Condenaron a un barra de All Boys por los daños a un patrullero frente al Congreso durante la marcha de los jubilados

El acusado aceptó su responsabilidad y fue sentenciado a un año y cinco meses de prisión

El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al barrabrava de All Boys Fernando David Yurquina a cumplir una pena de un año y cinco meses de prisión efectiva por haber dañado y volcado un patrullero de la Policía de la Ciudad durante una protesta ocurrida en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

Tal como pudo saber Infobae, la sentencia se dictó este jueves en el marco de un acuerdo de avenimiento, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad y aceptara la pena consensuada entre las partes. “Vi una multitud de gente que estaba ahí con el patrullero forcejeando. Entonces, cuando yo me acerco, la realidad es que me sumo, no le voy a mentir”, confesó.

Frente a esto, la jueza Karina Andrade, a cargo del juzgado, consideró acreditada su responsabilidad como coautor del delito de daño agravado. Asimismo, resolvió modificar la calificación legal acordada por las partes: no se trató de un daño contra un bien de uso público, sino de un delito cometido con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad y como venganza contra sus determinaciones, de acuerdo con el artículo 184, inciso 1°, del Código Penal.

Todo ocurrió en los incidentes desatados en la marcha de los jubilados del pasado 12 de marzo, cuando Yurquina fue identificado por haber sido una de las personas que pateó y ayudó a volcar el vehículo policial que se encontraba en la intersección de Avenida de Mayo y Salta.

El acusado fue reconocido a través del análisis de los videos que registraron los incidentes

“Cuando llegamos al objetivo de darlo vuelta me retiré y me quedé ahí a setenta y ochenta metros”, relató el barra al asegurar que no fue parte del grupo de gente que incendió el móvil. Asimismo, apuntó que “uno de remera verde, con un pañuelo en la cara, empezó a meter basura adentro del auto y lo empezaron a prender fuego”.

A pesar de que varias personas fueron detenidas esa jornada, el acusado no fue identificado como parte de la turba hasta el 19 de marzo. Después de que una investigación realizada por la Unidad de Flagrancia Este lo señalara como uno de los participantes, se ordenó un allanamiento en su domicilio y posterior detención en la Alcaidía 1 Bis de la Policía de la Ciudad.

De la misma manera, las autoridades señalaron que fue clave el resultado que obtuvieron en el procedimiento realizado en la casa del acusado, debido a que allí encontraron a camiseta de All Boys que llevaba puesta durante el ataque.

Previo a esto, la División de Investigaciones Especiales también contribuyó en la identificación de Yurquina, luego de que estuvieran a cargo de analizar varios registros audiovisuales y las publicaciones en las redes sociales que fueron realizadas desde un perfil de “Eric Morales”, que se trataba del seudónimo que el acusado utilizaba en la plataforma.

Durante el allanamiento ordenado en su vivienda, las autoridades encontraron la camiseta que había usado el día de los incidentes

De hecho, los investigadores señalaron que el acusado había realizado varias publicaciones en la red social, en donde mostraba una actitud desafiante respecto a las fuerzas policiales. “Esto es para vos gorraaaa ehhhh, el miércoles no tamo viendo la cara! Jajajjaajajajja”, fue uno de los mensajes que el barra brava había plasmado en su cuenta.

Según indicaron las fuentes oficiales del caso a Infobae, el acuerdo de avenimiento se dio el pasado 21 de marzo, Yurquina fue imputado por el delito de daño agravado en perjuicio del móvil policial. Además de haber aceptado su responsabilidad y la pena propuesta, el detenido aceptó hacerse cargo del pago de las costas y comunicó que no impugnaría la prisión preventiva que le habían dictado.

Luego de que se conociera el fallo contra el miembro de la barra de All Boys, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sentenció: “Que les quede claro: no van a quedar impunes”. Y concluyó: “No vamos a descansar hasta que todos estos delincuentes sean detenidos y llevados a la justicia”.