Imputaron al ex intendente de La Plata Julio Garro en una causa por corrupción y allanaron su casa

Julio Garro en su búnker en las elecciones de 2023

Julio Garro, ex intendente de La Plata, fue imputado en una causa por corrupción, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. El fiscal a cargo del expediente, Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16 platense, ordenó un allanamiento a la casa de Garro en el marco de un expediente que investiga la connivencia de una serie de figuras políticas y empresas privadas en torno a presuntos desmanejos en torno a desarrollos inmobiliarios en la periferia de la capital provincial.

Junto a Garro, ex subsecretario de Deportes del actual Gobierno nacional, hay otros siete imputados, con cuatro empresas investigadas: los delitos que se investigan son los de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario publico, falsedad Ideológica de documento público, y administración fraudulenta. La actual investigación comenzó tras una denuncia de la actual intendencia, a cargo de Julio Alak.

El fiscal Condomí Alcorta afirmó en su imputación que:

“Al menos desde el 10 de diciembre del año 2015 hasta el 10 de diciembre del 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, aun no individualizados en su totalidad, los que cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización provincial respectiva para cada emprendimiento”, aseveró Condomí Alcorta.

“Esto lo habrían realizado tanto en beneficio propio como de distintas empresas / desarrolladoras intervinientes, por un monto aproximado de mil quinientos millones de dólares, ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirentes de dicho inmuebles como al municipio en un monto estimado en $700.000 millones de pesos”, continuó.

“Rezonificaban varios barrios en donde no se podía construir. Se hacía una ordenanza especial, se pagaba una plusvalía, con números inflados, con empresas ocupadas por los funcionarios”, asegura una fuente clave en la causa.

Agosto de 2023: Garro en su despacho (Marcos Gómez)

Los procedimientos en la casa de Garro, en las oficinas de las empresas y en otros fueron encargados a la Dirección de Delitos Económicos, que depende de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la fuerza provincial. El domicilio del ex intendente, ubicado en un barrio privado, fue el primero en la lista de procedimientos; se incluyeron otros ocho objetivos, entre ellos los domicilios de los principales directivos de las empresas investigadas y la Municipalidad de La Plata misma, donde se secuestraron celulares y computadoras.

La firma de Garro se repite en varios convenios urbanísticos investigados por la Justicia, halladas en los expedientes municipales de estas obras, en los que en la actual gestión sospechó serias irregularidades que motivaron la denuncia, con posibles falsificaciones.

Noticia en desarrollo