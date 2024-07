El Gobierno oficializó la salida de Julio Garro, tras decir que Messi tenía que pedir disculpas por la polémica con Francia

Julio Garro dejó de ser funcionario del Gobierno de Milei

El Gobierno oficializó la salida de Julio Garro luego del revuelo que se generó tras haber dicho que Lionel Messi tenía que pedir disculpas por la polémica que se generó con Francia, a raíz del video en el que el plantel de la Selección Argentina está celebrando una canción con contenido racista durante los festejos por la obtención de la Copa América.

Si bien en la Resolución 30/2024, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, se mencionó que el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia del ahora ex subsecretario de Deportes, la realidad es que luego de viralizarse su declaración fue presionado por el propio Gobierno -y en redes sociales- a dejar su lugar.

“Creo que el capitán de la Selección debe salir a pedir las disculpas de ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA. Creo que corresponde, es algo que nos deja como país mal parado con tanta gloria y sería bueno llevar esto a algo ejemplificativo”, fueron las declaraciones de Garro en Urbana Play que le costaron su salida.

Si bien se desdijo e intentó dar una explicación, el presidente Javier Milei lo expuso en la red social X al compartir el mensaje de un usuario que pedía la expulsión de Garro.

Horas más tarde, la Oficina del Presidente informó que “ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser Subsecretario de Deportes de la Nación”.

Finalmente, hoy se oficializó el final del ex intendente de La Plata dentro de la administración libertaria: “Acéptase, a partir del 18 de julio de 2024, la renuncia presentada por el abogado Julio César GARRO (D.N.I. N° 22.622.560) al cargo de Subsecretario de Deportes de la SECRETARÍA DE TURISMO, AMBIENTE Y DEPORTES del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, actualmente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS”.

La resolución fue firmada por Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, quien el miércoles en medio del escándalo, responsabilizó al funcionario saliente por “tocar un tema tan sensible como Messi” por lo que genera en la sociedad y porque el propio Presidente “en distintas ocasiones destacó” al número 10.

“Él mismo admite que se equivocó”, agregó. No obstante, enfatizó: “El Gobierno tiene un principio que es muy claro: no se puede limitar a un deportista lo que diga y lo que haga”, enfatizó en declaraciones a Todo Noticias (TN).

Tweet de Julio Garro en la red social X

A través de sus redes sociales, Garro se refirió al caso, agradeció al Poder Ejecutivo y pidió disculpas: “Lamento mucho si mi comentario ofendió a alguien, esa nunca fue mi intención, y por ello puse mi renuncia a disposición, aunque siempre voy a estar del otro lado de la discriminación en todas sus formas”.

El lugar del ex jefe comunal será ocupado por otro dirigente del PRO: Diógenes de Urquiza, quien actualmente se desempeña como director ejecutivo del ENARD. Continuará al frente del centro de alto rendimiento, pero también asumirá en el puesto de subsecretario de Deportes.

La incorporación de Urquiza al Gabinete habría sido acordada durante una conversación que mantuvieron Milei y Macri luego de la salida de Garro, según revelaron a Infobae personas del entorno del ex mandatario nacional.

Continúa la fuga de funcionarios

Además de la salida de Garro, este viernes fue oficializada la renuncia de Fernando Vilella, el Secretario de Bioeconomía que fue eyectado semanas atrás del Gobierno.

La salida de Vilella del Gobierno ya se había rumoreado en otras ocasiones. Esta vez, se concretó. En particular, los comentarios respecto a su inminente separación del cargo tenían que ver con que, según fuentes del Gobierno, estaba muy corrido últimamente de la gestión. La Secretaría se fue desmantelando con respecto a las designaciones que le habían comprometido, hubo muchos cambio de subsecretarios y de secretarios en la administración nacional y Vilella nunca llegó a sentirse cómodo en ese contexto.

Además, sostienen también allegados, el funcionario nunca congenió con el ministro de Economía, Luis Caputo, del que dependía. De hecho, interesado en tener un control más directo del sector el Ministro diseñó un puesto por encima de las secretarías asociadas a la producción y se la dio a Juan Pazo, quien primero se perfilaba como una especie de secretario de Industria pero cuya dependencia fue cambiando de nombre hasta transformarse en una especie de paraguas que cubría distintos sectores.

Pazo originalmente fue puesto a cargo Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, pero más tarde su oficina pasó a llamarse Secretaría de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía del Ministerio de Economía y más tarde fue creada para él la figura de “secretario Coordinador de Producción”. En los hechos, el hombre de confianza de Caputo pasó a ser el que se reunía con la mesa de enlace, el interlocutor con las organizaciones de productores y la persona a consultar.

Fernando Vilella (Foto: Nicolas Stulberg)

En algunos sectores de la administración nacional, a Vilella le reprochan que no pudo torcer la mano de los productores rurales que aún no liquidaron toda su cosecha a la espera de una mejora en el tipo de cambio, algo que el Ministerio de Economía repite que no va a suceder.

La semana pasada, al ser consultado sobre esta cuestión, el secretario saliente desafió: “Vamos a ver si en 30 o 60 días lo logran”. Y explicó que hay medidas macroeconómicas que impulsan a los productores agropecuarios a no vender “suficiente material” y están relacionadas a “una expectativa de una posible devaluación” o a “un anuncio de acercamiento de la brecha entre el precio real del dólar y el que reciben los productores”. “Eso es lo que hace que se muevan, no la figura de un secretario, esa es una decisión que va a una escala presidencial o ministerial”, razonó.

Este viernes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 638/2024 mediante el cual se aceptó la renuncia de Vilella y a la vez se nombra en su reemplazo a Sergio Iraeta, quien hasta entonces se desempeñaba como subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Secretaría de Bioeconomía.

“Iraeta, abogado y productor agropecuario, seguirá trabajando en línea con los objetivos del Presidente Javier Milei de reducir la estructura burocrática del Estado, de potenciar las capacidades de los productores agropecuarios, de generar las condiciones para aumentar la competitividad y de seguir abriendo nuevos mercados para la heterogénea producción agropecuaria nacional”, informó el Gobierno.

A su vez, el ingeniero Manuel Chiappe -quien hasta hoy se desempeñaba como jefe de asesores de la Secretaría- será el nuevo subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal”, añadió el comunicado presidencial.