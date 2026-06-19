Crimen y Justicia

Secuestran más de mil kilos de hojas de coca y cerca de 22 mil paquetes de cigarrillos en Salta

Una patrulla fluvial detectó embarcaciones con más de una tonelada de hojas de coca y miles de paquetes de cigarrillos sin documentación, durante un control en la frontera norte de Salta

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Se secuestró más de mil kilos de hojas de coca y paquetes de cigarrillos durante el operativo en el río Bermejo
Se secuestró más de mil kilos de hojas de coca y paquetes de cigarrillos durante el operativo en el río Bermejo

El Escuadrón 20 “Orán” de Gendarmería Nacional Argentina incautó 1.276 kilogramos de hojas de coca y 21.750 paquetes de cigarrillos de contrabando durante un operativo fluvial en el río Bermejo, en la provincia de Salta. La acción se desplegó en la confluencia del río Tarija, donde los efectivos detectaron al menos nueve embarcaciones artesanales, conocidas localmente como “jangadas”, cargadas con bultos de gran tamaño.

Los involucrados, al advertir la presencia de los uniformados, abandonaron la mercadería y se internaron en la espesura del monte, evitando su detención. Fuentes de la Gendarmería Nacional Argentina confirmaron que el procedimiento se realizó en el marco del Plan Güemes, destinado a reforzar el control sobre rutas fluviales utilizadas para el contrabando en la región norte del país.

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Las lanchas artesanales conocidas como "jangadas”
Las lanchas artesanales conocidas como "jangadas”

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo no permitió la aprehensión de sospechosos debido a las condiciones del terreno y la baja visibilidad. Según Informate Salta, la carga secuestrada fue trasladada a la Sección “28 de Julio” para su pesaje y conteo, en presencia de testigos habilitados.

La mercadería incautada incluía dos marcas extranjeras distintas de cigarrillos y carecía de la documentación aduanera correspondiente. La Sede Fiscal Descentralizada de Orán intervino en el caso y ordenó el secuestro de la totalidad de la carga, además de iniciar las actuaciones procesales pertinentes.

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El accionar de la Gendarmería Nacional Argentina se enmarca en una serie de operativos recientes orientados a combatir el tráfico ilegal de productos en la frontera norte, donde el cruce fluvial y la utilización de embarcaciones improvisadas representan un desafío constante para las autoridades.

La mercadería secuestrada fue trasladada a la Sección “28 de Julio” para su conteo y pesaje
La mercadería secuestrada fue trasladada a la Sección “28 de Julio” para su conteo y pesaje

El procedimiento dejó en evidencia la magnitud del contrabando en la zona y el despliegue de recursos de las fuerzas federales para interceptar el ingreso irregular de mercaderías. Hasta el momento, no se han registrado detenciones vinculadas a este operativo y la investigación sigue a cargo de la fiscalía local.

Detectaron 700 kilos de hojas de coca en un micro

Un operativo de control realizado por Gendarmería Nacional Argentina durante esta semana, permitió el secuestro de más de 700 kilos de hojas de coca. Los paquetes eran transportados en un micro que viajaba desde San Ramón de la Nueva Orán en Salta, hacia la localidad de Ingeniero Budge en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

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El procedimiento se concretó durante la noche del martes sobre la Ruta Provincial Nº92, en la provincia de Santiago del Estero, donde los efectivos de la Sección Quimilí del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” detuvieron la marcha del vehículo, identificado como un transporte de “tour de compras”.

La inspección del micro reveló la presencia de 35 bultos de grandes dimensiones distribuidos en el pasillo del colectivo. La totalidad de la carga, cuyo peso alcanzó los 768 kilos, fue secuestrada en el lugar. La intervención judicial quedó a cargo del Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero, que imputó a los involucrados por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).

Tras identificar a los propietarios de la carga, los gendarmes corroboraron que se trataba de tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad. En presencia de testigos, se procedió a la apertura de los paquetes, constatando que contenían hojas de coca en estado natural. Los cuatro propietarios fueron retirados del micro para el inicio de las actuaciones legales correspondientes.

El hallazgo refleja la persistencia del tráfico de hojas de coca en el país y la utilización de diferentes rutas y modalidades para su traslado, incluyendo el transporte de pasajeros. Las autoridades federales remarcaron la importancia de los controles preventivos en rutas nacionales y provinciales para impedir el ingreso y circulación de mercadería sin el aval aduanero exigido por la ley.

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