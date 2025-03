“Ansioso y con buena conducta”, así vive en la cárcel el peluquero asesino de Recoleta

Así fue el crimen en la peluquería de Recoleta

Luis Abel Guzmán casi no habla de lo que hizo el 20 de marzo del año pasado. Sus compañeros de la cárcel de Ezeiza nunca trataron, hasta ahora, de extraerle algún tipo de explicación del crimen que cometió. Quizás, porque intuyen que tal cosa no existe. De hecho, la propia Justicia apenas tiene una vaga idea de por qué, aquel día, en la peluquería en la que trabajaba en el barrio porteño de Recoleta, empuñó una pistola calibre 9 milímetros y asesinó de un disparo en la cabeza a su compañero Germán Medina.

Luego de matar a su compañero, Guzmán estuvo prófugo más de 70 días hasta que fue detenido en el Conurbano profundo. De ahí fue inmediatamente alojado en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde permanece hasta ahora. Infobae accedió a un informe interno en donde se describen hábitos y conductas de “El peluquero”, como lo llaman sus compañeros de ranchada.

Según este documento, el interno está nomenclado como “LPU 438383” y se encuentra alojado en el Módulo residencial de ingreso, selección y tránsito (MRIST). Ese espacio tiene capacidad para albergar a 310 internos divididos en: diez pabellones de alojamiento celular de 30 celdas cada una y un pabellón más, en este caso de 15 celdas.

Abel Guzmán está preso en el penal de Ezeiza

Guzmán está en el Pabellón B, que es un lugar de celdas individuales con capacidad para 15 personas, todos procesados por delitos de similares características al cometido por “El peluquero".

Hay una particularidad en el modo de alojamiento que está atravesando Guzmán. A pesar de que todavía no fue juzgado y, por lo tanto, no tiene una condena, se adhirió voluntariamente a la modalidad de “condenado voluntario”. Es decir, no vive ni hace las cosas de una persona con prisión preventiva, sino que empieza a manejarse como si estuviese sentenciado por un tribunal.

¿Por qué hace esto el peluquero? Para poder recibir algún tipo de beneficio con mayor anticipación. Esto no le permite reducir su pena, pero sí conseguir un periodo de prueba o una salida transitoria.

“Esto es una prueba de que está esperando el juicio sabiendo que lo van a condenar. Por eso, su defensa oficial no planteó, ni siquiera, un pedido de inimputabilidad. El juicio, en este caso, es un mero trámite para arribar a una condena segura”, explica una persona de ligazón permanente con el expediente.

Germán Medina, el colorista asesinado en una peluquería de Recoleta

El asesino de Germán Medina, además, solicitó estudiar. Esto sí puede llegar a traerle algún tipo de beneficio en cuanto acortamiento de la pena. Puntualmente, solicitó retomar los estudios secundarios. Además, ya expresó que una vez que termine esa etapa buscará inscribirse en algunas de las carreras universitarias que se dictan dentro del penal.

En cuanto a la conducta, Guzmán tiene conceptos dispares. Por un lado, su última evaluación arrojó un 10. “Nunca se pelea con nadie ni tiene problemas. En ocasiones se muestra ansioso, pero no agresivo. Suele estar con su grupo de internos (ranchada) de no más de seis presos”, dicen desde el SPF.

Sin embargo, su nota de “concepto” es de 3 puntos, es decir, mala. “Muchas veces, aunque no debería ser así, el concepto está influenciado por las características del delito cometido por la persona. En este caso, se trata de un homicidio con ribetes de perversidad poco frecuentes”, explica la misma fuente.

En el año que transcurrió desde el crimen, la Justicia ya cuenta con la pericia psicológica previa al juicio oral, que todavía no tiene fecha. Fechada el 22 de enero de este año, lo primero que dice es que Guzmán no presenta “síntomas psicóticos” ni signos de “descompensación”.

Video: la peluquería Verdini de Recoleta durante el crimen

Además, expresa dos aspectos centrales: el imputado tiene “conciencia de su situación procesal” y posee el “juicio de realidad conservado”. En este caso es totalmente imputable. Es decir, comprende lo que hizo.

“Desde el punto de vista psicopatológico, se encuentra dentro de la normalidad psicojurídica”, expresa el documento.

En cuanto a las conclusiones, los profesionales de la salud mental aseguran que Guzmán “no presenta signos psicopatológicos que configuren un trastorno mental mayor o psicótico o de déficit cognitivo de alguna índole”. También destacan que tiene una buena adaptación al lugar de detención.

¿Cuál fue el móvil del crimen?

Según el procesamiento firmado por el juez Javier Sánchez Sarmiento, el motivo del crimen fue el uso de formol. Desde varios meses antes del homicidio, los compañeros de Guzmán se quejaban abiertamente de que el peluquero utilizaba ese productor prohibido y nocivo para la salud para hacer el alisado del cabello de sus clientes.

Abel Guzmán al momento de su detención en Paso del Rey

El abanderado en la queja por el uso de formol era Germán. Y el destinatario de los cuestionamientos era el dueño de la peluquería, Facundo Verdini, quien también estaba cansado de la utilización del químico por parte de Guzmán.

Todo esto, quedó expuesto en una conversación del chat grupal de trabajo del 24 de febrero de 2024, en donde Verdini y Medina le exigieron a Guzmán que cese con el uso de formol.

Primero, Verdini envió al grupo un video en donde aclaraba que la utilización de formol estaba vedada, en clara referencia a Guzmán, que era el único en usarlo. Ante esto, el acusado enfureció y le respondió: “Te olvidas de quién sos… siempre estuve y nunca te abandoné y te portas así conmigo. No quiero más, mañana te busco en la pelu y lo resolvemos mañana mismo”.

Verdini y Guzmán comenzaron a cruzar mensajes en un tono cada vez más elevado hasta que intervino Germán Medina, la futura víctima. “Hasta donde yo entiendo, se hace lo que el jefe dice y si no patada en el tuje. Onda, ¿dónde se vio que se le hable así al que te paga el sueldo?”.

Este es el único antecedente que encontró la Justicia para intentar entender, aunque parezca imposible, el porqué del crimen. “Sabemos que Guzmán estaba enojado, principalmente, con el dueño de la peluquería porque suponía que lo iba a echar. No entendemos por qué terminó asesinando a Medina. Quizás tenía intenciones de matar a los dos, pero luego del primer tiro se asustó y escapó”, intentó razonar una fuente del expediente.