Removieron a la cúpula de una cárcel de Santa Fe: encontraron cocaína, celulares y hasta una planta de cannabis

Complejo Penitenciario Las Flores, en Santa Fe (Foto: Gobierno de la provincia)

El hallazgo de 15 panes de marihuana enterrados en el patio del pabellón 6 de la cárcel de Las Flores, en Santa Fe, desató una serie de allanamientos que dejaron al descubierto una importante cantidad de drogas, armas caseras y dispositivos electrónicos dentro del penal. A partir de las requisas, iniciadas el jueves pasado por efectivos de Gendarmería Nacional y ordenadas por la Justicia Federal, seis celadores fueron apartados y removieron a la cúpula de autoridades de la unidad penitenciaria.

Según informó el portal La Capital, el descubrimiento inicial llevó a la intervención del fiscal federal Gustavo Onel, quien inmediatamente dispuso un operativo que arrancó con la inspección del pabellón donde se había encontrado la droga. En esa primera supervisión, los efectivos encontraron 12 teléfonos celulares, 18 elementos cortopunzantes, dos pendrives, cuatro chips de telefonía, siete pipas para fumar, otros 64 gramos de marihuana y 49 gramos de cocaína, fraccionados en pequeños envoltorios. Además, se constató que en el pabellón 6 había dos cámaras de vigilancia que no funcionaban.

Este lunes las autoridades recorrieron los pabellones 2, 3, 4, 6 y 7, además de la alcaidía transitoria. En los registros más recientes se incautaron 55 gramos de cocaína, 131 de marihuana, semillas y una planta de cannabis. También se encontró un total de 884 armas caseras, conocidas en la jerga como chuzas, muchas de ellas elaboradas con materiales metálicos y plástico endurecido. La cantidad de teléfonos celulares aumentó a 34, junto con 13 pendrives y 12 tarjetas SIM.

El Gobierno provincial no tardó en tomar medidas administrativas y removió a los responsables de la dirección penitenciaria y apartó a seis celadores. Por su parte, la Justicia Federal continúa con la investigación para determinar cómo ingresaron estos elementos al penal y si existe complicidad del personal penitenciario. En tanto, se aguardan nuevos resultados que podrían ser arrojados a partir de las investigaciones que concluirán este miércoles.

Esta noticia se da en el marco de la lucha contra el crimen organizado que viene llevando adelante el Gobierno de Santa Fe y que en la jornada de este martes tuvo una nueva etapa. El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó un acto en donde se presentaron las ofertas para la construcción de una nueva cárcel provincial, a la cual se destinarán más de 109 mil millones de pesos.

Los planos de la nueva cárcel de Santa Fe

El proyecto, conocido como Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil de la Unidad Penitenciaria N° 11, de Piñero, tendrá capacidad para alojar a 1.152 reclusos. Contará además con 4 “minipenales”, conformados cada uno por seis pabellones de 48 celdas construidos en dos plantas, lo que deja un total de 288 celdas individuales por pabellón.

Durante la apertura de sobres, que contó con la presentación de 18 empresas constructoras, Pullaro manifestó: “Hace un tiempo los presos tenían teléfonos celulares y, desde allí, mandaban extorsionar, mandaban a matar y se creían que eran los dueños de la vida y de la muerte en la ciudad de Rosario”. Esto quedó demostrado con los allanamientos perpetrados por Gendarmería en la cárcel Las Flores.

“Esto es la manifestación de una decisión política, con coraje, porque no hay decisión, en el marco de una política de seguridad, si uno tiene miedo. Si uno le tiene miedo a las organizaciones criminales, es probable que ceda; no hace falta ser corrupto para ceder, tener miedo puede hacer que tengas que ceder y aquí hay un gobierno que no retrocedió ni va a retroceder”, añadió el gobernador.