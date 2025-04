Revelaron los escalofriantes mensajes que envió el femicida de Córdoba a los hijos de la víctima: “Por culpa tuya y de tu hermano”

La casa en la que el Andrés Pérez mató con una escopeta a Rosana Silvia Rochen, en Los Reartes, Córdoba

Andrés Pérez, de 54 años, asesinó con una escopeta a su esposa Rosana Silvina Rochen. Luego llevó el cuerpo hasta la caja de una camioneta y se sentó en una reposera con un vaso lleno de whisky hasta que llegó la policía de Córdoba. Fue uno de los hijos el que alertó a los agentes sobre lo que había ocurrido, a partir de un mensaje que el asesino envió. “Le volé los sesos por culpa tuya y de tu hermano”, le confesó a través de un audio.

La mujer, de 51 años, murió el martes pasado de un disparo que le dio su ex pareja en medio de una fuerte discusión en su casa de Los Talas al 1300 de la localidad de Los Reartes. Pero ese no fue el único mensaje de WhatsApp que Pérez envió. Según relató la hija de Rochen a El Doce TV, su mamá “empezó a enviar mensajes raros a proveedores y ellos le avisaron a mi hermano”. “Él la llamó y como no atendía, lo llamó a él y él le dijo: ‘¿ahora te acordás de tu mamá? ya es tarde’”, relató.

Tal como detalló la fiscal a cargo de la investigación, Paula Bruera, existía una relación conflictiva en la pareja que se había intensificado este último tiempo a raíz de la decisión de la mujer de separarse. La hija de Rochen reforzó esta información al señalar que, “después de que le pidió separarse, él saltaba con cosas nada que ver, como irse de viaje juntos a Europa”.

La pareja tenía un vínculo desde hacía siete años, eran oriundos de Granadero Baigorria, Santa Fe, pero habían decidido mudarse a Córdoba buscando un entorno más tranquilo después de sufrir un robo en Rosario. La chica contó qué el hombre quería tener control sobre su mamá, “era celoso” y no dejaba que la mujer avanzara en su emprendimiento de complejo de cabañas, como el que tenía en Rosario. No podía contratar a un albañil porque “él le decía que eran sus amantes”, en línea con sus declaraciones.

Según explicó, el hombre vivía a costa de los negocios de su madre. "Él la acompañaba mucho y ella dejaba que viviera de eso”, sumó. “La mató porque ni podía aceptar que ella lo iba a dejar y él tenía que soltar el estilo de vida que le permitía ella. La mató porque se creyó dueño de sus cosas y por ende de su vida”, reflexionó la joven.

Otro de los hijos expresó su dolor a través de las redes sociales, dirigiendo su mensaje al asesino de su madre y acompañando el texto con una foto del detenido. “Se llevó la vida de mi madre. Hago pública su cara. Ojalá la Justicia actúe y te pudras en la cárcel, o tengas los huevos de irte solo como pusiste en esa carta. Al final fuiste tan cobarde que no lo hiciste”.

El hombre se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer (Foto: Rosario 3)

Sobre el caso, la fiscal narró: “Cuando llegamos, encontramos a la mujer sin vida, dentro de la caja de una camioneta y con un impacto de arma de fuego”. Durante el operativo, se secuestró la escopeta con la que se habría efectuado el disparo mortal.

El servicio de emergencias se hizo presente para confirmar el fallecimiento de la mujer y tras las primeras pericias, se determinó que el disparo fue el causal de muerte. El principal sospechoso del crimen fue detenido en la cárcel de Bouwer y se le imputó el delito de homicidio calificado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso. Más allá de las declaraciones de la hija de Rochen, la fiscal indicó que no había denuncias previas por violencia de género.