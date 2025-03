Cayó en Palermo un ex patovica que ayudó a un asesino a matar a su amigo y estuvo casi dos años prófugo

Nicolás Maximiliano Fioriti ayudó a un asesino a matar a un amigo y estuvo prófugo por casi dos años

La familia de Facundo Rogelio Lorenzo (30), asesinado por su amigo en el partido de Moreno cuando llegaba a su casa el 13 de mayo de 2023, en un crimen que quedó filmado; tuvo que esperar 675 días para poder dormir en paz. Ese año, 10 meses y 5 días de calvario se terminó este martes, cuando capturaron al único prófugo del crimen a sangre fría: el cómplice del homicida, según confiaron fuentes del caso a Infobae.

Se trata de Nicolás Maximiliano Fioriti, de 46 años, un ex patovica con antecedentes penales al que el fiscal Federico Soñora, de la UFI N°4 del departamento judicial Moreno-General Rodríguez, no dejó de buscar en todo este tiempo.

Las fuentes consultadas por este medio dijeron que lo capturó la Policía Federal en el barrio porteño de Palermo, sobre la calle Gurruchaga. Lo fueron a buscar en un allanamiento, pero no estaba. Lo esperaron y apareció. Ahí le pusieron las esposas. Sobre él pesaba una recompensa por 5 millones de pesos para quien aportara algún dato que permitiera su arresto.

“Pensábamos que no iba a caer... No se me cruza nada más por la cabeza que saber que mi hermano puede descansar en paz. Falta el juicio el próximo año”, le comentó a este medio Juan Manuel Lorenzo, quien nunca dejó de buscar al otro homicida de su hermano.

Así fue el crimen de Facundo Lorenzo en Moreno

Es que quien apretó el gatillo está preso: se entregó a la Justicia 13 días después del homicidio. Era quien decía ser amigo de Facundo: Emanuel Aquino.

Aquino y otro hombre, identificado como Fioriti por las fuentes del caso, interceptaron a Facundo cuando aún no se había bajado de su camioneta Volkswagen Amarok tras llegar a su casa de Moreno. El balazo cruel fue directo al cuello y mató a la víctima al instante.

Las cámaras de seguridad del cruce de Vicente López y Dorrego, en el partido de Moreno, fueron la clave del caso. Mostraron cómo los dos sospechosos abordaron a Facundo cuando aún estaba en su camioneta, le dispararon y huyeron. Fue el padre de la víctima quien encontró su cuerpo.

Crimen de Moreno:así escapaban los asesinos

Los videos del crimen de Facundo se replicaron en loop allá por mayo de 2023 en todas las plataformas de noticias y redes sociales.

Con Aquino preso, Fioriti se mantuvo en la clandestinidad hasta este martes: no fue quien le disparó a la víctima, pero sí quien aportó la pistola calibre 9 milímetros, el auto y quien ayudó al asesino a ejecutar a su amigo.

No era un hombre que no conociera el rigor de la Justicia. Fioriti es un ex patovica que tiene una causa en el departamento de Mercedes, donde estuvo preso por un robo agravado en poblado y en banda.

Fiorite en Palermo, capturado por la Federal

El caso

Para la familia de la víctima, la trama que culminó en el asesinato comenzó mucho antes de ese 13 de mayo de 2023, en el que se ejecutó el disparo mortal. La víctima era amigo de al menos uno de sus asesinos, con ellos salía y se divertía. “Le tenían mucha envidia, porque a él le iba muy bien”, sostuvo siempre Juan Manuel.

La tesis del homicidio de la causa que investiga el fiscal Soñora da cuenta de un recelo pero con una mujer en el medio. La pelea entre Facundo y Aquino, el que apretó el gatillo, se originó por una joven con la que Lorenzo tenía una relación.

“Aquino le propuso estar con él y ella le respondió que no salía con gente del mismo grupo de amigos. Enojado, comenzó a quejarse en el grupo de WhatsApp que la chica no quería salir con él porque Lorenzo le había tirado tierra”, revelaron las fuentes consultadas por este medio.

Crimen entre amigos en Moreno: la disputa en la estación de servicio

“Entonces, se empezaron a pelear por chat hasta que Aquino lo invitó a seguirla en una (estación de servicio) Axion y Lorenzo aceptó”, precisaron las fuentes. Hay un video de ese encuentro, que se dio a las 20.17 del 13 de mayo de 2023; una hora y 33 minutos antes de que lo mataran.

A esa cita en la estación de servicio, la víctima no fue solo: estaba acompañado por otros hombres, uno de esos era otro de sus hermanos, el último de la familia en verlo con vida. “Todos golpearon a Emanuel (Aquino) y se fueron”, según la causa. Varios de los integrantes del grupo de WhatsApp presenciaron lo sucedido.

Lo cierto es que Facundo se fue solo porque se iba a encontrar con su padre. Aquino también se fue, pero los investigadores creen que la desigualdad en la pelea aumentó su furia y decidió vengarse. Para eso llevó a Fioriti. “Lo fue a buscar a la casa y lo mató”, resumieron los investigadores, que consideraron esenciales los testimonios que los llevaron a la pista del chat de WhatsApp.

Aquino tras entregarse y quedar detenido

Trece días después del homicidio, Aquino se presentó en la Comisaría 1ª de Morón. Al día siguiente fue indagado por el fiscal Soñora. Se negó a declarar y quedó bajo arresto, imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos personas. Irá a juicio.

Fioriti enfrenta los mismos cargos que Aquino y en las próximas horas será él quien se siente frente al fiscal para escuchar de que se lo acusa.