“Aterrado, amenazado e inocente”: la defensa de Elías Piccirillo ante el fiscal que lo mandó preso

Elías Piccirillo, preso

“Quiero aportar al tribunal un impermeable gris”. Con esa frase, Elías Piccirillo finalizaba su exposición en la indagatoria en la que no contestó preguntas, pero sí hizo un descargo. Del otro lado lo escuchaba el fiscal Franco Picardi, quien lo acusa de haber organizado junto a siete policías un falso operativo contra un empresario cripto en el que le plantaron cocaína y armas para evitarse el pago de una deuda por más de 6 millones de pesos.

Infobae ahora accedió a todo lo que dijo el ex marido de Jésica Cirio en su defensa.

Piccirillo fue indagado el viernes pasado. Por recomendación de su abogado, se negó a responder preguntas, aunque proporcionó algunos comentarios. Este medio ahora accedió a sus dichos completos en los que afirmó ser inocente, aseguró haber actuado conforme a la ley y negó las acusaciones del empresario cripto.

Como contraataque, Piccirillo desplegó sus municiones contra el empresario cripto al que la Justicia considera que él le hizo una cama para no pagarle la deuda: lo tildó de manipular los medios, de amenazar a su entorno, y de forzarlo a firmar un compromiso de deuda bajo coerción, incluyendo un supuesto secuestro con arma.

Así escapaba Elías Piccirillo, la ex pareja de Jésica Cirio (NA)

Incluso, el ex de Cirio dijo estar dispuesto a colaborar con la Justicia, por eso ofreció un impermeable gris como prueba: se cree que es la prenda que llevaba la noche en la que, presuntamente, le habría plantado el arma y el 1,2 kilo de cocaína cuando eligió sentarse en la parte trasera del Audi Q8 del empresario cripto cuando iban a cenar al Palacio Duhau, el día en que se hizo el falso operativo.

“Por miedo y por lo aterrado que estaba debido a sus vínculos y relaciones, presenté a través de mi abogado una exención de prisión, donde en todo momento he estado a derecho, he pagado la caución y he vivido según las reglas. Siempre estuve a derecho”, comenzó su descargo Piccirillo, en alusión a la medida que le solicitó a la Justicia cuando se investigaba su rol en el falso operativo.

También alegó que cuando se enteró de que lo iban a detener se mantuvo “a derecho, confiando en la Ley”. Aunque, no hizo referencia a que, cuando la Prefectura llegó a su casa de Nordelta para llevárselo preso, intentó escapar corriendo y hay videos de ellos. “Soy inocente”, completó.

“Me han amenazado varias veces con que me iba a detener y a meter en un conflicto... A pesar de que me aterra y genera miedo, me quedé en mi domicilio”, completó y acusó al empresario cripto: “Ha amenazado a todos mis amigos, y a mis relaciones, y mi esposa. Es una persona que tiene mucha influencia”.

Una imagen del falso operativo, clave para la Justicia

Y siguió denunciando: “Me ha secuestrado y privado de la libertad con un arma, me hizo firmar esa deuda con un escribano en mi casa. Esto no se trata de una deuda. Si fuese así, yo tengo una empresa y 330 empleados, por lo que se resolvería”.

“Me ha hostigado mediáticamente... Molestándome a mí y a mis socios. Genera mucho daño y hoy está en lugar de víctima. Me encuentro a disposición para que esto se aclare. Las veces que sea necesario. Sabiendo que me iban a detener y todo, me quedé. Ojalá se solucione a la mayor brevedad”, concluyó y redobló la apuesta: “Es una persona que siempre se jactó de trabajar con servicios. Estaba con policías de no sé qué sector”.

El caso

El falso operativo, según la causa, fue diagramado entre el ex PFA Carlos Sebastián “El Lobo” Smith y el comisario Iván Helguero, jefe de la división Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad. Finalizó a las 2.10 del 18 de enero con el arresto del empresario cripto y su esposa y el secuestro del arma y la droga en el Audi Q8 tras la cena que habían tenido con Piccirillo en el Palacio Duhau de Recoleta.

A Piccirillo lo detuvo Prefectura en Nordelta

Fue la jueza María Eugenia Capuchetti la que sospechó de que algo turbio había detrás de los arrestos y notó que era inusual que hubiera tres brigadas de Robos y Hurtos en la zona del Palacio Duhau.

Luego, vio las cámaras y se dio cuenta de que los estaban esperando y las pericias de Gendarmería colaboraron en destapar el falso procedimiento que culminó con los arrestos de Piccirillo y los seis policías de la Ciudad y el ex PFA.

En la causa ya figura que media hora después del falso operativo, a las 2.41 con 39 segundos de ese 18 de enero, “El Lobo” entraba al barrio de Nordelta rumbo al lote 31 en su BMW. De allí se fue a las 6.16.

Hay que recordar un imputado colaborador reveló ante la Justicia cómo fueron las dos reuniones previas, una de ellas en cercanías de un shopping, para planear el falso operativo.

Ambas fueron organizadas por el comisario Helguero y el ex PFA. En ellas se habló, según explicó un imputado colaborador, de cómo se interceptaría a las víctimas, cuál iba a ser la excusa que se iba a utilizar y sobre lo que se diría después.