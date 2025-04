“Tengo hambre de plata”: las escuchas que permitieron encerrar a la banda de “El Patrón” en Moreno

Cayó una banda que hacía entraderas en Moreno y General Rodríguez: así se fugaban luego de robar un auto

En los últimos meses, la banda de “El Patrón” tuvo un ascenso veloz en el mundo del hampa. Habían perfeccionado sus métodos y contaban con equipamiento y tecnología que les permitía hacer entraderas tan violentas como eficaces en Moreno y General Rodríguez. Entre esos recursos tenían handies con la frecuencia que usa la Policía Bonaerense, un elemento clave para ejecutar los robos. Lo que no sabían es que ellos tenían los celulares pinchados y los escuchaban los detectives de la Superintendencia de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA).

La investigación sobre “El Patrón” -se hacía llamar así por su veneración al narco colombiano Pablo Escobar- y sus cómplices empezó el 4 de enero pasado, luego del asalto a un vecino de Moreno. Cinco hombres entraron a su casa armados, lo amenazaron de muerte y se llevaron dinero en efectivo y celulares.

En el caso intervino la UFI N°7 de Moreno, a cargo de la fiscal Érica Chiessi, quien a su vez delegó las tareas a la Ayudantía Fiscal que conduce Maximiliano Gómez.

Al analizar los primeros indicios, los investigadores notaron que se trataba de una banda bien organizada. Con el correr de las semanas los relacionaron con otros delitos que se cometieron en la zona, siempre con patrones similares.

Entre lo que encontró la PFA en los allanamientos había handies para escuchar los movimientos de la policía

En este contexto, la Justicia le cedió la investigación a la PFA, que tomó testimonios, analizó cámaras de seguridad y avanzó con las escuchas sobre los sospechosos.

Como se puede oír en el video que encabeza esta nota, la banda se dividía en al menos dos autos para ejecutar los ilícitos. En este caso, volvían de robar un vehículo. Quien sería el ladrón que encabezó la tarea les cuenta a sus cómplices que disparó al aire, y que en la maniobra estalló la luneta trasera del vehículo.

“Tenía que llevarlo sí o sí, no quería bajar el gato, encima era re grandote”, se lo escucha decir sobre la víctima. Y sigue: “Amigo, tengo un hambre de plata, me lo tenía que llevar sí o sí. Te dije, me lo llevo porque me lo llevo”.

Dos delincuentes tuvieron problemas para dividir el botín de una de las entraderas

La segunda escucha a la que accedió Infobae de fuentes judiciales muestra que la banda tenía rangos jerárquicos claros, y que entre los miembros que respondían a “El Patrón” había diferencias, principalmente por la división de lo que conseguían en las entraderas.

Increíblemente, se peleaban hasta por una garrafa.

La caída de la banda de “El Patrón”

Una de las decoraciones que tenía "El Patrón", líder de la banda, quien se identificaba con el narco Pablo Escobar

La serie de operativos que se desplegaron en Moreno y General Rodríguez culminaron con la detención de ocho hombres, todos de entre 22 y 30 años.

La banda utilizaba un método recurrente en sus ataques. Los delincuentes ingresaban de manera violenta a las viviendas, generalmente durante la noche o la madrugada, y sometían a los propietarios bajo amenazas con armas de fuego.

La UFI N°7 de Moreno ordenó una serie de allanamientos que permitieron detener a dos sospechosos que serían autores materiales de la serie de entraderas investigadas.

Celulares, armas y un pasamontañas, los elementos incautados en uno de los allanamientos

Los encontraron a partir de las cámaras de las centrales de monitoreo municipal de Moreno y Merlo, material con el que se estableció el recorrido de los autos en los que se movían y los domicilios donde habían ingresado después de cometer los ilícitos.

En esos procedimientos secuestraron un auto que se habría usado para los robos y los celulares de los imputados. Estos últimos fueron centrales para el avance de la causa: cuando los abrieron, los investigadores de la Policía Federal Argentina encontraron toda la información que necesitaban para tumbar al resto de la banda.

Así, en las últimas horas se desplegaron diez allanamientos simultáneos en diferentes puntos de Moreno y General Rodríguez. Durante estos procedimientos, además de las seis detenciones restantes, se incautaron diversos elementos que vinculan a los sospechosos con los delitos investigados.

Además de las decoraciones que veneraban a Pablo Escobar, secuestraron 12 celulares, tres pistolas y una ametralladora, municiones, un pasamontañas y handies que tenían acceso a la frecuencia por la que se comunica la Policía Bonaerense.

Así, los ocho detenidos fueron imputados por la fiscal Chiessi por robo agravado, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. Las autoridades continúan analizando las evidencias para determinar si existen más hechos vinculados a esta banda y si hay otros integrantes aún no identificados.