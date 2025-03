Violento asalto a un vecino en Santa Fe: tres delincuentes ingresaron a su casa lo golpearon y maniataron

Un hombre fue asaltado en su casa de la localidad santafesina de Ibarlucea (@MinSegSF)

Un hecho de violencia sacudió la tranquilidad de la localidad de Ibarlucea, situada en las afueras de la ciudad de Rosario, cuando ayer por la mañana, Raúl, un vecino de la zona, sufrió un brutal asalto en su hogar.

Tres sujetos encapuchados irrumpieron en su vivienda ubicada en una zona de quintas, donde lo golpearon, maniataron y dejaron gravemente herido y tras el ataque, los delincuentes revolvieron todas sus pertenencias y se llevaron dinero en efectivo, entre dólares y pesos, un teléfono celular y otros objetos de valor.

Según informó el portal Rosario3, la víctima, quien fue encontrada en una escena desgarradora, estaba atada con un cinto, tirada en el suelo y ensangrentada.

El grito de auxilio de Raúl fue escuchado por una vecina, quien, alarmada por la situación, ingresó a la vivienda con la ayuda de una empleada doméstica que poseía las llaves y fue ella quien encontró al hombre en el estado en que se encontraba, dándole aviso a las autoridades.

El hecho ocurrió durante la mañana, pero debido a la urgencia del caso y a que una ambulancia estaba atendiendo una emergencia en otra localidad, la Policía intervino rápidamente y trasladó a Raúl al Samco local para las primeras curaciones.

A pesar de que su estado general era estable, debido a sus antecedentes cardíacos, los médicos decidieron derivarlo a un instituto privado de Rosario, ubicado en calle Oroño, donde permanece bajo observación.

Afortunadamente, Raúl no sufrió lesiones que comprometieran su vida, pero el ataque dejó en evidencia la gravedad del incidente. La rápida intervención de la Policía y la ayuda de los vecinos fueron fundamentales para salvarle la vida.

El hecho continúa siendo investigado por las autoridades locales, quienes no descartan ninguna hipótesis. Un dato que sigue generando dudas es el hallazgo del automóvil de la víctima dentro de la propiedad, con una de sus cubiertas pinchadas. Esta situación podría indicar que los delincuentes tomaron esta medida con el fin de evitar que Raúl los siguiera en caso de que lograra desatarse. Sin embargo, aún no se sabe con certeza si los asaltantes tenían conocimiento de que el vehículo podría ser un obstáculo en su huida o si simplemente lo pincharon por mera precaución.

Hasta el momento, las autoridades no han podido determinar si los ladrones ingresaron con el objetivo de robar objetos específicos o si simplemente actuaron al azar.

No hay detenidos por el hecho (@MinSegSF)

Otro robo en una casa

A mediados del mes pasado y en otro hecho delictivo en un domicilio, tres hermanos de 17, 15 y 10 años fueron sorprendidos mientras estaban en su vivienda del barrio porteño de Belgrano por una banda de cuatro delincuentes armados que ingresó a la propiedad con fines de robo. Los chicos no estaban solos: también había dos pintores que habían sido contratados por la dueña de casa que fueron víctima de los ladrones mientras trabajaban en el interior de la vivienda. Todos fueron maniatados.

Con las cinco víctimas reducidas con precintos, los asaltantes huyeron con varias pertenencias después de revolver todos los ambientes de la propiedad, y que son intensamente buscados.

Todo sucedió en Superí al 2100, cuando al 911 llegó el alerta por el robo y víctimas maniatadas, y fue despachado el móvil de la Comisaría Vecinal 13C, en una causa que ahora investiga la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 a cargo de la Paula Asaro.

Los pintores, en tanto, les contaron a los policías de la Comisaría Vecinal 13C que estaban trabajando en la “renovación de las paredes” de la propiedad, para la que fueron contratados por la dueña de casa, cuando todo ocurrió.

Encontraron un domo de una cámara de seguridad a 50 metros de la casa asaltada

Ellos estaban en el interior de la propiedad con los tres hijos de su patrona cuando fueron sorprendidos por cuatro sospechosos, uno de ellos armado.

No se sabe aún cómo entraron a la vivienda, ya que los ingresos no estaban violentados. Una vez en el interior de la propiedad, los ladrones maniataron a los tres chicos y a los pintores y luego se dedicaron a revolver la vivienda, para finalmente retirarse del lugar: se llevaron una consola de videojuegos, un proyector portátil y una cantidad que no fue determinada de moneda extranjera, según el informe policial. Ninguna de las víctimas sufrió lesiones.

La mamá de los chicos fue que dio detalle de lo robado una vez que regresó a su casa al ser advertida por sus hijos de lo sucedido.

En el marco de la causa por robo y privación ilegal de la libertad, se dispuso que los peritos levanten rastros en la casa, que se secuestren los precintos con los que maniataron a las víctimas y se haga un relevamiento de las cámaras de seguridad.

Justamente, en una inspección ocular se pudo dar con un domo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en el cruce de Superí y avenida Juramento, a 50 metros de donde ocurrió el robo. Será clave en la causa.