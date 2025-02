Dictaron la prisión preventiva por 180 días para el menor de 17 años detenido por el crimen de Kim Gómez

El detenido de 17 años por el crimen de Kim Gómez

La fiscal de la UFI 3 de La Plata, Carmen Ibarra, a cargo de la investigación del brutal crimen de Kim Gómez, dictó la prisión preventiva por 180 días para el menor de 17 años que ya está detenido por el hecho. Es decir, seguirá preso por seis meses.

Asimismo, según explicaron a Infobae fuentes con acceso a la causa, respecto del otro acusado, de 14 años, pidió declarar y negó haber participado del asesinato de la nena de 7 años. Sin embargo, se lo mantendrá con seguridad hasta una nueva audiencia que se realizará la semana que viene, en la que se definirá si situación procesal.

La muerte de Kim Gómez reabrió nuevamente el debate por la edad de imputabilidad de los delincuentes ya que ambos involucrados en este caso son menores de edad, aunque uno de ellos tiene 17 y se le puede aplicar casi en su totalidad la ley que rige para los mayores de edad. El caso del implicado de 14 es distinto, pero por ahora no fue dejado en libertad.

El crimen ocurrió en la zona de Altos de San Lorenzo, cuando los sospechosos, de 14 y 17 años, robaron el Fiat Palio rojo en el que Kim viajaba junto a su madre. Tras el robo, los delincuentes huyeron con la niña dentro del vehículo, arrastrándola por varias cuadras antes de perder el control del auto y chocar contra un poste de luz. El cuerpo de la menor fue encontrado debajo del vehículo, horas después del incidente.

Hubo una marcha para pedir justicia por Kim (RS Fotos)

El robo ocurrió en las inmediaciones del supermercado El Nene, en la intersección de las calles 72 y 24, cuando los delincuentes sorprendieron a la madre de Kim y la niña, que se encontraba en el vehículo. Tras el asalto, la madre logró escapar, pero la niña fue dejada dentro del coche con el cinturón de seguridad. La persecución de los agresores se extendió por más de diez cuadras hasta que el vehículo impactó con el poste de luz. Ambos detenidos fueron arrestados horas después por la Policía Bonaerense.

Los primeros testimonios apuntaron a que los agresores intentaron arrojar a Kim por la ventana del auto mientras escapaban. Varios testigos indicaron que vieron cómo la niña era arrastrada por las calles, lo que causó las graves lesiones que finalmente llevaron a su muerte. La fiscal Carmen Ibarra, a cargo de la investigación, indicó que el cuerpo de la menor presentaba señales evidentes de violencia y una serie de golpes provocados por el arrastre durante la fuga.

Sin embargo, la autopsia reveló que la menor falleció como consecuencia de los golpes sufridos durante el asalto. Según los forenses, la causa de su muerte fue un shock hipovolémico a raíz de múltiples traumatismos. El informe preliminar indicó que la menor sufrió fracturas y heridas causadas por el arrastre en el robo que involucró a dos delincuentes menores de edad.

Florencia Gómez, madre de Kim Gómez, hizo un desgarrador llamado a la justicia. En su primer testimonio público sobre el crimen, Florencia, visiblemente afectada, pidió que los responsables del asesinato de su hija paguen por lo que hicieron.

“Que se haga justicia, Kim no fue la primera pero quiero que sea la última. Me la destrozaron a mi bebé. No puedo olvidar sus imágenes”, declaró entre lágrimas, acompañada por Marcos Gómez, el padre de la niña. Ambos se mostraron agradecidos por la actuación de la justicia, destacando el buen desempeño de la jueza y la fiscal encargada del caso.

En cuanto al encuentro con uno de los asesinos, Florencia relató que tuvo la oportunidad de estar frente a frente con el mayor de los detenidos, de 17 años. Sin embargo, no pudo expresarle nada. Marcos, por su parte, habló sobre la experiencia de ver al joven, reconociendo la complejidad emocional de la situación: “Lo pude ver a la cara. Me quiero guardar para mí las cosas que sentí, porque tuve muchas sensaciones feas, malas, inclusive algunas hasta buenas. Es raro, es difícil. No le deseo a nadie pasar por esto”, indicó. Además, expresó su deseo de conocer al segundo cómplice, un menor de 14 años que, debido a su edad, no podrá ser condenado.