“Maradona ya no tenía signos vitales hace un tiempo largo”: declaró el vecino médico que intentó salvar a Diego

Colin Campbell era uno de los testigos más ansiados para la Fiscalía en el juicio por la muerte de Maradona. Se trata del médico vecino del barrio San Andrés, quien llegó de urgencia a la casa de Diego el 25 de noviembre de 2020 luego de que lo llamaran desde la guardia para pedirle ayuda por una presunta descompensación. Este jueves finalmente se presentó como testigo ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro y contó cronológicamente cómo fueron los hechos ese día.

En su declaración, el profesional especializado en cirugía plástica detalló de qué forma intentó salvar al Diez y complicó a los médicos que se encontraban a su cuidado al asegurar que, cuando él llegó, Maradona estaba muerto. “Ya no tenía sinos vitales hace un tiempo largo”, aseveró.

“El día miércoles que ocurrió el hecho me llama el guardia del barrio a las 12:26. Me estaba preparando para ir a trabajar. Me comentan que Maradona se había descompuesto y que ya habían llamado a la ambulancia. Yo inmediatamente agarré el tensiómetro y estetoscopio y fui a la casa en auto. Estaba a unos 50 metros”, dijo quien se especializa en cirugía plástica.

Al ingresar al domicilio, Campbell se encontró con el psicólogo imputado Carlos Díaz, quien lo acompañó hasta la habitación y le contó que Diego se había descompensado y que “no tenía signos vitales”, según declaró.

Ya en el dormitorio, el médico vecino se encontró a Maradona tendido sobre la cama con dos personas auxiliándolo, a quienes identificó como la enfermera Madrid (que será juzgada en otro juicio separado de este) y el custodio. La primera le hacía masajes cardíacos, mientras que el segundo respiración boca a boca. “A los pies de la cama estaba la psiquiatra que observaban lo que hacían”, señaló en referencia a Cosachov, quien escuchó desde el banquillo de acusados.

“Pregunté hace cuanto lo habían encontrado y me dijeron que se había levantado a media mañana a desayunar y que volvió a ingresar a su cuarto. Esto en simultáneo con intentarle encontrar algún signo vital, pero no le encontré pulso ni sentí la respiración”, continuó.

En este contexto, agregó que mientras hacía su intervención para intentar salvar a Diego, consultó si había elementos médicos para asistirlo (como desfibrilador) y le dijeron que no.

El psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov volvieron a la audiencia

Campbell complicó a varios de los imputados en este juicio -particularmente a los médicos que estaban en la casa de San Andrés el día de la muerte- cuando detalló cómo lo vio a Maradona cuando llegó para reanimarlo.

“Yo no lo conocía antes, no tengo punto de comparación, pero vi a una persona acostada, en una posición como durmiendo, muy obesa y con una temperatura bastante más baja de lo normal. Ya no tenía sinos vitales hace un tiempo largo. Estaba así hace un tiempo largo", recordó el médico que en ese entonces también prestaba servicio en el SAME.

Y agregó: “Por su temperatura y con el relato que me dijeron de cuando fue la última vez que lo vieron, no me pareció que correlacionar su temperatura con respecto a lo que decían.

A partir de las preguntas de una de las juezas del tribunal, Campbell especificó que, para él, llevaba “una o dos horas” sin vida.

El testimonio del vigilador de la guardia del barrio

Antes de Campbell declaró en el juicio Juan Carlos Soto, vigilador del barrio San Andrés desde hace 26 años. El 25 de noviembre de 2020 al mediodía estaba trabajando en la guardia cuando recibió un llamado del lote 45, donde estaba Diego Armando Maradona, solicitando un médico de urgencia.

“Ese día estaba prestando servicio. Suena el teléfono, atiende mi compañero, me dice que en el lote 45 donde estaba Maradona, Maxi o alguien de la casa llamó a la guardia y que necesita un médico urgente. Tenemos dos o tres (médicos en el barrio). El más cerca de todos es Colin, así que dije si puede ir él que vaya él. Lo llamó mi compañero. Fue 11:30 o 12, al mediodía”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Al rato apareció la ambulancia y en un momento también vino una persona en coche que se acercó a la guardia y dijo que se corran todas las vallas. Lo mandé a mi compañero a correr todas las vallas y a los 5 o 10 minutos empezaron a venir las ambulancias. Al rato empezaron a venir más y más, fueron varias ambulancias”.

Según declaró Soto, de todo quedó escrito en su libro de actas, donde deja anotado las novedades que ocurren en el barrio.

Sus anotaciones fueron leídas por él frente a los jueces:

12:15 llamó Maxi, secretario de Maradona pidiendo un médico que entre en el barrio. Se llamo al propietario Colin del lote 36 para que se presente.

12:25 se hicieron presentes varias ambulancias y a los minutos avisaron que Maradona había muerto.

