Caso Generación Zoe: leerán hoy la condena de Cositorto tras ser declarado culpable por estafa

El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto

A pocos días de haber sido declarado culpable por la megaestafa de Generación Zoe, el Tribunal de Goya dará a conocer la condena que recaerá sobre Leonardo Cositorto tras considerarlo líder de una asociación ilícita y coautor de reiterados fraudes.

La audiencia de cesura está citada para las 08:30 de hoy, cuando el empresario de 54 años conocerá la pena que recaerá en su contra. Lo mismo sucederá con los otros imputados en la causa: Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino. Todos ellos fueron señalados como coautores de la estafa. Por su parte, los hermanos Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina quedaron absueltos.

De cara a la lectura de la condena, Cositorto aseguró: “Sé que el mínimo son cinco años, pero veremos qué se resuelve”, durante un diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. “Mi prisión preventiva vence el próximo 4 de abril y si la condena no está firme debería salir. La pueden estirar si quieren hasta fines de mayo, cuando se inicia la causa en Rosario, pero en sí queda poco”, explicó.

Leonardo Cositorto en el juicio

La semana pasada los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte, que componen el tribunal, declararon culpable a Cositorto por el delito de asociación ilícita y el fraude a 98 ahorristas.

Frente a esto, en una conversación con Infobae, el líder de Generación Zoe manifestó días atrás su disconformidad con el fallo y con el accionar de Carbajal. De hecho, minutos antes de que se leyera la sentencia, mantuvo un fuerte enfrentamiento a los gritos con el magistrado, por lo que terminó siendo expulsado de la sala.

Todo sucedió cuando el juez Carbajal leía sus argumentos para condenar al principal acusado de la megaestafa. Durante su intervención, el juez señaló que Cositorto había vaciado y cerrado las cuentas bancarias de las víctimas dos meses antes de cumplir con los pagos prometidos.

El líder de Generación Zoe no pudo ocultar su enojo al escuchar estas palabras, por lo que reaccionó visiblemente alterado al conocer los argumentos en su contra y la tensión se apoderó de la sala de los tribunales de Goya.

En esta causa, hay 98 ahorristas damnificados (Foto: Maximiliano Luna)

De esta manera, Cositorto comenzó a lanzar insultos contra él y cuestionó la decisión. La situación se tornó insostenible para el magistrado, quien se vio obligado a interrumpir su alegato.

Con firmeza y a los gritos, Carbajal, la máxima autoridad del Tribunal, apuntó al acusado con su mano y le ordenó: “Usted está expulsado de la sala de audiencia”. Luego, dirigiéndose a la custodia policial, agregó: “Sáquenlo de acá. Póngale las esposas y sáquenlo de acá”.

“El problema con el juez viene cuando me dice por tercera vez que habíamos cerrado las cuentas de los ahorristas a finales de diciembre (dos meses antes de tener que pagarles)”, contó Cositorto a este medio. Y se defendió: “Primero que todo, yo no cerré nunca ninguna cuenta. Además, yo estaba fuera de la Argentina cuando cerraron las cuentas. El 18 de febrero las bloquearon y él dijo que yo cerré las cuentas a finales de diciembre, que las vaciamos las cuentas. Una vergüenza. Ahí es cuando yo le digo, ‘usted está mintiendo, señor’. Ahí, es cuando él me echa y yo le digo que es un corrupto”.

Con respecto a la sentencia, el condenado analizó: “En definitiva, querían un fallo. Querían a Cositorto en la televisión para tapar que lo de Loan”.

Luego, sostuvo: “Es una vergüenza. Esta es la justicia argentina. Van a ser todos denunciados por prevaricato. Y además vamos a apelar. Y no nos olvidemos que en 30 días se cumplen los tres años. Nosotros deberíamos quedar libres hasta que esto quede en segunda instancia”.