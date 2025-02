18 empresas competirán para construir una nueva cárcel de máxima seguridad en Santa Fe

El acto donde se presentaron las ofertas lo encabezó el gobernador Maximiliano Pullaro

En la Sede de Gobierno de Rosario, este martes se llevó adelante la apertura de sobres de la licitación de la primera etapa del Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil de la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero. El Ejecutivo de Santa Fe destinará al proyecto más de 109 mil millones de pesos. Se presentaron 18 empresas constructoras para hacerse cargo de la obra.

El acto donde se presentaron las ofertas lo encabezó el gobernador Maximiliano Pullaro, quien resaltó la importancia del Servicio Penitenciario en la lucha contra el crimen organizado: “Esto es la manifestación de una decisión política, con coraje, porque no hay decisión, en el marco de una política de seguridad, si uno tiene miedo. Si uno le tiene miedo a las organizaciones criminales, es probable que ceda; no hace falta ser corrupto para ceder, tener miedo puede hacer que tengas que ceder y aquí hay un gobierno que no retrocedió ni va a retroceder”.

De acuerdo al pliego de la obra, el presupuesto oficial para construir la cárcel es de $109.828.291.188,24, exactamente. La empresa adjudicataria tendrá un plazo de ejecución de 18 meses.

A su vez, el centro de reclusión tendrá capacidad para alojar a 1.152 reclusos. Estará compuesta por 4 “minipenales”, conformados cada uno por seis pabellones de 48 celdas construidos en dos plantas, lo que deja un total de 288 celdas individuales por pabellón.

En este marco, Pullaro no solo puso en valor la construcción de la cárcel, sino la eficiencia y transparencia del sistema penitenciario: “Hace un tiempo los presos tenían teléfonos celulares y, desde allí, mandaban extorsionar, mandaban a matar y se creían que eran los dueños de la vida y de la muerte en la ciudad de Rosario”, dijo.

Y agregó: “Hoy hay una determinación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe de no dar un solo paso atrás. Estamos llegando a un punto que nos permite, en nuestra planificación de la política pública de seguridad, comenzar con la construcción de una cárcel de alto perfil”.

El mandatario provincial resaltó que en Santa Fe “tenemos una política de seguridad sumamente robusta. Acá, mientras yo sea gobernador, puedo asegurar que nunca más esos tipos se van a sentir los dueños de la calle. Construir celdas para 6.500 plazas penitenciarias en cuatro años es muchísimo, porque en 40 años de democracia se construyeron menos de 4.000. Con los recursos que surgen del ajuste y de la administración eficiente del estado vamos a invertir 400 millones de dólares para que no tengamos más problemas en el servicio penitenciario”.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucia Masneri, se refirió a la importancia de que Santa Fe tenga una cárcel para reclusos de alto perfil: “Es un término que acuñamos en el 2015, cuando nuestro gobernador era ministro de Seguridad, cuando nadie hablaba de presos especiales, de presos que iban más allá de lo que regularmente veíamos, de presos que pretendían seguir trabajando desde las unidades penitenciarias, seguir aterrorizando a la sociedad”.

Las 18 ofertas para construir la nueva cárcel de Santa Fe

POSE S. A. - $106.253.281.010,72

COEMYC S. A. - $105.782.797.552,68

Cocyar S. A. , Pilatti S. A. , U.P. Piñero , Unión Transitoria - $115.542.472.469,72

Ing. Pedro Minervino S. A. - $97.978.230.267,72

Capitel S. A. - $119.995.719.406,33

Del Sol Constructora S. A. - $109.592.001.763,56

Edeca S. A. - $97.994.248.310,72

De Paoli & Trosce Constructora S. R. L. - $109.828.292

Sanimat S. A. - $115.044.895.720,96

Centro Construcciones S. A. - $135.476.357.102,64

Tecsa S. A. - $108.808.197.941,68

Pecam S. A. - $97.991.874.089,88

Epreco S. R. L. - $109.595.982.601,08

Dyscon S. A. - $99.745.673.187,12

Werk Constructora - $109.552.670.782,80

Mundo Construcciones - $107.328.911.310,00

Dinale S. A. - $99.989.080.661,24

Pirámide Constructora S. A. - $105.782.769.569,28