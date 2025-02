“Pistolero”: tiene 16 años, 22 arrestos previos y lo detuvieron durante un nuevo intento de robo en Córdoba

El menor tiene 22 ingresos a comisarías

Un adolescente de 16 años con un extenso prontuario delictivo fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Córdoba cuando intentaba asaltar a mano armada a un conductor de la aplicación de viajes, el tipo de víctima al que solía apuntar para cometer sus robos.

El menor es conocido en la capital cordobesa como “El Pistolero”. Según supo Infobae, el apodo se debe a que siempre transitó por las calles de su barrio con distintos tipos de armas: de más chico, las utilizaba para amenazar transeúntes, pero en su adolescencia empezó a usarlas para cometer delitos.

De acuerdo a su historial, al que accedió este medio, solo el año pasado sumó 21 ingresos a comisarías por tentativas de robos, robos simples y otros agravados por el uso de armas de fuego. Sin embargo, luego de cada llamado de atención, el menor volvía con su familia porque, por su edad, no podía quedar preso.

La mayor cantidad de ilícitos que ejecutó ocurrieron en las inmediaciones del barrio Marqués Anexo, la misma zona donde en la noche de este martes fue capturado nuevamente por la Policía Local.

Así detuvieron a "El Pistolero"

Su aprehensión se logró a partir de la denuncia de un hombre, quien dijo haber sido abordado por el sospechoso en un intento de asalto mientras trabajaba con su auto.

Según el relato de la víctima, el episodio ocurrió en la intersección de las calles Del Farolero y pasaje 9 de julio. El denunciante, que presta servicio como conductor de viajes, se encontraba en plena jornada laboral y se dirigía a buscar un pasajero cuando “El Pistolero” trató de atacarlo.

El robo no se concretó y el menor, que cumplió 16 años el pasado mes de enero, fue detenido en la esquina de las calles Cornelio Saavedra y Del Molino por vez número 22. No obstante, existe una diferencia sustancial entre este episodio y todos los anteriores: ya no es más inimputable y las autoridades provinciales piden que quede preso.

En este sentido, desde el ministerio de Seguridad de Córdoba insisten en que el accionar de su Policía nunca será suficiente en casos que involucren a delincuentes menores de edad si no hay una norma que los penalice por los ilícitos que cometen.

El traslado del sospechoso tras el último robo

El ministro a cargo de la cartera, Juan Pablo Quinteros, pidió tras este episodio: “Es imprescindible que, de una vez por todas, los distintos sectores políticos representados en nuestro Congreso Nacional se animen a un debate profundo y sin especulaciones sobre el actual régimen penal juvenil, que claramente no está a la altura de las circunstancias”.

Asimismo, celebró que la funcionaria nacional, Patricia Bullrich, avance con la reforma del sistema y agregó: “Sin especulaciones, sin mezquindad, pido encarecidamente a los hombres y mujeres que integran el Congreso Nacional que de una vez y por todas sancionen un nuevo régimen penal, integral, que evite la impunidad, garantice la justicia, y que también brinde las herramientas e infraestructura necesarias para reencausar la vida de todos esos menores, cuya escuela solo fue la calle y el delito”.

Los arrestos de “El Pistolero”

Apenas cumplió 15 años, en enero de 2024, el menor fue apresado por un robo en una casa del barrio Marqués Anexo.

Un mes y medio después, volvieron a capturarlo por un caso de tentativa de robo en otra vivienda y, a los tres días, lo agarraron nuevamente por sustraer una motocicleta.

Entre el 16 de febrero de 2024 y abril de ese año no registró nuevos ingresos a comisaría. Sin embargo, el 2 de ese mes volvió a reincidir: lo aprehendieron por otra tentativa de robo con arma de fuego; y el 17 de abril por otra sustracción de una moto.

En junio y julio volvió a ser sorprendido por dos nuevos intentos de robo a domicilios y a fines de ese mes fue detenido por otro ilícito de este tipo.

En agosto y septiembre de 2024 lo capturaron por dos robos de motos, otros dos de autos y un caso de resistencia a la autoridad. Ya en octubre, con una tentativa de robo calificado en el que se secuestraron un arma réplica. Y, en noviembre, cayó con dos robos calificados de auto con secuestro de arma y persecución, una tentativa de robo domiciliario, y un robo en la vía pública.

El 21 de noviembre quedó detenido en una residencia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). En esa ocasión, debido a los continuos delitos, se decidió colocarle una tobillera electrónica. Sin embargo, a principios de diciembre, el sospechoso se arrancó el dispositivo y se escapó.

No lograron encontrarlo hasta febrero de 2025: el 3 de este mes lo detuvieron por robar un auto en Villa el Nylon, pero quedó libre porque el coche fue encontrado abandonado.

Y, finalmente, este martes fue nuevamente aprehendido por la tentativa de robo a un chofer de una aplicación de viajes.