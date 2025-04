Luján: sigue la búsqueda de cuatro prófugos por el crimen de Jeremías Sosa

Jeremías Sosa tenía 31 años.

A casi 40 días del asesinato de Jeremías Sosa, quien fue golpeado hasta la muerte por vecinos en la localidad bonaerense de Olivera, la investigación sumó pedidos de detención para cuatro implicados, además de los tres detenidos con prisión preventiva.

La decisión a cargo del titular del Juzgado de Garantías N°3 de Mercedes fue emitida contra Néstor Rebottaro, Walter Ariel Arias, María Agustina Atrio y Matías Hernán Atrio. Los cuatro están prófugos, ya que no fueron hallados en sus domicilios cuando la policía intentó detenerlos. Sobre ellos pesa una orden de captura.

Según pudo averiguar Infobae, se había solicitado el pedido de detención de los cuatro involucrados pocos días después del crimen, pero sus defensas presentaron la eximición desde el inicio. “Garantías no resolvió ni la detención ni el pedido de eximición, entonces apeló a la Cámara, que ordenó que se tenía que definir”, precisó una fuente allegada al caso al respecto. Aún así, enfrentaban restricciones y no podían salir del país desde la primera semana posterior al crimen.

En este momento, hay tres personas con prisión preventiva: Gustavo Rocha y Lucas Samuel González Bonomo están imputados como coautores, y Alex Iñiguez está detenido como partícipe necesario. Aunque la Fiscalía había solicitado la prisión preventiva la semana pasada, se logró aprobarla recién este martes.

El asesinato de Jeremías Sosa

El 22 de febrero pasado, el hombre de 31 años fue asesinado en Luján, en un ataque violento por un grupo de personas que lo acusaban de haber cometido varios robos. Lo mataron a golpes. La autopsia determinó que murió por un shock neurogénico y politraumatismo grave de cráneo, según pudo saber Infobae.

Los investigadores no solo están convencidos de que la víctima no robó, sino que consideran que los autores del crimen lo atacaron sin que pudiera siquiera defenderse.

El hombre fue trasladado al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, pero falleció antes de ingresar (Google Street View)

La causa, que inicialmente se investigaba homicidio en riña, fue recalificada a homicidio con alevosía por la titular de Unidad Funcional de Instrucción Nº10 del Departamento Judicial Mercedes, María Laura Cordiviola, que ya indagó a los tres detenidos.

“Esta no es una cuestión aleatoria. O sea, para cada delito tienen que darse una serie de elementos que tiene que estar justificado con la prueba. Entonces, en base a eso, se decidió cambiar la calificación”, explicaron fuentes del caso consultadas por este medio.

La alevosía, según el portal Conceptos Jurídicos, se define como “utilizar medios para asegurar la ejecución de un delito con la seguridad de que la víctima no puede defenderse y sin que el autor corra riesgos”.

Así, para la Justicia lo mataron con la seguridad de que la víctima no podía defenderse del ataque y que tampoco les podía hacer daño. La sospecha siempre fue que fueron varios los que lo golpearon hasta la muerte.

El suceso ocurrió en la intersección de las calles Juan XXIII y Remedios de Escalada.

La versión del robo

El día del crimen de Jeremías Sosa, la versión era que el ataque había surgido porque la víctima estaba acusada de haber asaltado varias casas.

“No había ninguna denuncia que apuntara contra la víctima por robo, ni se había cometido ningún robo en ese momento. O sea, nadie denunció la comisión de ningún robo ni de ningún intento de robo”, ampliaron las fuentes del caso.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, entre las 22 y las 22:30 del sábado pasado, Sosa caminaba por la avenida Juan XXIII, entre Reconquista y Remedios de Escalada, cuando un grupo de personas comenzó a seguirlo.

Tras derribarlo, los atacantes comenzaron a darle una paliza con golpes de puño y patadas, principalmente en el rostro. Sosa fue trasladado al Hospital Nuestra Señor de Luján, donde se confirmó su fallecimiento.

Habló la esposa del hombre asesinado a golpes por vecinos de Luján al confundirlo con un ladrón: “Me levanto a la mañana y espero su mensaje”.

Carolina Sotelo, esposa de Jeremías, contó que su pareja solía sufrir ataques de pánico, tal como se sospecha que ocurrió el día que sufrió el fatal ataque. “Ese sábado trabajó hasta el mediodía y fue a la casa de su hermana a visitarla. En horas de la tarde, la hermana fue a comprar a Luján y cuando volvió y ya lo vio como nervioso, estaba transpirando, le dijo a ella que se sentía mal y como que le faltaba el aire”, explicó la mujer, en diálogo con Radio Mitre.

Ante ese escenario, la hermana le recomendó a Jeremías que se diera una ducha y que saliera a tomar aire. El hombre tomó la recomendación de su hermana, se bañó y salió a la vereda. Pero justo cuando trataba de tranquilizarse, pasó una moto a toda velocidad, haciendo ruido con el caño de escape y chicos gritando. “Él se asustó y salió corriendo. La hermana con el papá salieron a buscarlo porque las veces que le pasó solía ir a lugares donde no había gente. Entonces ella fue a buscarlo por casas en las que no había mucha gente, una en construcción, pero no lo encontró”, explicó Carolina.

En medio de la búsqueda para dar con Jeremías, la hermana se enteró de que en un grupo de vecinos habían informado sobre la captura de “una persona que estaba intentando robar”, y ella de inmediato imaginó que podía ser su hermano.

“Ella sabía que no estaba intentando robar, pero supuso que los vecinos pensaron eso y lo agarraron. Pero jamás se imaginó que podrían haber hecho lo que hicieron”, aseguró Carolina durante el reportaje.