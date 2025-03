El crimen de Kim Gómez: los videos que ponen en duda la presencia del menor de 14 años en el auto

El adolescente fue captado mientras caminaba por la zona, tras el robo del auto de la mamá de la nena de 7 años (X: @Hechosanderecho)

Luego de que la Justicia dictaminara que el adolescente de 14 años acusado de haber participado del crimen de Kim Gómez fuera trasladado hacia un centro de menores, se conocieron una serie de videos que ubicarían al acusado en otro punto de Altos de San Lorenzo, la localidad perteneciente al partido de La Plata.

Por esa razón, los investigadores creen que no se subió al auto que había robado junto a su cómplice de 17 años o se bajó al ver a la nena.

De todas maneras, y aunque se confirme esta circunstancia, la fiscal Carmen Ibarra lo considera coautor del crimen, debido a que tiene acreditado que participó del asalto a la mamá de Kim.

En las últimas horas, se conocieron unas filmaciones obtenidas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Plata, en donde se captó al acusado en otro punto de la localidad. De acuerdo con las filmaciones, el menor fue grabado mientras caminaba por la intersección de calle 25 y 75, cuando sucedía el robo y posterior asesinato de Kim en 72 y 24.

Minutos después de que se consumara el robo, el adolescente transitaba por la vereda en sentido ascendente, es decir, sobre 25 entre 72 bis y 73. De la misma manera, el vehículo fue registrado en la misma calle, pero en sentido contrario, según la información publicada por el medio platense 0221.

Luego de merodear por la zona, el menor se habría ido por calle 26 (X: @Hechosanderecho)

Unas de las características que fueron señaladas por los investigadores recayó sobre la vestimenta que llevaba la persona que viajaba en el asiento del acompañante, debido a que el joven de 14 vestía una remera negra, pero en el video se veía a una prenda de color claro. De hecho, no se descartó que se tratara de la misma víctima.

Incluso, se analiza la declaración que brindó uno de los testigos, debido a que aseguró haber visto al menor subirse al automóvil después de que este fuera robado de la puerta del mayorista El Nene. Las posibilidades de que la versión fuera descartada sería producto de una de las imágenes que captó al sospechoso a las 20:17 horas, cuando volvía en dirección opuesta por 25 y 75, hasta que dobló en sentido hacia la calle 26.

Por otro lado, la mamá de Kim, Florencia, pudo testificar ante la fiscal Carmen Ibarra el miércoles pasado, luego de haberse postergado la audiencia por el estado de conmoción en el que se encontraba después de los hechos. Su relato será vital para dilucidar y reconstruir lo que ocurrió, debido a que se trata de la única testigo que contempló la secuencia de inicio a fin.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la mujer pudo relatar lo que sucedió esa noche y hasta identificó con claridad a uno de los menores detenidos: el adolescente de 17 años, identificado como T. G., a quien señaló como la persona que la abordó y la tiró al piso para poder subirse al auto desde el lado del acompañante.

Los dos menores acusados por el crimen de Kim Gómez continúan detenidos

No obstante, la mamá de la nena no pudo precisar que el menor de 14 años estuviera en la escena, aunque sí apuntó que había otro sospechoso más chico junto a T. G., no pudo verle el rostro claramente.

En los últimos días, el menor de 14 había asumido su participación del robo y negó estar involucrado en el crimen, pero la jueza María José Lescano, del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de La Plata, había ordenado permaneciera recluido. En el caso de T. G., se dictó la prisión preventiva por seis meses y se estipula que podría ser llevado a juicio por el crimen de la nena de 7 años.

Si la causa avanza, en el caso del adolescente de 17 años, hacia la instancia oral, se estipuló que el proceso podría celebrarse en los próximos meses. Al mismo tiempo que aclararon que la condena que pudiera recibir se trataría de una pena reducida por tratarse de un menor de edad, plantearon que la pena podría ser de 5 a 12 años en prisión.