Habló el cuñado de uno de los detenidos por el asesinato de la nena en La Plata: “Si se tienen que morir dentro de la cárcel, que se mueran”

Habló el cuñado de uno de los menores detenidos por el asesinato de Kim Gómez

En medio de la conmoción por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió tras ser arrastrada por 15 cuadras en la rueda del auto por dos delincuentes menores que intentaron robarle a su mamá en la ciudad de La Plata, el cuñado del menor de 17 años detenido por el hecho pidió en declaraciones radiales “que se haga Justicia”. Y sin piedad, agregó: "Si se tienen que morir dentro de la cárcel, que se mueran".

Franco, pareja de la hermana de uno de los acusados por el crimen de Kim, habló desde la puerta de su casa y no pudo ocultar su tristeza por el trágico episodio ocurrido anoche en el barrio Altos de San Lorenzo de la ciudad platense. “Yo tengo una nena de 5 años. Le pido perdón a la familia, pero esto lo tiene que arreglar la Justicia. Si ellos hicieron mal las cosas, las van a tener que pagar”, dijo hoy a la mañana, en diálogo con radio Mitre.

Y firme en su postura, sentenció: "Pido la pena de muerte para los dos".

Los detenidos por el crimen de Kim Gómez tienen 14 y 17 años.

Durante el reportaje, Franco reafirmó que su yerno, con todo el dolor que le generaba tomar esa decisión, fue el encargado de entregar a su cuñado a la Policía. “¿Pensó en su sobrina de 5 años con lo que hizo sin necesidad? El padre le dio todo, nunca le faltó nada. Y así le pagó“, señaló.

“Lo que hicieron no tiene perdón de Dios. Y hay que pensar en esa familia que se quedó sin su hija, y apoyarlos en todo. Que se haga Justicia. Si se tienen que morir dentro de la cárcel, que se mueran”, insistió con evidente congoja.

Consultado por el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso, el cual propone bajar la edad de imputabilidad penal para menores, Franco no mostró dudas al dar su opinión. “Estoy muy de acuerdo. No me gustaría estar viviendo yo este trágico momento. La mayoría de los pibes de esta zona delinquen. Desde los 14 años en adelante. Aprovechan que tienen 14 o 15 años y saben que si se mandan una cagada, salen afuera”, aseguró.

Y respecto a la experiencia de su cuñado en el manejo de armas de fuego, dijo: “No sabía ni lo que era usar una gomera este chico. Salía a robar de cara rota. Si le salía, le salía, si no le salía, no le salía”.

Murio una nena de 7 años en La Plata

“Jamás en la vida me imaginé que un pibe de 17 años iba a llegar a hacer semejante cosa, a destruir una familia. Le pedimos a la fiscal de la causa que no los dejen libres. Que cumplan lo que tengan cumplir y que paguen lo que tengan que pagar. Porque a esa familia nadie le va a devolver a la criatura que le arrebataron. No hay consuelo”, concluyó.

El menor de 17 años apresado por el crimen de Kim Gómez tiene un antecedente por un robo automotor cometido con la misma modalidad, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho, una tentativa de robo automotor, ocurrió el 1 febrero y le valió un registro en una seccional de la Policía Bonaerense. A causa de su edad -cumplió 17 en diciembre- fue liberado por pedido de la fiscalía y entregado a sus padres.

De acuerdo a las fuentes, el delincuente menor de edad, identificado como T.G., asaltó a una joven de 20 años junto a otros tres menores de 16, 15 y 14, a quien interceptaron en Calle 61 entre 14 y 15.

El mayor de los delincuentes que mataron a la nena en La Plata tiene un antecedente

De acuerdo a las fuentes, T.G. reside en Altos de San Lorenzo, un barrio humilde de La Plata. Su cómplice de 14 años dio su nombre a los investigadores, luego de ser entregado por su familia.

Tras el homicidio de la nena de 7 años, permanece detenido en un instituto cerrado, a disposición de la fiscal Carmen Ibarra, titular de la UFI N°3 de menores de La Plata, quien ya pidió la detención que deberá definir María José Lezcano, titular del Juzgado de Garantías del Joven N°1.

El caso

Durante la noche del martes, dos delincuentes menores de edad robaron un Fiat Palio rojo con una niña de 7 años que estaba en su interior. El hecho ocurrió en la puerta del supermercado mayorista “El Nene”, en la intersección de 72 y 24, en La Plata. Una vez producido el robo, los ladrones arrastraron a la menor identificada como Kim Gómez, quien murió a causa de las heridas fatales.

El caso pasó a la Fiscalía de responsabilidad juvenil N°3 de La Plata, a cargo de Carmen Viviana Ibarra. La fiscal pidió ver las cámaras de seguridad de la zona y la aprehensión de los menores, que están imputados por homicidio en ocasión de robo.

Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas al caso, el cuerpo de la nena fue arrastrado por aproximadamente 15 cuadras, y producto de las heridas que le ocurrieron a lo largo de dicho trayecto, murió.

Kim Gómez tenía 7 años.

Luego de escapar en el auto, los delincuentes impactaron contra un poste de luz y cayeron en una zanja para luego fugarse corriendo por un descampado. Al llegar al lugar, los efectivos hallaron el cuerpo de la nena debajo del vehículo.

En cuanto se dio aviso policial sobre los fugitivos, los efectivos los buscaron por la zona e incluso se hizo uso de un helicóptero. Finalmente, el papá del menor de 17 años fue quien lo entregó e informó a los policías que su hijo había cometido el delito junto a un amigo.

“El padre dijo que le había contado lo ocurrido la hermana del menor y quedaron aprehendidos”, informaron fuentes del caso. Además, se detalló que el otro adolescente fue detenido en la casa de su abuela.