Sotelo, esposa de Jeremías, dialogó con radio Mitre y contó que su pareja solía sufrir ataques de pánico, tal como se sospecha que ocurrió el día que sufrió el fatal ataque. “Ese sábado trabajó hasta el mediodía y fue a la casa de su hermana a visitarla. En horas de la tarde, la hermana fue a comprar a Luján y cuando volvió y ya lo vio como nervioso, estaba transpirando, le dijo a ella que se sentía mal y como que le faltaba el aire”, explicó la mujer.

Ante ese escenario, la hermana le recomendó a Jeremías que se diera una ducha y que saliera a tomar aire. Mientras tanto, él lucía “más nervioso, como ofuscado”, según recuerda Carolina a partir del testimonio de su familiar.

Jeremías tomó la recomendación de su hermana, se bañó y salió a la vereda. Pero justo cuando trataba de tranquilizarse, pasó una moto a toda velocidad, haciendo ruido con el caño de escape y chicos gritando. “Él se asustó y salió corriendo. La hermana con el papá salieron a buscarlo porque las veces que le pasó solía ir a lugares donde no había gente. Entonces ella fue a buscarlo por casas en las que no había mucha gente, una en construcción, pero no lo encontró”, explicó Carolina.

En medio de la búsqueda para dar con Jeremías, la hermana se enteró de que en un grupo de vecinos habían informado sobre la captura de “una persona que estaba intentando robar”, y ella de inmediato imaginó que podía ser su hermano.

“Ella sabía que no estaba intentando robar, pero supuso que los vecinos pensaron eso y lo agarraron. Pero jamás se imaginó que podrían haber hecho lo que hicieron”, aseguró Carolina durante el reportaje. Y en medio de las versiones sobre la cantidad de personas que participaron del ataque, subrayó: “Eran alrededor de 10 personas y lo mataron a golpes”.

Albañil de profesión, Jeremías llevaba más de una década trabajando en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Realizaba obras durante dos o tres meses, volvía a su Misiones natal para visitar a su familia, y luego regresaba a territorio bonaerense para cumplir con sus compromisos laborales. Padre de dos hijos, un nene de 3 años y una adolescente que está cerca de cumplir 15, su próximo objetivo era recaudar el dinero necesario para realizarle el festejo a su hija mayor. Pero un grupo de violentos se cruzó en su camino y le puso fin a su anhelo.

Desconsolada, a la mujer de Jeremías todavía no le entra en la cabeza cómo su esposo pudo ser víctima de una golpiza tan salvaje. “Me levanto a las mañanas y todavía creo que voy a recibir su mensaje, porque él todos los días me mandaba un mensaje en el que me decía ‘buenos días mi amor’, me mandaba una foto de la obra, que estaba arrancando su mate para empezar a trabajar”, dijo Carolina al borde de las lágrimas.

Y con profundo dolor, concluyó: “Lo único que pedimos es Justicia”.

La investigación

Tras las tareas ordenadas por la fiscal Cordiviola, y a partir de los testimonios recabados, los investigadores lograron identificar a algunos de los involucrados en la golpiza a Jeremías. Es así que durante la madrugada del domingo posterior al ataque, la Policía aprehendió a dos sospechosos, de 25 y 49 años, ambos oriundos de Olivera.

Los imputados comparecieron ante la fiscal Cordiviola, quien inicialmente los imputó por el delito de “Homicidio en agresión”.

En tanto, en horas de la tarde, se realizaron allanamientos en cuatro domicilios de la localidad de Olivera, donde podrían residir al menos cinco sospechosos de participar del ataque.

Durante los procedimientos, en dos de las casas se secuestraron prendas de vestir, entre otros elementos de valor para la causa, y se dispuso la aprehensión de un tercer sospechoso. El imputado, un sujeto de 23 años, declaró ante la fiscal Cordiviola el pasado 26 de febrero y aseguró ser inocente.

Tras los avances en la investigación, el delito fue recalificado como “Homicidio con alevosía”. Mientras tanto, fuentes del caso confiaron a este medio que al momento hay un prófugo con pedido de captura.