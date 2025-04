En otra violenta entradera, golpearon a una pareja de jubilados y se robaron solo 15 mil pesos

Los delincuentes se llevaron 15 mil pesos y tres celulares

Una pareja de jubilados de Altos de San Lorenzo, La Plata fue víctima de una violeta entradera durante la madrugada del domingo, cuando cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron en su vivienda mientras dormían. Los golpearon, amenazaron y solo se llevaron 15 mil pesos y tres celulares.

El asalto ocurrió poco después de las dos de la mañana en una casa ubicada en la calle 76, entre 30 y 31, donde residen un jubilado de 70 años, su esposa de 67 y la hija de ambos, de 37. Dos de los intrusos estaban armados y no dudaron en usar las armas para exigir la entrega de dinero y objetos de valor, tal como pudo conocer el portal 0221.com.

Según la reconstrucción de lo que sucedió, los delincuentes se mantenían en contacto con el exterior a través de un handy, lo que les daba tiempo para poder actuar deliberadamente. Debido a la violencia ejercida, las víctimas entregaron el dinero que tenían a mano y sus teléfonos celulares, aunque la suma robada fue considerablemente menor a la que los delincuentes buscaban.

En cuestión de minutos, abandonaron el lugar, dejando incluso el vehículo familiar encendido dentro del garaje, sin llegar a concretar su robo. A pesar de los golpes, la familia no debió ser hospitalizada. La investigación quedó a cargo de la Policía Bonaerense, que trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y en la recolección de testimonios que permitan identificar a los autores del hecho.

La zona en la que se cometió el robo

Este episodio se da un día después de que en el mismo barrio, tres menores de 10 y 12 años, fueran descubiertos intentando ingresar a un colegio para robar. Según informaron fuentes del caso a Infobae, todo sucedió el pasado viernes. La Policía local sorprendió a los chicos en el techo de la Escuela Primaria N° 72, ubicada entre las calles 137 y 86, al cual habían ingresado para sustraer algunos objetos de bajo valor: 14 rollos de papel higiénico, un rollo de bolsas de consorcio negras y un manojo de llaves de la escuela.

El personal de la Comisaría 3ª de La Plata acudió al lugar tras la alerta detectada por las cámaras de seguridad municipales que registraron a los menores.

Otro asalto a un jubilado

Tan solo dos semanas atrás, otro jubilado fue asaltado en su casa de Banfield. El episodio ocurrió poco después de las 21 horas, cuando cinco delincuentes encapuchados y con barbijos treparon las rejas de una casa ubicada sobre la calle Acevedo, rompieron una ventana a patadas y lograron ingresar, pese a la presencia de los perros del propietario. Portaban barras de metal y, según declaró la hija del jubilado, uno de ellos tenía un arma.

Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia mostraron cómo los ladrones ingresaron en fila a la vivienda y comenzaron a recorrer el lugar en busca de objetos de valor. Sin embargo, el intento de robo se vio frustrado por el accionar del dueño de casa, que se encontraba solo y logró subir a la planta alta para activar la alarma. Al escuchar la sirena, uno de los delincuentes gritó: “Se disparó, se disparó”, y todos huyeron en menos de tres minutos, a bordo de una camioneta Volkswagen que habían dejado estacionada en la puerta.

Se trató del tercer intento de robo que sufre el mismo vecino en los últimos nueve años. Visiblemente afectado, el hombre expresó: “Esta vez me asusté en serio. Eran tipos grandes y muy violentos, no se puede vivir así”. La hija de la víctima reveló que el día anterior al asalto, una pareja sacó fotos de la casa, lo que hace suponer que hubo una tarea de inteligencia previa. “No fueron disimulados. Se metieron a lo bestia. Uno tenía un arma. Y nadie llamó al 911”, denunció.

“Los patrulleros están todos destartalados. Tienen voluntad, pero están robando un montón”, dijo la mujer. Tras el violento episodio, la familia resolvió que el jubilado, que vivió 50 años en ese domicilio, se mude a otro lugar.