Un jubilado de 86 años murió de un infarto durante un robo en su casa: así llegaban los delincuentes

Un jubilado murió durante un asalto en su casa de Ituzaingó: así llegaban los sospechosos

Silvio Keropian tenía 86 años y vivía solo en su casa del partido de Ituzaingó desde hacía dos años, cuando falleció su esposa. El pasado 16 de abril a los vecinos les llamó la atención que la puerta de la casa del jubilado estaba abierta y un llamado anónimo alertó al 911. Cuando los agentes de la comisaría 1ª de ese distrito de la Policía Bonaerense llegaron a la propiedad, se encontraron con el hombre sin signos vitales, sentado en un sillón. A su alrededor, todo estaba revuelto.

En las últimas horas, un video se convirtió en la pieza más preciada para dar con los sospechosos.

“Se ve en blanco y negro, por lo que no se sabe el color del coche, es muy difícil leer la patente, pero es material que se investiga”, explicaron las fuentes del caso a Infobae sobre la única pista de lo que sucedió la noche en que Silvio murió de un infarto en el sillón de casa de la calle Padre Mascardi al 1900.

Las imágenes que encabezan esta nota, y que fueron difundidas por el portal 24con, ya están en la causa por el robo que investiga el fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI N°1 descentralizada de Ituzaingó.

Los investigadores buscan cotejar el vehículo con otros videos de cámaras de seguridad de la zona donde se vea el color del coche y la matrícula para desandar el camino de los delincuentes.

El funcionario judicial que encabeza la causa también tiene en claro que el fallecimiento del jubilado no fue traumático: no lo mataron. Sí se sabe que le robaron. ¿Qué se llevaron los ladrones? No lo han podido determinar aún porque la víctima no manejaba ni la tarjeta de débito de su jubilación, explicaron a este medio las fuentes consultadas.

En base a la denuncia y a los videos, se ve que a la propiedad de Silvio llegó un auto Fiat Siena de color que no se puede identificar, del que descendieron cinco sospechosos encapuchados que se dirigieron a la casa del jubilado.

Los policías constataron que las aberturas de la casa del jubilado no estaban forzadas y que la puerta de ingreso la dejaron abierta cuando huyeron. Lo que sucedió en esa propiedad nadie lo sabe. Lo cierto es que Silvio murió.

Noticia en desarrollo