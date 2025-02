Violento robo en Belgrano: ladrones maniataron a tres hermanos de 17, 15 y 10 años y revolvieron toda la casa

El robo ocurrió en Superí al 2100 y los ingresos a la finca no fueron violentados

Tres hermanos de 17, 15 y 10 años fueron sorprendidos mientras estaban en su casa del barrio porteño de Belgrano por una banda de cuatro delincuentes armados que ingresó a la propiedad con fines de robo. Los chicos no estaban solos: también había dos pintores que habían sido contratados por la dueña de casa que fueron víctima de los ladrones mientras trabajaban en el interior de la vivienda. Todos fueron maniatados.

Fuentes policiales dijeron a Infobae que, con las cinco víctimas reducidas con precintos, los asaltantes huyeron con varias pertenencias después de revolver todos los ambientes de la propiedad, y que son intensamente buscados.

Todo sucedió este jueves a las 11.30 en Superí al 2100, cuando al 911 llegó el alerta por el robo y víctimas maniatadas, y fue despachado el móvil de la Comisaría Vecinal 13C, en una causa que ahora investiga la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 a cargo de la Paula Asaro.

Los pintores, en tanto, les contaron a los policías de la Comisaría Vecinal 13C que estaban trabajando en la “renovación de las paredes” de la propiedad, para la que fueron contratados por la dueña de casa, cuando todo ocurrió.

Encontraron un domo de una cámara de seguridad a 50 metros de la casa asaltada

Ellos estaban en el interior de la propiedad con los tres hijos de su patrona cuando fueron sorprendidos por cuatro sospechosos, uno de ellos armado.

No se sabe aún cómo entraron a la vivienda, ya que los ingresos no estaban violentados: “La puerta de ingreso estaba abierta, pero no se sabe cómo lograron franquearla ya que ni siquiera los pintores tenían las llaves”, dijeron las fuentes del caso.

Una vez en el interior de la propiedad, los ladrones maniataron a los tres chicos y a los pintores y luego se dedicaron a revolver la vivienda, para finalmente retirarse del lugar: se llevaron una consola de videojuegos, un proyector portátil y una cantidad que no fue determinada de moneda extranjera, según el informe policial. Ninguna de las víctimas sufrió lesiones.

La mamá de los chicos fue que dio detalle de lo robado una vez que regresó a su casa al ser advertida por sus hijos de lo sucedido.

En el marco de la causa por robo y privación ilegal de la libertad, se dispuso que los peritos levanten rastros en la casa, que se secuestren los precintos con los que maniataron a las víctimas y se haga un relevamiento de las cámaras de seguridad.

Justamente, en una inspección ocular se pudo dar con un domo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en el cruce de Superí y avenida Juramento, a 50 metros de donde ocurrió el robo. Será clave en la causa.

Inseguridad

En paralelo, este jueves dos policías de la Ciudad de Buenos Aires volvieron a ser víctimas de la inseguridad en el Conurbano y resultaron heridos tras enfrentarse a ladrones armados que intentaron asaltarlos en los partidos bonaerenses de Tres de Febrero y Lomas de Zamora.

El primer episodio ocurrió en la localidad de Pablo Podestá, donde un oficial mayor que se encontraba de franco fue interceptado por dos delincuentes armados que intentaron robarle la moto.

El agente fue tirado al suelo por los sospechosos desde su Honda Thunder XR 150. No obstante, disparó dos veces con su arma reglamentaria para disuadir a los atacantes. Un balazo impactó en uno de los ladrones, quien cayó al suelo y su cómplice se dio a la fuga.

El otro episodio lo protagonizó un agente de la Comisaría Vecinal 15 A, quien regresaba a su casa en Villa Fiorito, cuando fue abordado por dos delincuentes. Los atacantes lo interceptaron para robarle el teléfono celular, aunque la víctima se resistió y no pudieron concretar el asalto.

No obstante, por el enfrentamiento, el policía resultó herido en la mano derecha y debió ser derivado a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Lomas de Zamora. Luego lo trasladaron a la Clínica Juncal para un control médico más exhaustivo. Los sospechosos escaparon.