Video: lo amenazaron con un arma, le robaron la camioneta y le tiraron abajo el portón de la casa

Le robaron la camioneta y le tiraron abajo el portón

Una impactante escena de inseguridad fue capturada por cámaras en el barrio Libertad de Merlo, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. El hecho ocurrió la noche del sábado cuando un grupo de delincuentes amenazó a un hombre con un arma para robarle la camioneta y, en medio de la huida, destruyó el portón de su casa.

“A pesar del mal momento, estoy vivo, no me trataron mal. Te amenazan con un arma, ¿y qué vas a hacer? Hacele caso, sino, sos boleta. El arma la tenía acá”, lamentó José Luis, la víctima del robo, mientras señalaba con un gesto la posición del arma de fuego en su cabeza.

Según su relato, todo ocurrió cuando llegaba a su casa y, en la rampa de entrada, un grupo de delincuentes a bordo de un vehículo oscuro lo interceptó para robarle la camioneta: “Me dicen que no suba el vidrio, que lo baje, que me baje de la camioneta y salga corriendo. ‘No hay problema’, les digo. Me bajé y salí corriendo”, señaló, en diálogo con TN.

El relato de la víctima

Tras la huida, el hijo de la víctima salió al frente con la intención de abrirle el portón a su padre. En ese instante, los delincuentes aceleraron, chocaron contra el portón y lo destruyeron, mientras el joven gritaba desesperado por su padre: “¿Y mi viejo?”. Toda la secuencia quedó registrada en el video que ilustra esta nota.

“Mi nene salió, le tiraron el portón y se regaló de pechito para que le pegaran un tiro. Gracias a Dios, los tipos no bajaron el vidrio y no pasó a mayores”, lamentó José Luis, al respecto.

En el caos de la dramática situación, el joven -de 20 años- creyó que su padre había sido secuestrado, ya que no advirtió que este no estaba dentro de la camioneta. Por eso, salió a perseguir a los delincuentes en su auto, acompañado de un amigo.

“Lo llamo por teléfono, ‘Dejá la camioneta, ya fue, vamos a casa’. Quería proteger a mi familia. No importa la camioneta, ya está. Vale más tu vida que la camioneta”, concluyó el vecino. La camioneta todavía no apareció.

La víctima señaló que ya sufrió otros dos robos en su casa y que, pocos años atrás, un vecino fue asesinado en la misma cuadra durante una situación similar.

La víctima fue atendida en el Hospital Paroissien pero no logró sobrevivir

Días atrás, motochorros mataron a un joven de 32 años que intentó frenar un robo en San Justo, La Matanza.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:30, cuando dos delincuentes arribaron a la esquina de Coronel Lynch e Illia, con el objetivo de robar una moto que se encontraba estacionada en la zona, según indicó el portal El1digital.

La víctima, identificada como Luis Gabriel Quinteros, se encontraba frente a un local cercano junto a un amigo. Al percatarse de lo que sucedía, ambos comenzaron a gritar para intentar disuadir a los delincuentes y evitar que escaparan con el vehículo. Esta reacción provocó la agresión de los asaltantes, quienes, en respuesta, dispararon.

El proyectil impactó en el abdomen de Quinteros, quien fue llevado de urgencia al hospital Paroissien. A pesar de los esfuerzos médicos, la herida resultó fatal y la víctima falleció alrededor de las 3 de la madrugada del sábado.

Al inicio, la investigación quedó bajo las órdenes del fiscal Diego Rulli, encargado de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, quien ordenó la realización de las primeras diligencias para identificar a los responsables.

Sin embargo, este lunes la causa pasó al fuero juvenil debido a que fue arrestado un menor de 18 años apodado “Pepo”, quien habría estado tras el volante de la moto en la que se movilizaban los asesinos de Quinteros.